黨慶前公布數據　中共黨員人數達9514.8萬名

▲中共黨員人數持續提升。圖為黨員參觀位於北京的中國共產黨歷史展覽館。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／北京報導

大陸中共中央組織部在建黨百年慶祝大會前夕，公告最新黨內統計數據，顯示截至2021年6月5日，中國共產黨黨員總數為9514.8萬名，比2019年底增長3.5%，其中有大專及以上學歷的黨員達4951.3萬名，佔中共黨員總數的52.0%。

中組部還強調，在隆重慶祝中國共產黨成立100週年之際，各方面先進分子踴躍申請入黨，今年上半年，全國新發展黨員231.2萬名。

數據顯示，1949年中共黨員人數為448.8萬名，2019年底，中共黨員人數為9040.9萬人，2020年1月1日至2021年6月5日發展黨員473.9萬名。

中組部指稱，中共黨員隊伍結構不斷優化。年輕黨員持續增加。 35歲及以下黨員達2367.9萬名，佔黨員總數的24.9%，比2019年底提高0.7個百分點。文化程度明顯提高。具有大專及以上學歷的黨員達4951.3萬名，佔黨員總數的52.0%。

此外，中共中組部表示，黨內女黨員、少數民族黨員比重不斷提升。與新中國成立初期相比，女黨員佔比由11.9%提高至28.8%，總量達2745.0萬名，少數民族黨員佔比由2.5%提高至7.5%，總量達713.5萬名。

數據還顯示，中共黨的組織體係日趨嚴密。全國共有黨的各級地方委員會3199個，此外，中共在中國大陸全國8942個城市街道、3.0萬個鄉鎮、11.3萬個社區（居委會）、49.2萬個行政村均建立黨組織；全大陸共有機關基層黨組織74.2萬個，事業單位基層黨組織93.3萬個，企業基層黨組織151.3萬個，社會組織基層黨組織16.2萬個，基本實現「應建盡建。」

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