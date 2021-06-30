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快訊／北市大安區醫師染疫「7天看200病患」　黃珊珊：趕快出來快篩

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲日前表示，有鑒於現在降到每天20例，可以公布確診者足跡。台北市副市長黃珊珊30日公布一例大安區耳鼻喉科醫師確診案，為案14797，在6月23日確診，從有發燒症狀到確診共有7天時間，看了近200多位病患，希望這些病患趕快出來快篩。

台北市政府30日下午3時30分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊親自主持，並對北市首日開放72歲以上長者網路預約打疫苗狀況、資深媒體人周玉蔻批柯文哲隱匿北農染疫、板橋大遠百群聚源頭來自北市批發市場、北市商圈流傳有公文建議店家更換張貼台北通QRcode、禾馨醫師在臉書稱「小禾馨民權」可以施打新冠疫苗等疫苗做回應。

針對足跡公布原則，黃珊珊指出，中央5月15日有規定，公布疫調標準有4個，第一是公共場域，第二是可能接觸到不特定對象，第三是停留時間超過15分鐘，第四是有防疫需求需要提醒。

黃珊珊公布一例大安區耳鼻喉科醫師確診案，為案14797，他於6月14日接種疫苗，6月16日出現發燒症狀，6月23日就醫採檢確診；這段時間北市有請教中央，台北區管防疫醫師認為，耳鼻喉科醫師看診時有做防護，病人也有，這200人不用居家隔離，只要自主健康管理。

不過，黃珊珊說，這位醫師還有100多位病患沒有快篩，希望能儘速跟他們聯繫，出來快篩。

▼黃珊珊。（資料圖／北市府提供）

▲▼柯文哲、黃珊珊、蔡炳坤出席防疫記者會。（圖／北市府提供）

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