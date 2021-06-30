禾馨還有1診所可替長者打莫德納　北市：幫孕婦打疫苗是混淆視聽

記者袁茵／台北報導

台北市政府日前針對禾馨4家診所違規施打疫苗一事，裁罰230萬元，並且終止疫苗合約診所資格，不再配發疫苗；然而禾馨診所29日卻在臉書上提及，有「孕婦獨享施打計劃」，開放孕婦登記到院內施打疫苗。對此，台北市副市長蔡炳坤30日強調，禾馨在自己網站上宣傳可幫孕婦接種疫苗，是錯誤訊息；不過禾馨還有一間叫「禾馨民權小兒專科診所」沒違規，所以可以替72歲以上長者接種疫苗。

▼北市府指「禾馨民權小兒專科診所」未違規，因此可以為72歲以上長者打莫德納，但不能幫孕婦接種疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

禾馨懷寧婦產科診所、禾馨民權婦幼健康中心29日於臉書表示，「#禾馨孕婦獨享施打計劃」、「#院內施打最安心」、「#禾馨小民權禾馨懷寧均可施打」，要在29日於禾馨APP開放登記孕婦施打莫德納、AZ疫苗，須符合禾馨孕婦身份才能登記，登記完後會按先後順序，幫忙在台北市政府疫苗預約系統搶號，「希望透過人海戰術協助您院內進行施打」。

針對禾馨說要開放孕婦預約接種疫苗，台北市政府29日下午舉辦記者會，台北市衛生局副局長陳正誠指出，6月24日就終止禾馨4家診所的新冠疫苗接種合約，且目前裁罰仍沒有被取消，目前小禾馨相關診所裡面，沒有疫苗可以幫孕婦做施打，呼籲台北市孕婦到醫學中心開放的特別門診上做預約。

不過，禾馨醫師林思宏29日晚間在臉書痛批，「副局長這樣記者會大喇喇說，禾馨相關院所都不能打疫苗，是不是應該道個歉？不然都混淆視聽耶！」

台北市政府30日召開防疫記者會，蔡炳坤指出，要清楚表達立場，小禾馨4家診所違規接種疫苗，已經被終止合約，其中包括禾馨民權婦幼診所，卻在自己網站宣傳可以為孕婦接種疫苗，「我在這邊明確的講，這是錯誤訊息，是在誤導民眾。」北市孕婦接種疫苗都是在各大醫院，只要去醫院掛號就能接種。

但蔡炳坤也提及，禾馨有家合約診所為「小禾馨民權小兒專科診所」，這家沒有違規，北市賞罰分明，違規取消合約、沒違規就仍是合約診所，此次72歲以上長者預約中，7月2日、7月5日各有98個可預約名額，總共196位。這196位名額，是專門為72歲以上長者來接種疫苗，若違規拿疫苗作為其他用途，下次查獲還是要解除合約關係。

▼台北市副市長蔡炳坤。（資料圖／北市府提供）