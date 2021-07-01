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台南移民署防疫宣導　鼓勵外來人口安心採檢

▲移民署南區事務大隊台南市第一服務站，採取「不收費、不通報、不查處」為原則，　鼓勵外來人口安心採檢。（圖／記者林悅翻攝）

▲移民署南區事務大隊台南市第一服務站，採取「不收費、不通報、不查處」為原則，　鼓勵外來人口安心採檢。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

中央流行疫情指揮中心宣布全國疫情警戒延長至7月12日，為強化防疫工作，移民署南區事務大隊台南市第一服務站持續利用假日前往轄內各東南亞百貨店、異國料理店及菲律賓超市等處所，發放多國語言版本的防疫宣導摺頁。

台南市第一服務站，宣傳「實聯制QR code」、「疾管家官方LINE帳號」及勞動部「LINE@移點通」多語推播服務，透過科技輔助，讓防疫工作更加完善，同時宣導「外來人口安心採檢防疫專案」，鼓勵具疑似症狀的外來人口接受篩檢。

移民署推動「外來人口安心採檢防疫專案」，實施方式採取「不收費、不通報、不查處」為原則，至中央流行疫情指揮中心解除第3級疫情警戒日止，無論是合法、失聯移工或逾期停居留之外來人口，鼓勵具疑似症狀的外來人口出面篩檢，這段期間不會因為接受篩檢、治療而被治安機關查處。

為達宣傳成效，台南市第一服務站也尋求臺南市新住民關懷服務協會協助，由協會邱素禎理事長透過網路社群發送專案訊息；同時請文南里里長陳清泉協助宣傳，服務超過20年的陳里長表示，病毒無國界、防疫不分國籍，對於外來人口安心採檢防疫專案會協助宣傳，且會透過台南市村里長網絡社群放送訊息，共同為防疫工作盡力！

台南市第一服務站主任林志鴻表示，防疫工作一刻都不能鬆懈，呼籲新住民及移工朋友，除了落實勤洗手、戴口罩外，近期要減少聚會或參加宗教集會，如有疑似染疫症狀或相關疑問，可撥打防疫專線1922或外來人口在臺生活諮詢服務專線0800-024-111。

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