果農染Delta「足跡重疊祕魯祖孫」！都曾到枋寮醫院…詳細時序曝光

▲屏東多名確診個案曾到枋寮醫院就診。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福、戴若涵／屏東報導

屏東一對從祕魯返台的祖孫，日前確診感染印度變異株Delta病毒，整起群聚案件累計12人確診！還有一對枋寮果農夫婦也染疫，經比對過後，果農感染Delta，且與秘魯嬤孫足跡重疊，都曾在6月14日到枋寮醫院就診。

屏東縣政府29日公布新增一名確診個案，為73歲枋寮果農(案14734)的太太(案14816)，也公布枋山、枋寮確診個案曾到枋寮醫院就診的時間序，其中足跡重疊部分為，祕魯祖孫曾於6月14日上午10時46分至晚間8時26分就診，而果農夫婦也於同日上午10時25分至11時06分在枋寮醫院。

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▲屏東多名確診個案曾到枋寮醫院就診，詳細時序圖曝光。（圖／記者陳崑福翻攝）

祕魯祖孫的鄰居兼親戚(案14407)以及確診白牌車司機的乘客(案14409)則於6月16日上午8時35分至11時07分到過枋寮醫院，同日果農夫婦也於上午10時57分在枋寮醫院。

屏縣府指出，祕魯祖孫與果農夫婦6月14日雖然分別在急診或門診就醫，但其間的關聯性還要在釐清，如果上廁所或到該院唯一的藥局領藥，不排除可能有接觸到的可能。

但枋寮醫院副院長謝仲思指出，雙方不可能接觸，因為祕魯祖孫是在「急診外獨立空間就診」，研判感染源另有其人。