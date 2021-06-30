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年輕人疫苗順序「太後面」！　比利時Delta變種7月飆9成

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▲▼輝瑞疫苗,莫德納疫苗,AZ疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲比利時望能透過疫苗，達到群體免疫。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者徐于文／綜合外電報導

Delta變種病毒持續在歐洲快速擴散，比利時生物統計學家莫倫比（Geert Molenberghs）警告，Delta目前主要傳播渠道是「年輕族群」，這個年齡層排在接種順序後端，因此完全接種率極低，年輕人應盡速接種疫苗，以助比利時達到群體免疫，一同抵抗夏季旅遊潮將帶來的傳播風險。

莫倫比強調，Delta病毒在一周迅速飆升，從6%快速增加至15.7%，而7月底前可能飆升到80%至90%。然而數據顯示，有餘70%的18至19歲群體尚未接種疫苗；20多歲民眾也有60%未完成接種疫苗。莫倫比在《自然醫學》期刊指出，Delta變種不止傳播力強，在年輕群體中更造成長期健康傷害，包括高度疲勞、注意力不集中等。

莫倫比同時強調，夏季旅遊潮將加速Delta變種傳播，尤其是當未完成接種疫苗民眾出門旅行，疫苗免疫效力只會在完全接種14天後出現，屆時才能安全旅行。

2020年歐洲國家盃足球賽（UEFA EURO 2020）16日在匈牙利展開，莫倫比警告，當大批民眾聚在一起，並廣泛旅行，將對病毒傳播有很大影響。

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