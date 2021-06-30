　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

中共7／1迎百年黨慶　連戰、宋楚瑜賀電「盼兩岸關係和平發展」

▲工商界後援會成立大會，國民黨榮譽主席連戰到場。（圖／記者林敬旻攝）

▲中共贏百年黨慶前夕，國民黨榮譽主席連戰發賀電「盼兩岸和平發展。」（圖／記者林敬旻攝）

記者任以芳／綜合報導

中共明天（7月1日）迎接百年黨慶，陸官媒《新華社》今（30）日傍晚最新報導指出，台灣一些各黨政、團體和人士，分發出賀電賀信。其中，中國國民黨前主席連戰在賀電中表示，盼兩岸關係和平發展。

報導指出，連戰在賀電中表示，中國共產黨創建百年，主導神州大陸建設72年，中華民族復興進程已達五千年歷史新高峰！至盼兩岸關係和平發展，所有中華兒女合力為我民族之事業再造新遒。

中國國民黨前主席洪秀柱專致賀函，表示中華民族偉大復興是歷史的必然，至盼兩岸促進融合，心靈契合，竭盡心力共同完成國家統一大業，共築國家富強、民族復興、人民幸福的中國夢。

親民黨主席宋楚瑜在賀電中表示，中國共產黨艱苦卓絕，奮鬥不懈，重振華夏，以人民福祉為先，人類命運共同體為念，深令世人刮目相看。至盼未來雙方致力促進兩岸和平發展，實現中華民族復興。新黨主席吳成典也在賀信中祝願順利實現民族復興，希望兩岸持續交流合作，力促國家和平統一。

▲▼百年黨慶、習近平頒發七一勳章、大山媽媽、張桂梅 。（圖／翻攝 央視）

▲中共迎百年黨慶，大陸國家主席習近平將發表重要談話。（圖／翻攝 央視）

台灣一些政黨、團體和人士以賀電賀信等形式向中國共產黨成立100周年表示祝賀，共同期盼兩岸關系和平發展與實現中華民族偉大復興。

此外，無黨團結聯盟等島內政黨、團體及一些人士也以不同形式向中國共產黨成立百年表示祝賀。

據了解，中共成立100周年大會將於明天7月1日上午8時在北京天安門廣場隆重舉行，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平將發表重要講話。

ET快訊
王令麟照顧基層員工　東森集團率先宣布7月起調薪最高7%
快訊／大遠百確診櫃姐最後上班日6／25　當天足跡曝光
快訊／台中市府宣布：即起停止預約殘劑
「輸了含弟弟下體」！漫畫家PO互動：口感像粉腸　網一看罵翻
覺得台灣「防疫很爛」的是哪種人？　網一面倒：正常人
接種AZ後死亡增13人！　累計通報253起死亡
青青涉仙人跳真相曝！「放火」遭逼脫光道歉　檢警靠這事相信她

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中共7／1迎百年黨慶　連戰、宋楚瑜賀電「盼兩岸關係和平發展」

美疑武漢實驗室泄露病毒　澳籍女科學家證明「同事沒有生病」

宿舍沒冷氣半夜熱爆　這學校買50噸冰塊給學生「物理降溫」

廣州恢復餐廳內用　一個月「壓下Delta」陸續解封

港媒：香港壹傳媒7月1日起停止運作

靠老婆中頭獎！30歲人夫「爽中1.39億」樂歪：可以退休了

2港男臉書揚言「血洗警署！」　警緊攔截1.5公斤黑火藥原料

中國駐聯合國代表團：嚴重關切美英等國近5年販賣人口問題

港版國安法一週年　李家超：情報監察系統還要加強

叮咚買菜紐交所上市首日微漲　市值達55.56億美元

鼠薯為小禎再次獻唱「熱愛105°C的你」　教她面對荒謬提問：要視而不見XD

女童40％燙傷！媽接病危通知心碎 「忍劇痛復健爆哭」3年終重獲新生

修但幾勒！奈良梅花鹿淡定闖紅燈 行人急擋攔不住...當地人笑：OK的

英國手工「無頂棚跑車」遇暴雨　駕駛頭戴安全帽淡定開車笑翻網

薔薔父女殲滅詐屋集團「主嫌重判12年半」　嗆嫌犯「詐騙還敢提告」：丟不丟人啊！

小禎上線就問「花了多少錢」　柯震東曬「美國陽光」秒惹怒她XDD

阿公訪一半突倒下！羅時豐嚇壞　粉絲16歲就嫁人...大牛哥：真的還假的

謝承均公開告白曾莞婷！　她一看害羞回應...網敲碗：該閃婚了

一家四口美國返台隔離分住2房！　怨防疫旅館太貴：15天要10萬元

女子搭Uber不給運將確認實聯制 毆打司機怒嗆：全世界你最特別！

中共7／1迎百年黨慶　連戰、宋楚瑜賀電「盼兩岸關係和平發展」

美疑武漢實驗室泄露病毒　澳籍女科學家證明「同事沒有生病」

宿舍沒冷氣半夜熱爆　這學校買50噸冰塊給學生「物理降溫」

廣州恢復餐廳內用　一個月「壓下Delta」陸續解封

港媒：香港壹傳媒7月1日起停止運作

靠老婆中頭獎！30歲人夫「爽中1.39億」樂歪：可以退休了

2港男臉書揚言「血洗警署！」　警緊攔截1.5公斤黑火藥原料

中國駐聯合國代表團：嚴重關切美英等國近5年販賣人口問題

港版國安法一週年　李家超：情報監察系統還要加強

叮咚買菜紐交所上市首日微漲　市值達55.56億美元

屁貓被「6.8KG胖虎」輾壓！頭埋屁股靈魂出竅　爸笑：再騷擾人家啊

碩士生上維基「立委蔡易餘配偶變卡神」　「戲謔好玩」脫罪

關心街友健康　台南進行篩檢首批41人全為陰性

沒有人是局外人！　高虹安捐贈防護衣給雙北第一線防疫人員

趙麗穎恢單2個月⋯高富帥追求者為她「接納2歲兒」　拒絕原因曝光

新航與KrisShop線上購物　推出全球首創的機上電子購物體驗

快訊／大遠百櫃姐最後上班日6／25　當天足跡時間點曝光

法鬥發明1秒下樓梯！「肥嫩大屁屁」咕溜回眸　媽傻：抓到懶惰鬼

快訊／止民怨急踩煞車！中市府宣布：即起停止預約殘劑

教育部不給漲學費　3私立大學「告贏了」！法官判決理由超硬派

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

大陸熱門新聞

老公肉身護小三　正宮重量級姊妹不爽全上了

中共黨慶　張韶涵唱《怒吼吧 黃河》

他月噴2.4萬叫外送　「暴肥100公斤」釀禍

壹傳媒擬出售台灣《蘋果新聞網》　傳有4組買家

空姐正宮停車場暴打小三！6mins抓姦直擊

男狂吃荔枝　害雙眼差點失明

陸手搖夯店掛牌上市　創辦人身家逾740億元

香港蘋果日報前主筆馮偉光獲保釋

前三級片女星變服務生！沒片演蛋糕店打工

港國安法週年　東方之珠依然璀璨？

娶19歲嫩妹！窮大叔21年狂生15兒

陸迎建黨百年　兩岸非短期必要使命

港國安法週年／117人被捕　泛民絕跡政壇

26分鐘搞定汽車引擎拆裝 馬尾少女脫下工裝...網友眼睛全亮了

更多熱門

相關新聞

即／振興醫院爆特權打疫苗　士檢追查

即／振興醫院爆特權打疫苗　士檢追查

台北市北投區振興醫院爆出為連戰夫婦、丁守中打疫苗，引發特權疑慮。對於外界種種質疑聲浪，士林地檢署根據媒體相關報導，已分「他字案」指派「防疫處理小組」專責主任檢察官偕同檢察官進行調查，將偵辦振興醫院是否有造冊疏漏及審查不實等。

中共黨員人數　達9514.8萬名

中共黨員人數　達9514.8萬名

中共百年黨慶前夕　人民日報：兩岸統一大勢無法阻擋

中共百年黨慶前夕　人民日報：兩岸統一大勢無法阻擋

港警駁回泛民七一遊行 水炮車裝甲車佈防...「反恐特勤隊」待命

港警駁回泛民七一遊行 水炮車裝甲車佈防...「反恐特勤隊」待命

陸迎建黨百年　兩岸非短期必要使命

陸迎建黨百年　兩岸非短期必要使命

關鍵字：

連戰中共黨慶宋楚瑜洪秀柱

讀者迴響

熱門新聞

賈永婕認了「將暫離台灣」！5月打完AZ第一劑

賈永婕大女兒訂便當凸槌！

獨／柔道童昏迷70天亡　無良教練聽到消息反應曝

快訊／勞工紓困生活補貼1萬再擴大　投勞就保2萬4000元以上勞工也有份

台北最美「蔦屋書店」7／18熄燈

快訊／今增55例本土、5例死亡

高雄1人確診社區全隔離！網嚇超硬

台大學者：屏東做對2件事圍堵Delta擴散！

白宮證實台灣取得疫苗途徑被斷　民進黨：真夭壽！

勇者嘗鮮「香菜披薩」吐5字評價　萬人按讚

神似羅志祥！　高職畢業裝闊少10連劈「從美魔女到大學生」

1招「芒果滾動式去皮」　8千人：終於會切了

台中7歲柔道童　住院70天不治

抱56w進場…他曬對帳單一年暴賺到937萬

爸捧著柴柴睡覺　網笑：好像請神

更多

最夯影音

更多
鼠薯為小禎再次獻唱「熱愛105°C的你」　教她面對荒謬提問：要視而不見XD

鼠薯為小禎再次獻唱「熱愛105°C的你」　教她面對荒謬提問：要視而不見XD
女童40％燙傷！媽接病危通知心碎 「忍劇痛復健爆哭」3年終重獲新生

女童40％燙傷！媽接病危通知心碎 「忍劇痛復健爆哭」3年終重獲新生

修但幾勒！奈良梅花鹿淡定闖紅燈 行人急擋攔不住...當地人笑：OK的

修但幾勒！奈良梅花鹿淡定闖紅燈 行人急擋攔不住...當地人笑：OK的

英國手工「無頂棚跑車」遇暴雨　駕駛頭戴安全帽淡定開車笑翻網

英國手工「無頂棚跑車」遇暴雨　駕駛頭戴安全帽淡定開車笑翻網

薔薔父女殲滅詐屋集團「主嫌重判12年半」　嗆嫌犯「詐騙還敢提告」：丟不丟人啊！

薔薔父女殲滅詐屋集團「主嫌重判12年半」　嗆嫌犯「詐騙還敢提告」：丟不丟人啊！

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面