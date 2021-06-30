LIVE／北市+22例！72歲↑長者搶預約打莫德納　柯文哲最新說明

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心30日公布，新增55例本土，以新北市23例最多，其次為台北市22例，並新增5例死亡。台北市政府30日下午召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊親自主持，《ETtoday新聞雲》全程直播。

指揮中心表示，新增55例本土病例，其中27例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者，為30例男性、25例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於6月20日至6月29日。個案分布以新北市23例最多，其次為台北市22例、桃園市5例，高雄市及苗栗縣各2例、屏東縣1例；其中31例為已知感染源、2例關聯不明、22例調查中，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，新增5例死亡個案，為3例男性、2例女性，年齡介於60多歲至70多歲，發病日介於5月24日至6月16日，確診日介於5月25日至6月18日，死亡日介於6月25日至6月28日。

台北市政府30日下午3時30分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊親自主持，並對北市首日開放72歲以上長者網路預約打疫苗狀況、資深媒體人周玉蔻批柯文哲隱匿北農染疫、板橋大遠百群聚源頭來自北市批發市場、北市商圈流傳有公文建議店家更換張貼台北通QRcode、禾馨醫師在臉書稱「小禾馨民權」可以施打新冠疫苗等疫苗做回應。

▼台北市長柯文哲。（資料圖／北市府提供）