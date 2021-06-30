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防Delta病毒入侵　民眾黨團籲：入境普篩＋PCR

▲▼民眾黨團呼籲入境普篩，加上PCR防堵變種病毒。（圖／翻攝民眾黨團直播）

▲民眾黨團呼籲入境普篩，加上PCR防堵變種病毒。（圖／翻攝民眾黨團直播）

記者蔡文鈴／台北報導

新一波印度Delta變種病毒入侵台灣，許多地方首長都要求入境兩篩，但指揮官陳時中仍不採納。對此，民眾黨團邱臣遠總召、蔡壁如幹事長於30日召開記者會，呼籲政府重新檢視防疫邊境破口問題，並且儘速改進政策，實施入境民眾「全面普篩」加上PCR篩檢，才能真正守住國門。

蔡壁如表示，民眾黨團不斷呼籲政府的邊境管制也要「超前部署」，但回顧2次的防疫破口，第一個破口是桃園諾富特旅館混住事件；第二個破口是境外移入的Delta病毒，證實台灣防疫破口並非衛福部次長石崇良所稱的「防疫破口在萬華」而是在「邊境管制」。

蔡壁如指出，現在中央的做法是，除了從重點高風險七國入境的民眾入住集中檢疫所時加做一次PCR，其他都是居家檢疫期滿前1天才會進行PCR檢驗；但若發現確診，居家檢疫的兩周期間就成為防疫破口，陳時中指揮官6月22日稱這是「入境加強篩檢」根本是呼攏國人的說法。

民眾黨團認為應全面入境普篩，一下飛機就進行PCR篩檢，政府也該有足夠的量能應付每天入境的人數。蔡壁如強調，即使高峰期可能單日達2000人入境，所需的醫療人員及後勤行政共僅需100人就可完成入境普篩的流程，而且許多實驗室也已經加入配合PCR檢驗，不管是醫護人力還是後勤檢驗能量都不是問題，台灣絕對沒有不做全面入境普篩的理由，呼籲CDC為了台灣防疫放下成見，儘速採納醫療專家和在野黨的意見。

邱臣遠表示從7月1日開始，航空公司機組員返台檢疫措施將從「5+9」改為加嚴版本的「7+7」，但民眾至今都沒看到決策過程的依據、相關科學根據，只能從疾管署網站看到新聞稿，這樣的防疫施政要如何取信於民呢？執政黨喊出的「同島一命」不能只是口號，應該要確切落實在每項防疫政策中，這樣的政府才能重獲人民信任。

民眾黨團呼籲，在面對新一波Delta病毒威脅下，蔡政府沒有鬆懈的空間，應該從科學、專業的角度出發，重新檢討邊境管制和境內防疫措施，並且積極搶購國際疫苗，才能讓民眾安心，配合政府打出抗疫「逆轉勝」。

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