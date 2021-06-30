赴美打疫苗「不用預約」！　網紅讚快速方便：不是每間藥局都有

▲小象在CVS施打輝瑞疫苗。（圖／翻攝自YouTube／小象愛出門）



記者施怡妏／綜合報導

新冠疫情嚴峻，國內疫苗短缺，不少人選擇到美國打疫苗，不僅免費又快速，網紅小象因為在美國的親戚需要照顧，決定赴美一趟，並在當地施打疫苗，她將過程記錄下來，只要準備好相關文件，就可以前往美國連鎖的藥妝店施打，快速又方便還不用錢，但要注意的是，不是每一間都可以不預約就能注射。

小象日前在個人Youtube頻道「小象愛出門」PO出新影片，因為親戚在美國需要人照顧，加上剛好有里程可以兌換機票，因此決定赴美照顧親戚，也同時在當地施打疫苗。目前美國各大藥局、好市多都有提供疫苗接種的服務，只需要攜帶護照跟居住地址即可，她也提醒，要打疫苗之前一定要吃飽。

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吃飽飯後，她跟親戚搭車到第一間CVS藥局，原本以為不用預約，結果店家表示要先上網預約，除非有人取消才能補進來。之後她到另一間CVS藥局，詢問過後，醫師表示現場有輝瑞疫苗可以打，確認過身份資料後，立刻界完成疫苗注射，若要打莫德納疫苗則要等一到兩星期，要排隊施打，不是想打就可以打，「輝瑞疫苗量比較多，可以現場直接打」。

▲CVS提供新冠疫苗注射。（圖／翻攝自YouTube／小象愛出門）

接種完後，店家會給一張疫苗接種卡，並告知下一次施打的時間，只要帶著卡在指定的日期回來，就可以打第二劑。施打完後她就回家休息，打完的地方沒有傷口也沒瘀青，也沒有其他副作用，只有肌肉痠痛，但不影響生活，也希望大家能夠打疫苗都去打，保護自己也保護周圍的人。

影片曝光後，網友們在底下留言，「反正有辦法去美國打就去打吧，這對台灣也是好事，愈多人打愈早恢復正常生活」、「恭喜順利接種疫苗」、「好棒噢，在藥局就可以打BNT了」、「台灣太難排到疫苗了，還不如出國打」。也有網友建議，「在美國打疫苗，強力建議要網上預約，這樣會更方便準確地知道哪裡有空檔」。