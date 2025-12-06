神明入厝！富陽軒八卦祖師廟入火安座　信徒擲筊把好運背回家

▲神明入厝！富陽軒八卦祖師廟入火安座，6日上午10時正式開廟門，向信眾公開新廟樣貌。（圖／廟方提供）



記者游瓊華／台中報導

位於台中市大里區的富陽軒八卦祖師廟，因廟體結構老舊，歷經近兩年重建後於近日完工。廟方自12月4日起，一連三天舉行「祈安慶成入火安座大典」，並在6日上午10時正式開廟門，向信眾公開新廟樣貌。

廟方表示，該廟自2010年遷至現址，近年因廟頂失修、梁柱腐蝕，危及神尊與信眾安全，管理委員會於2022年決議重建。新落成的廟宇建築融合道教文化，主祀伏羲八卦祖師、九天玄女等神祇，並增設月老殿，供奉由樂成宮分靈的月老星君。

▲為慶祝新廟落成，入火安座大典全程遵循道教古禮，包含搭天台、安米龍神等儀式，場面莊嚴。（圖／廟方提供）



廟方也提到，新廟殿內最具特色的是兩側牆面，懸掛上百盞獨特的「河洛智慧財寶燈」。此燈造型古樸，廟方說明其設計理念源於河圖洛書與八卦，形成一道莊嚴的燈牆景觀，成為新廟的一大亮點。

為慶祝新廟落成，入火安座大典全程遵循道教古禮，包含搭天台、安米龍神等儀式，場面莊嚴。廟方也舉辦擲筊送福袋、百桌福宴等活動與民同樂，吸引眾多信徒前往觀禮祈福。住持林裕國表示，希望藉由莊嚴的科儀為地方祈福，並歡迎民眾前來感受宗教文化的喜慶氣氛。