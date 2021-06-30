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今年暑假特別辛苦！教育部長籲「3不」：為台灣防疫再忍一下

▲▼ 教育部長潘文忠 。（圖／教育部提供）

▲教育部長潘文忠呼籲，目前全台仍維持三級警戒，暑假期間應避免不必要的移動、群聚、出遊。（圖／教育部提供）

記者崔至雲／台北報導

中小學暑假即將到來，教育部長潘文忠今（30日）在線上部務會報時指出，儘管國內疫情逐步趨緩，但仍維持三級緊戒，呼籲學生及家長，今年的暑假有別於過去假，「會特別辛苦」，但是「為了台灣防疫再忍一下」。

全國高中以下學校從7月3日開始放暑假。教育部提醒，目前疫情仍然嚴峻，暑假期間應避免出入公共場所，做好戴口罩、勤洗手等個人防疫保護工作，家長可多安排正當休閒活動，增進孩子的身心健康，如有緊急事項，可聯繫校方幫忙。

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潘文忠說，下周開始進入暑假，呼籲學生及家長，目前全台仍維持三級警戒，還是要遵守相關防疫規範，避免不必要的移動、群聚、出遊，需要全民共同為台灣防疫「再忍一下」。

潘文忠也說，今年暑假不同於過去，會特別辛苦，建議家長及學生，可以閱讀一些書籍、看一些有意義的影片，度過防疫辛苦的階段，教育部也會持續提供線上學習資源，包含公視3台播放「疫起線上看」教學節目；國立圖書館提供免費電子書借閱、多項影音資源及線上課程服務；科教館所提供多元線上資源：科教館製播Podcast頻道「科科出來講」及Youtube講座影片；科工館官網則分享多項科普電子書；教育廣播電台「Channel+」亦提供17國語言節目及親子共學資源等。

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