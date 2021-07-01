「3036年未來人」預告！世界將面臨「恐怖大停電」：黑暗5年要來了

▲自稱西元3036年的未來人透露未來會有大停電的黑暗時期。（圖／翻攝抖音@0live_your_lie0）



記者鄒鎮宇／綜合報導

過去不斷出現「時空旅人」透露未來的消息，但內容是否屬實，或因透露而修正，都成為大家茶餘飯後的話題。近日一名自稱來自「西元3036年」的未來人PO出一系列影片，預告世界將面臨5年的「恐怖大停電」，且未來的人們都難以體會自由的美好。

該名未來人表示，在西元3036年全世界的人口只有20億，與目前78億差距之大，主因為西元2052年12月會發生「恐怖大停電」，屆時世界將面臨長達5年的黑暗時期，電力及網路都無法使用，一切的聯繫方式都被切斷，人們開始動盪及騷亂，處於最糟糕的時期，需要將近20年才能讓電力恢復。

他透露，未來會有許多「可再生能源」的相關工作，興起原因也與大停電有關，但這些工作都具有一定的危險性，如風力發動機、反射鏡、太陽能板的操作使用等。

▲3036年未來人拍了一系列的影片。（圖／翻攝抖音@0live_your_lie0）



未來人表示，當時較大的物種如大象、獅子等，都因不明原因消失，在3036年的動物園中，只能看到貓、狗、兔子及松鼠；此外，他也凝視著鏡頭說，現在是最自由的時代，在未來難以體會自由的美好，「你的孩子也體會不到」。

不少網友懷疑時空旅人的真實性，認為3036這名未來人拍攝的影片數量過多，且場景大都在公園或住宅，認為在未來及現在往返拍攝根本不可能，但也有網友相信，並認為現代人應該要有所改變，「這就是我不生孩子的原因，我不希望他們以後承受這些痛苦。」

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