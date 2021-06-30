中共7／1迎百年黨慶　連戰、宋楚瑜賀電「盼兩岸關係和平發展」

▲中共贏百年黨慶前夕，國民黨榮譽主席連戰發賀電「盼兩岸和平發展。」（圖／記者林敬旻攝）

記者任以芳／綜合報導

中共明天（7月1日）迎接百年黨慶，陸官媒《新華社》今（30）日傍晚最新報導指出，台灣一些各黨政、團體和人士，分發出賀電賀信。其中，中國國民黨前主席連戰在賀電中表示，盼兩岸關係和平發展。

報導指出，連戰在賀電中表示，中國共產黨創建百年，主導神州大陸建設72年，中華民族復興進程已達五千年歷史新高峰！至盼兩岸關係和平發展，所有中華兒女合力為我民族之事業再造新遒。

中國國民黨前主席洪秀柱專致賀函，表示中華民族偉大復興是歷史的必然，至盼兩岸促進融合，心靈契合，竭盡心力共同完成國家統一大業，共築國家富強、民族復興、人民幸福的中國夢。

親民黨主席宋楚瑜在賀電中表示，中國共產黨艱苦卓絕，奮鬥不懈，重振華夏，以人民福祉為先，人類命運共同體為念，深令世人刮目相看。至盼未來雙方致力促進兩岸和平發展，實現中華民族復興。新黨主席吳成典也在賀信中祝願順利實現民族復興，希望兩岸持續交流合作，力促國家和平統一。

▲中共迎百年黨慶，大陸國家主席習近平將發表重要談話。（圖／翻攝 央視）

台灣一些政黨、團體和人士以賀電賀信等形式向中國共產黨成立100周年表示祝賀，共同期盼兩岸關系和平發展與實現中華民族偉大復興。

此外，無黨團結聯盟等島內政黨、團體及一些人士也以不同形式向中國共產黨成立百年表示祝賀。

據了解，中共成立100周年大會將於明天7月1日上午8時在北京天安門廣場隆重舉行，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平將發表重要講話。