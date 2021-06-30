　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

赴美打疫苗「不用預約」！　網紅讚快速方便：不是每間藥局都有

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／小象愛出門）

▲小象在CVS施打輝瑞疫苗。（圖／翻攝自YouTube／小象愛出門）

記者施怡妏／綜合報導

新冠疫情嚴峻，國內疫苗短缺，不少人選擇到美國打疫苗，不僅免費又快速，網紅小象因為在美國的親戚需要照顧，決定赴美一趟，並在當地施打疫苗，她將過程記錄下來，只要準備好相關文件，就可以前往美國連鎖的藥妝店施打，快速又方便還不用錢，但要注意的是，不是每一間都可以不預約就能注射。

小象日前在個人Youtube頻道「小象愛出門」PO出新影片，因為親戚在美國需要人照顧，加上剛好有里程可以兌換機票，因此決定赴美照顧親戚，也同時在當地施打疫苗。目前美國各大藥局、好市多都有提供疫苗接種的服務，只需要攜帶護照跟居住地址即可，她也提醒，要打疫苗之前一定要吃飽。

[廣告]請繼續往下閱讀...

吃飽飯後，她跟親戚搭車到第一間CVS藥局，原本以為不用預約，結果店家表示要先上網預約，除非有人取消才能補進來。之後她到另一間CVS藥局，詢問過後，醫師表示現場有輝瑞疫苗可以打，確認過身份資料後，立刻界完成疫苗注射，若要打莫德納疫苗則要等一到兩星期，要排隊施打，不是想打就可以打，「輝瑞疫苗量比較多，可以現場直接打」。

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／小象愛出門）

▲CVS提供新冠疫苗注射。（圖／翻攝自YouTube／小象愛出門）

接種完後，店家會給一張疫苗接種卡，並告知下一次施打的時間，只要帶著卡在指定的日期回來，就可以打第二劑。施打完後她就回家休息，打完的地方沒有傷口也沒瘀青，也沒有其他副作用，只有肌肉痠痛，但不影響生活，也希望大家能夠打疫苗都去打，保護自己也保護周圍的人。

影片曝光後，網友們在底下留言，「反正有辦法去美國打就去打吧，這對台灣也是好事，愈多人打愈早恢復正常生活」、「恭喜順利接種疫苗」、「好棒噢，在藥局就可以打BNT了」、「台灣太難排到疫苗了，還不如出國打」。也有網友建議，「在美國打疫苗，強力建議要網上預約，這樣會更方便準確地知道哪裡有空檔」。

 
ET快訊
快訊／嘉義男打疫苗後猝死　家屬放棄急救
李婉鈺自爆最痛戀情　「昨天睡旁邊的人說跟妳分手好久」
陳時中成為「虛擬貨幣大師」網瘋傳！　內行揭手法：之前是郭董
永和女沒慢性病！　打完疫苗後猝死
打工族1萬元紓困已入帳人數曝　明起可到ATM直接領
北市耳鼻喉科醫染疫「曾替200人看診」！病患足跡公布　連4天
李婉鈺交往男星7年　突襲給驚喜卻見「床下劈腿鐵證」心冷分手
遭控隱匿疫情　柯文哲轟周玉蒄「狗尾巴」：讓人看了就討厭
12生肖下半年運勢出爐！　這生肖存款大翻漲

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

疫情改變飲食趨勢　好食好事業師預測台灣植物蛋白產品大有可為

外送生鮮！他接單一看「19公斤商品」秒棄單：別折磨外送員

覺得台灣「防疫很爛」的是哪種人？　網一面倒：正常人

快訊／嘉義洗腎男打疫苗後猝死！家屬放棄急救　檢方追查死因

台中創育嘉年華　9校學生「創業團隊」上線秀成果

台東正氣、四維夜市恢復營業！1／2攤位、禁邊走邊吃　人流管制

新竹縣不跟進夜市微解封　美甲、美睫即日恢復營業

實聯制問題多！超商店員火大提出「5大亂象」：氣到快吐血

陳時中成為「虛擬貨幣大師」網瘋傳！　內行揭手法：之前是郭董

桃園施打疫苗採「雙軌制」！自創疫苗預約平台7／1正式上線

鼠薯為小禎再次獻唱「熱愛105°C的你」　教她面對荒謬提問：要視而不見XD

女童40％燙傷！媽接病危通知心碎 「忍劇痛復健爆哭」3年終重獲新生

修但幾勒！奈良梅花鹿淡定闖紅燈 行人急擋攔不住...當地人笑：OK的

英國手工「無頂棚跑車」遇暴雨　駕駛頭戴安全帽淡定開車笑翻網

薔薔父女殲滅詐屋集團「主嫌重判12年半」　嗆嫌犯「詐騙還敢提告」：丟不丟人啊！

小禎上線就問「花了多少錢」　柯震東曬「美國陽光」秒惹怒她XDD

阿公訪一半突倒下！羅時豐嚇壞　粉絲16歲就嫁人...大牛哥：真的還假的

謝承均公開告白曾莞婷！　她一看害羞回應...網敲碗：該閃婚了

一家四口美國返台隔離分住2房！　怨防疫旅館太貴：15天要10萬元

女子搭Uber不給運將確認實聯制 毆打司機怒嗆：全世界你最特別！

疫情改變飲食趨勢　好食好事業師預測台灣植物蛋白產品大有可為

外送生鮮！他接單一看「19公斤商品」秒棄單：別折磨外送員

覺得台灣「防疫很爛」的是哪種人？　網一面倒：正常人

快訊／嘉義洗腎男打疫苗後猝死！家屬放棄急救　檢方追查死因

台中創育嘉年華　9校學生「創業團隊」上線秀成果

台東正氣、四維夜市恢復營業！1／2攤位、禁邊走邊吃　人流管制

新竹縣不跟進夜市微解封　美甲、美睫即日恢復營業

實聯制問題多！超商店員火大提出「5大亂象」：氣到快吐血

陳時中成為「虛擬貨幣大師」網瘋傳！　內行揭手法：之前是郭董

桃園施打疫苗採「雙軌制」！自創疫苗預約平台7／1正式上線

貓奴每天打開包包都收到「貼心乾糧」　 2萬人被暖暈：怕你餓到

失業上網求職...一點「中獎500萬」！夫妻險遭詐75萬

台航賣出3,209張陽明股票獲利4.97億　旗下資產減租做公益

苦等2.5年...周杰倫香港開唱四度延期　主辦宣布：要申請金氏世界紀錄！

疫情改變飲食趨勢　好食好事業師預測台灣植物蛋白產品大有可為

加油站變建地？土地閒置竟要等3年　業者吐實：便宜有人搶

NespressoＸChiara Ferragni「粉紅眨眼」咖啡機　台灣限量開賣

桃園慈馨食物銀行　獲贈「愛心物資車」　

撇下兒女離台半年！「福原愛不倫新聞」奪日媒上半年關注度TOP1

南韓輝瑞1000劑疫苗恐報廢！職員「忘記放回冰箱」　放置長溫14小時

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

生活熱門新聞

快訊／今增55例本土、5例死亡

高雄1人確診社區全隔離！網嚇超硬

台大學者：屏東做對2件事圍堵Delta擴散！

1招「芒果滾動式去皮」　8千人：終於會切了

712能解封？陳時中給答案了

今增55例本土「新北23例最多」　各縣市分佈曝光！

柯粉護理師辱林靜儀引戰！美女醫PO美照回擊

寧夏夜市微解封　人潮出現了

屏東老年人口多　醫：疫情爆發恐大量死亡

快訊／三重「湯城廣場」某企業爆群聚　5人確診緊急匡列70人

屏東群聚擴大「累計15人」司機共餐者確診

北市微解封　醫：再次證明柯文哲是地下指揮官

高雄鳳山某大樓有5確診！陳時中：做環境採檢

1個月叫40次外送　她的訂單都不超過這數字

更多熱門

相關新聞

日贈台疫苗只花2週！　日本媒體人：速度超驚人

日贈台疫苗只花2週！　日本媒體人：速度超驚人

日本6月初捐贈台灣124萬劑AZ疫苗，台灣終於順利在本土疫情蔓延後，開放長者公費接種，也讓台灣民眾直呼感動。對此，日本資深媒體人野嶋剛就表示，日本對於任何事情都會花時間慎重地考慮，特別是有關於台灣的問題又更為複雜，但是這次從決定捐贈疫苗到疫苗到貨只花了不到2週的時間，速度實在是非常驚人。

快訊／41萬劑莫德納16:46抵桃機

快訊／41萬劑莫德納16:46抵桃機

丁守中是振興董事！陳時中問題再丟北市府

丁守中是振興董事！陳時中問題再丟北市府

打疫苗還送錢！她曝赴美接種過程

打疫苗還送錢！她曝赴美接種過程

搶打「非」中國疫苗！數百人襲擊接種站

搶打「非」中國疫苗！數百人襲擊接種站

關鍵字：

新冠疫苗美國輝瑞小象愛旅行

讀者迴響

熱門新聞

賈永婕認了「將暫離台灣」！5月打完AZ第一劑

賈永婕大女兒訂便當凸槌！

獨／柔道童昏迷70天亡　無良教練聽到消息反應曝

快訊／勞工紓困生活補貼1萬再擴大　投勞就保2萬4000元以上勞工也有份

快訊／今增55例本土、5例死亡

台北最美「蔦屋書店」7／18熄燈

高雄1人確診社區全隔離！網嚇超硬

台大學者：屏東做對2件事圍堵Delta擴散！

神似羅志祥！　高職畢業裝闊少10連劈「從美魔女到大學生」

勇者嘗鮮「香菜披薩」吐5字評價　萬人按讚

台中7歲柔道童　住院70天不治

1招「芒果滾動式去皮」　8千人：終於會切了

抱56w進場…他曬對帳單一年暴賺到937萬

爸捧著柴柴睡覺　網笑：好像請神

柔道童父剛生日「悲痛迎接噩耗」！7歲兒不治　父母在旁淚崩

更多

最夯影音

更多
鼠薯為小禎再次獻唱「熱愛105°C的你」　教她面對荒謬提問：要視而不見XD

鼠薯為小禎再次獻唱「熱愛105°C的你」　教她面對荒謬提問：要視而不見XD
女童40％燙傷！媽接病危通知心碎 「忍劇痛復健爆哭」3年終重獲新生

女童40％燙傷！媽接病危通知心碎 「忍劇痛復健爆哭」3年終重獲新生

修但幾勒！奈良梅花鹿淡定闖紅燈 行人急擋攔不住...當地人笑：OK的

修但幾勒！奈良梅花鹿淡定闖紅燈 行人急擋攔不住...當地人笑：OK的

英國手工「無頂棚跑車」遇暴雨　駕駛頭戴安全帽淡定開車笑翻網

英國手工「無頂棚跑車」遇暴雨　駕駛頭戴安全帽淡定開車笑翻網

薔薔父女殲滅詐屋集團「主嫌重判12年半」　嗆嫌犯「詐騙還敢提告」：丟不丟人啊！

薔薔父女殲滅詐屋集團「主嫌重判12年半」　嗆嫌犯「詐騙還敢提告」：丟不丟人啊！

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面