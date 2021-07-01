　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「3036年未來人」預告！世界將面臨「恐怖大停電」：黑暗5年要來了

▲▼自稱「西元3036年未來人」曝可怕預告　人類將「恐怖大停電」：黑暗5年要來了。（圖／翻攝抖音@0live_your_lie0）

▲自稱西元3036年的未來人透露未來會有大停電的黑暗時期。（圖／翻攝抖音@0live_your_lie0）

記者鄒鎮宇／綜合報導

過去不斷出現「時空旅人」透露未來的消息，但內容是否屬實，或因透露而修正，都成為大家茶餘飯後的話題。近日一名自稱來自「西元3036年」的未來人PO出一系列影片，預告世界將面臨5年的「恐怖大停電」，且未來的人們都難以體會自由的美好。

該名未來人表示，在西元3036年全世界的人口只有20億，與目前78億差距之大，主因為西元2052年12月會發生「恐怖大停電」，屆時世界將面臨長達5年的黑暗時期，電力及網路都無法使用，一切的聯繫方式都被切斷，人們開始動盪及騷亂，處於最糟糕的時期，需要將近20年才能讓電力恢復。

他透露，未來會有許多「可再生能源」的相關工作，興起原因也與大停電有關，但這些工作都具有一定的危險性，如風力發動機、反射鏡、太陽能板的操作使用等。

▲▼自稱「西元3036年未來人」曝可怕預告　人類將「恐怖大停電」：黑暗5年要來了。（圖／翻攝抖音@0live_your_lie0）

▲3036年未來人拍了一系列的影片。（圖／翻攝抖音@0live_your_lie0）

未來人表示，當時較大的物種如大象、獅子等，都因不明原因消失，在3036年的動物園中，只能看到貓、狗、兔子及松鼠；此外，他也凝視著鏡頭說，現在是最自由的時代，在未來難以體會自由的美好，「你的孩子也體會不到」。

不少網友懷疑時空旅人的真實性，認為3036這名未來人拍攝的影片數量過多，且場景大都在公園或住宅，認為在未來及現在往返拍攝根本不可能，但也有網友相信，並認為現代人應該要有所改變，「這就是我不生孩子的原因，我不希望他們以後承受這些痛苦。」

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

ET快訊
女星激情滾床「下半身」成亮點　嚇喊：拍完才發現

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本關西大學冰箱故障　2510劑莫德納疫苗報廢

邁阿密大樓倒塌「16死、147失蹤」　搜救進入第7天

「3036年未來人」預告！世界將面臨「恐怖大停電」：黑暗5年要來了

比爾蓋茲離婚醜聞連環爆　員工曝：愛調情的辦公室惡霸

立陶宛機構獲近「2千筆台灣善款」　召集人驚嘆奇蹟

又有國家+1解禁！瑞典跟進歐盟　開放台灣人入境

27歲跨性別者擊敗21位佳麗　摘下選美后冠

白宮認證台灣「疫苗途徑被截斷」　PTT群起反美：武器就買得到

哈佛MIT聯手打造「檢測口罩」　高準度只需90分鐘知曉

撇下兒女離台半年！「福原愛不倫新聞」奪日媒上半年關注度TOP1

朋友不回訊！女大生出動超神快嘴 吐氣狂噴貼圖...網嚇歪：沒當機？

吳宗憲委屈飆罵：有錢拿出來作秀啊！　再槓安和里里長...「I love you Taiwan.」

恐怖情人開車跟蹤威脅：我有槍！　公司、家門前堵人...男嚇傻直發抖

男子抱56萬進場貨櫃航運股！　一年後曬對帳單「暴賺到937萬」

許維恩請王家梁「剪掉20cm長髮」　曬激美短髮造型..網：是真愛！

台中柔道童撐70天心臟衰竭離世　父親才剛過生日...舅舅：很自責

王思佳贊同婚前試車「畢竟不好退貨」XD　與尪3個字維繫遠距離..冷戰就用這招

張新成.梁潔「超撩貼耳告白」終於在一起！　在隊友前公開戀情…經紀人賞自己巴掌ＸＤ

物理治療師分享「4種脊椎運動」收下巴、伸展整體關節改善痠痛

偉晉「補護唇膏」鬼鬼秒吃喉糖：準備接吻　超愛吳映潔《黑澀會》笑話「她竟然不記得」

日本關西大學冰箱故障　2510劑莫德納疫苗報廢

邁阿密大樓倒塌「16死、147失蹤」　搜救進入第7天

「3036年未來人」預告！世界將面臨「恐怖大停電」：黑暗5年要來了

比爾蓋茲離婚醜聞連環爆　員工曝：愛調情的辦公室惡霸

立陶宛機構獲近「2千筆台灣善款」　召集人驚嘆奇蹟

又有國家+1解禁！瑞典跟進歐盟　開放台灣人入境

27歲跨性別者擊敗21位佳麗　摘下選美后冠

白宮認證台灣「疫苗途徑被截斷」　PTT群起反美：武器就買得到

哈佛MIT聯手打造「檢測口罩」　高準度只需90分鐘知曉

撇下兒女離台半年！「福原愛不倫新聞」奪日媒上半年關注度TOP1

【打疫苗猝死2】衛福部新制對受害人超不利！法界籲放寬補償標準

【打疫苗猝死1】混打疫苗效果好？醫師警告「這些人」不適合打疫苗

日本關西大學冰箱故障　2510劑莫德納疫苗報廢

邁阿密大樓倒塌「16死、147失蹤」　搜救進入第7天

戴口罩狂冒痘？夏季必備4大「抗痘神器」　連粉刺、油光都搞定

慈濟捐疫苗遭擋？陳文茜千字文喊話：放下拳頭，讓慈濟慈悲救世吧

7歲柔道男童撐70天不治…　律師心碎：孩子閉眼前的恐懼有多大？

驚悚畫面曝！彰化喬友大樓惡火　18人受困9樓「用手機燈」求救

鳳山「恐怖毒電梯」曝光！60戶上下樓全靠它　一張圖看感染途徑

中共黨慶祭「蘋果手機」禁令　北京二環內多路段封閉

炎亞綸開箱「香菜皮蛋豬血糕比薩」　 大批藝人朝聖...視網膜被Tag：人神共憤

國際熱門新聞

印度雨季來臨　河沖出逾150具遺體

白宮認證台灣疫苗途徑被截斷　PTT反美：武器就買得到

立陶宛機構獲近2千筆台灣善款 召集人驚嘆奇蹟

「3036年未來人」預告！世界將面臨恐怖大停電

瑞典跟進　解除台灣人入境限令

上課直播活春宮！男大生鏡頭前激啪女友

27歲跨性別者擊敗21位佳麗　勇奪選美冠軍

前員工曝：比爾蓋茲是辦公室惡霸

凱特王妃缺席黛妃紀念儀式　內情不單純

科學家首見「黑洞吞噬中子星」　10天2起

少女莫名頭痛　突然死亡才確診

動刀18次！英國男網紅砸418萬只為「整成BTS」

英格蘭踢走德國！喬治小王子首觀賽嗨爆

巨鱷闖進家中　死亡翻滾大戰2小時

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

新病徵！重症醫曝染疫後「指甲完全脫落」

茵芙床戲「下半身」成亮點

李婉鈺戀男星7年　爆因「床下劈腿鐵證」分手

民眾捐1千萬給「76行者」　召集人王薇君遭爆私吞

柔道童離世⋯鳳梨、館長發聲　連千毅：喪葬費我出

印度雨季來臨　河沖出逾150具遺體

台灣「疫苗被截斷」　他分析：白宮13個字顯示民進黨沒出息

張韶涵出席中共建黨百年晚會　陸委會回應

白宮證實台灣取得疫苗途徑被斷　民進黨：真夭壽！

陳其邁鐵腕封樓挨轟　高雄人一句話力挺

白宮認證台灣疫苗途徑被截斷　PTT反美：武器就買得到

實聯制問題多！超商店員提「5大亂象」

白宮證實台灣取得疫苗被斷　府：不會貿然公布供應狀況

永和婦人無慢性病史　打完AZ「第10天猝死」

快訊／勞工紓困生活補貼1萬再擴大　投勞就保2萬4000元以上勞工也有份

更多

最夯影音

更多
朋友不回訊！女大生出動超神快嘴 吐氣狂噴貼圖...網嚇歪：沒當機？

朋友不回訊！女大生出動超神快嘴 吐氣狂噴貼圖...網嚇歪：沒當機？
吳宗憲委屈飆罵：有錢拿出來作秀啊！　再槓安和里里長...「I love you Taiwan.」

吳宗憲委屈飆罵：有錢拿出來作秀啊！　再槓安和里里長...「I love you Taiwan.」

恐怖情人開車跟蹤威脅：我有槍！　公司、家門前堵人...男嚇傻直發抖

恐怖情人開車跟蹤威脅：我有槍！　公司、家門前堵人...男嚇傻直發抖

男子抱56萬進場貨櫃航運股！　一年後曬對帳單「暴賺到937萬」

男子抱56萬進場貨櫃航運股！　一年後曬對帳單「暴賺到937萬」

許維恩請王家梁「剪掉20cm長髮」　曬激美短髮造型..網：是真愛！

許維恩請王家梁「剪掉20cm長髮」　曬激美短髮造型..網：是真愛！

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面