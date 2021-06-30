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萬華人挺萬華！　郭昭巖親送「上千防疫物資」呵護前線英雄

▲▼ 萬華人挺萬華 郭昭巖親送 600 個 3M N95 口罩愛不止息 募資捐醫護 面罩口罩與救命神器耗材 。（圖／郭昭巖提供）

▲台北市議員郭昭巖（左二）今親送600個3M N95口罩以及7750個面罩至和平院區。（圖／郭昭巖議員辦公室提供）

生活中心／綜合報導

台北市議員郭昭巖所發起「萬華商家挺萬華，萬華人挺萬華」活動進入第三階段，已有許多單位熱烈響應，在剝皮寮快篩站功成身退後，6/15-6/28持續提供和平院區醫護人員午晚餐，郭昭巖今（30日）親自送600個3M N95口罩以及 7750個面罩至和平院區，不遺餘力守護萬華、力挺前線醫護人員。

郭昭巖表示，很感謝在地萬華人與公司，還有不少非萬華的人，他們都不捨萬華、力挺醫護，像是優好建設、新凱汽車、台北市彰化同鄉會謝慶源理事長、吳瑞玲女士、陳小姐，從疫情開始就一直幫忙。郭昭巖說：「新凱汽車和優好建設都是我的好友，幾十年前住萬華，後來搬到內湖，一聽到我在推動『萬華商家挺萬華，萬華人挺萬華』活動，立馬義氣相挺，贊助將近上萬個面罩和快篩站的便當」。

▲▼ 萬華人挺萬華 郭昭巖親送 600 個 3M N95 口罩愛不止息 募資捐醫護 面罩口罩與救命神器耗材 。（圖／郭昭巖提供）

▲台北市議員郭昭巖（左二）發起的「萬華商家挺萬華，萬華人挺萬華」活動，有不少單位熱烈響應，一起支持萬華、力挺醫護。（圖／郭昭巖議員辦公室提供）

民眾熱心參與，讓郭昭巖感動分享，「像許小姐聽到我和市長質詢，就跟我聯繫下週要捐贈救命神器的呼吸套管和面罩及清潔隊員的乾洗手等。還有木蘭蔬食他們最早捐素食便當，但因素食需求不多，現在改贈非常需要的3M N95口罩。下週，萬華地藏王廟也將贊助口罩和醫院用的亞培快篩試劑，還有同是彰化同鄉的台北市彰化同鄉會理事長謝慶源也熱心贊助價格高昂的醫院用亞培快篩試劑及3M N95口罩」。

「萬華商家挺萬華，萬華人挺萬華」活動自5月20日開始，與國際扶輪3481地區募集百桶的4公升酒精，為防疫第一線醫護警消、清潔人員募資，目前活動進入第三階段，包括6/15-6/28為快篩站醫護人員提供午晚餐，募集3M N95口罩 1875 個、面罩 10000 個 、亞培快篩試劑15盒 375 劑、HFNC呼吸套管 30 個、摩舒兒N95口罩 1 箱。

郭昭巖說：「有幸能夠串起這一些社會大眾的愛心與熱血！我想『疫情雖無情，人間卻有情』，只要有需要，我們對醫護警消清潔人員的相挺就會一直下去。也很感謝每位贊助者和贊助團體，過程雖然花時費力且繁雜，但我們做得很起勁，希望用愛挺醫護警消，用愛保護家鄉萬華」。

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