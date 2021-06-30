　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

黨慶前公布數據　中共黨員人數達9514.8萬名

▲▼位於北京的中國共產黨歷史展覽館外觀，該館將於7月1日後對外開放。（圖／記者陳政錄攝）

▲中共黨員人數持續提升。圖為黨員參觀位於北京的中國共產黨歷史展覽館。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／北京報導

大陸中共中央組織部在建黨百年慶祝大會前夕，公告最新黨內統計數據，顯示截至2021年6月5日，中國共產黨黨員總數為9514.8萬名，比2019年底增長3.5%，其中有大專及以上學歷的黨員達4951.3萬名，佔中共黨員總數的52.0%。

中組部還強調，在隆重慶祝中國共產黨成立100週年之際，各方面先進分子踴躍申請入黨，今年上半年，全國新發展黨員231.2萬名。

數據顯示，1949年中共黨員人數為448.8萬名，2019年底，中共黨員人數為9040.9萬人，2020年1月1日至2021年6月5日發展黨員473.9萬名。

中組部指稱，中共黨員隊伍結構不斷優化。年輕黨員持續增加。 35歲及以下黨員達2367.9萬名，佔黨員總數的24.9%，比2019年底提高0.7個百分點。文化程度明顯提高。具有大專及以上學歷的黨員達4951.3萬名，佔黨員總數的52.0%。

此外，中共中組部表示，黨內女黨員、少數民族黨員比重不斷提升。與新中國成立初期相比，女黨員佔比由11.9%提高至28.8%，總量達2745.0萬名，少數民族黨員佔比由2.5%提高至7.5%，總量達713.5萬名。

數據還顯示，中共黨的組織體係日趨嚴密。全國共有黨的各級地方委員會3199個，此外，中共在中國大陸全國8942個城市街道、3.0萬個鄉鎮、11.3萬個社區（居委會）、49.2萬個行政村均建立黨組織；全大陸共有機關基層黨組織74.2萬個，事業單位基層黨組織93.3萬個，企業基層黨組織151.3萬個，社會組織基層黨組織16.2萬個，基本實現「應建盡建。」

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

ET快訊
這片紅樹林都是裸女！　全身脫光下水片曝
iPhone 13模型機曝光！　瀏海明顯縮小
7月新制「必看15大項目」懶人包出爐！迅速掌握荷包重點
勇者嘗鮮「香菜豬血糕披薩」！他5字評價萬人讚：感謝犧牲
台北夜市微解封「為全台打頭陣」！　醫：柯P是地下指揮官
她防疫在家1個月「收卡費帳單崩潰」！　釣出整樓受災戶
快訊／祕魯祖孫、果農重疊足跡！「枋寮醫院537人」PCR出爐
獨／「1人陽性」整棟PCR+隔離！　高市府鐵腕封樓原因曝
只能出怪招！洋基投手連12次抖腳　大谷翔平笑出來

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

港版國安法一週年　李家超：情報監察系統還要加強

叮咚買菜紐交所上市首日微漲　市值達55.56億美元

黨慶前公布數據　中共黨員人數達9514.8萬名

中共百年黨慶前夕　人民日報：兩岸統一大勢無法阻擋

廈門新增2例台灣輸入確診、1例無症狀感染

大陸向近百國供「逾4億劑疫苗」　王毅呼籲：各國勿超量囤積

破紀錄「4天打1億劑」　陸本輪疫苗接種累積突破12億！　

「數字人民幣」PK微信、支付寶　最大測試點「京地鐵今起試刷」

「前三級片女星」當服務生1年！蛋糕店打工維生　坦言還想當演員

港警駁回泛民七一遊行　水炮車裝甲車佈防...「反恐特勤隊」待命

鼠薯為小禎再次獻唱「熱愛105°C的你」　教她面對荒謬提問：要視而不見XD

修但幾勒！奈良梅花鹿淡定闖紅燈 行人急擋攔不住...當地人笑：OK的

英國手工「無頂棚跑車」遇暴雨　駕駛頭戴安全帽淡定開車笑翻網

女童40％燙傷！媽接病危通知心碎 「忍劇痛復健爆哭」3年終重獲新生

薔薔父女殲滅詐屋集團「主嫌重判12年半」　嗆嫌犯「詐騙還敢提告」：丟不丟人啊！

小禎上線就問「花了多少錢」　柯震東曬「美國陽光」秒惹怒她XDD

謝承均公開告白曾莞婷！　她一看害羞回應...網敲碗：該閃婚了

阿公訪一半突倒下！羅時豐嚇壞　粉絲16歲就嫁人...大牛哥：真的還假的

一家四口美國返台隔離分住2房！　怨防疫旅館太貴：15天要10萬元

女子搭Uber不給運將確認實聯制 毆打司機怒嗆：全世界你最特別！

港版國安法一週年　李家超：情報監察系統還要加強

叮咚買菜紐交所上市首日微漲　市值達55.56億美元

黨慶前公布數據　中共黨員人數達9514.8萬名

中共百年黨慶前夕　人民日報：兩岸統一大勢無法阻擋

廈門新增2例台灣輸入確診、1例無症狀感染

大陸向近百國供「逾4億劑疫苗」　王毅呼籲：各國勿超量囤積

破紀錄「4天打1億劑」　陸本輪疫苗接種累積突破12億！　

「數字人民幣」PK微信、支付寶　最大測試點「京地鐵今起試刷」

「前三級片女星」當服務生1年！蛋糕店打工維生　坦言還想當演員

港警駁回泛民七一遊行　水炮車裝甲車佈防...「反恐特勤隊」待命

台灣人悶壞了！Google、Apple數據曝「人潮回升」　在家人數降5％

環境用藥查核成果出爐！　4件含「滅蟻樂」最高可罰150萬

圖輯／疫情露曙光　龍山寺商家帶頭微解封重新開張

南韓節目灑狗血！推「離婚男女同居」真人秀　男挑逗：越線也可以

疫情害屏東彩椒「銷量暴跌七成」　男星心痛：農產品是無辜的

蔡波能被指「語言能力沒桃貴好」！二伯無奈護兒：他其實會很多單字

阿母淋到雨頭暈躺床！　貼心毛孩「抱手陪睡覺」溫暖眼神感動網

單車男路過餐廳門口　偷走2盆栽辯「回家拜拜用」

桃園7／2起連3天長輩打莫德納　3年齡層分批接種、79歲↑可補打

BMW新「2系列Coupe轎跑」將於7／8亮相　M240i直6渦輪達374匹

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

大陸熱門新聞

老公肉身護小三　正宮重量級姊妹不爽全上了

中共黨慶　張韶涵唱《怒吼吧 黃河》

他月噴2.4萬叫外送　「暴肥100公斤」釀禍

壹傳媒擬出售台灣《蘋果新聞網》　傳有4組買家

空姐正宮停車場暴打小三！6mins抓姦直擊

男狂吃荔枝　害雙眼差點失明

陸手搖夯店掛牌上市　創辦人身家逾740億元

香港蘋果日報前主筆馮偉光獲保釋

港國安法週年　東方之珠依然璀璨？

前三級片女星變服務生！沒片演蛋糕店打工

陸迎建黨百年　兩岸非短期必要使命

娶19歲嫩妹！窮大叔21年狂生15兒

港國安法週年／114人被捕　泛民絕跡政壇

26分鐘搞定汽車引擎拆裝 馬尾少女脫下工裝...網友眼睛全亮了

更多熱門

相關新聞

中共百年黨慶前夕　人民日報：兩岸統一大勢無法阻擋

中共百年黨慶前夕　人民日報：兩岸統一大勢無法阻擋

中共即將迎接7月1日百年黨慶，據《人民日報》海外版發表評論文章指，解決台灣問題、實現完全統一，是全體中華兒女的共同心願。一直以來，中國共產黨人始終把解決台灣問題、實現完全統一作為矢志不渝的歷史任務。兩岸統一的歷史大勢，任何人任何勢力都無法阻擋。

港警駁回泛民七一遊行 水炮車裝甲車佈防...「反恐特勤隊」待命

港警駁回泛民七一遊行 水炮車裝甲車佈防...「反恐特勤隊」待命

國際對中最後通牒：2個月內開放全面疫源調查

國際對中最後通牒：2個月內開放全面疫源調查

陸迎建黨百年　兩岸非短期必要使命

陸迎建黨百年　兩岸非短期必要使命

《金融時報》：中國假新聞藉疫情搗台灣

《金融時報》：中國假新聞藉疫情搗台灣

關鍵字：

中共建黨百年北京共產黨中國黨員人數中組部

讀者迴響

熱門新聞

賈永婕認了「將暫離台灣」！5月打完AZ第一劑

快訊／勞工紓困生活補貼1萬再擴大　投勞就保2萬4000元以上勞工也有份

神似羅志祥！　高職畢業裝闊少10連劈「從美魔女到大學生」

台北最美「蔦屋書店」7／18熄燈

台中7歲柔道童　住院70天不治

柔道童父剛生日「悲痛迎接噩耗」！7歲兒不治　父母在旁淚崩

抱56w進場…他曬對帳單一年暴賺到937萬

賈永婕大女兒訂便當凸槌！

爸捧著柴柴睡覺　網笑：好像請神

她被老闆性侵　自尊心縫起她的嘴

柯粉護理師辱林靜儀引戰！美女醫PO美照回擊

寧夏夜市微解封　人潮出現了

百萬網美曬「車頭燈變形照」　網一看暈了

鳳梨直播捕獲「史詩級天王大咖」加入！他嚇到道歉

高雄1人確診社區全隔離！網嚇超硬

更多

最夯影音

更多
鼠薯為小禎再次獻唱「熱愛105°C的你」　教她面對荒謬提問：要視而不見XD

鼠薯為小禎再次獻唱「熱愛105°C的你」　教她面對荒謬提問：要視而不見XD
修但幾勒！奈良梅花鹿淡定闖紅燈 行人急擋攔不住...當地人笑：OK的

修但幾勒！奈良梅花鹿淡定闖紅燈 行人急擋攔不住...當地人笑：OK的

英國手工「無頂棚跑車」遇暴雨　駕駛頭戴安全帽淡定開車笑翻網

英國手工「無頂棚跑車」遇暴雨　駕駛頭戴安全帽淡定開車笑翻網

女童40％燙傷！媽接病危通知心碎 「忍劇痛復健爆哭」3年終重獲新生

女童40％燙傷！媽接病危通知心碎 「忍劇痛復健爆哭」3年終重獲新生

薔薔父女殲滅詐屋集團「主嫌重判12年半」　嗆嫌犯「詐騙還敢提告」：丟不丟人啊！

薔薔父女殲滅詐屋集團「主嫌重判12年半」　嗆嫌犯「詐騙還敢提告」：丟不丟人啊！

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面