24小時專業諮詢守護家庭　基隆親子照護平台成效亮眼

▲基隆親子照護平台滿兩周年，2.4萬家庭信任加入、諮詢量破6,100件。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市全國首創的「基隆親子照護平台」成立滿兩周年，市府今（6日）於基隆港好時城2樓舉辦成果發表會。平台透過 LINE 提供24小時線上專業諮詢，已累計超過2萬4,000名好友、6,100件即時諮詢，讓家長隨時獲得兒科醫師或專科護理師的回覆，成為本市幼兒家庭最信賴的智慧育兒支持系統，有效減輕家長育兒焦慮，深獲肯定。

市長謝國樑表示，他上任後將兒少福祉列為市政重點，並率全國之先成立「兒童及少年事務處」，加強跨局處整合及專業服務量能。平台兩年吸引2萬4,000名好友加入，是市府團隊與多家醫療院所共同努力的成果。他感謝衛生局、兒少處及醫療單位投入，使家長在面臨育兒焦慮時，都能透過平台的專業建議獲得即時支持。

▲基隆市衛生局長張賢政（右）、兒少處長吳雨潔（左）。

衛生局長張賢政說明，平台整合兒少社福、健康照護與親職教育等資源，提供家長可立即運用的資訊。今年並新增線上預約服務、疫苗時程提醒、幼兒專責醫師制度申請等功能，進一步擴大服務面向。他指出，2萬4,000名照顧者加入代表超過兩萬個家庭的信任，而6,100件諮詢意味著市府在6,100個重要時刻陪著家長一起守護孩子。

兒少處長吳雨潔表示，兒少處將持續深化與平台的合作，串聯更多育兒資源，讓家長能以更順暢、便利的方式取得服務。她也預告兒少處即將啟用新場館，邀請家長關注平台資訊，以掌握最新服務內容。

「基隆親子照護平台」最大特色為「有溫度的即時服務」。家長加入 LINE 平台後，遇到孩子半夜發燒、過敏、腸胃不適等突發狀況時，只需上傳症狀即可獲得建議，有效降低不安與焦慮，顯著提升居家照護信心。

今日成果發表會由雨都舞蹈團揭開序幕，歡樂魔法劇團則以情境短劇呈現常見幼兒照護情形，讓兒童在輕鬆環境中學習自我保護。現場並由社會處、兒少處及居家托育服務中心設置多元服務攤位，協助家長一次掌握市府完整的育兒支持網絡，展現跨局處合作推動兒童健康照護的成果。

張賢政最後呼籲，凡家中有12歲以下兒童的家庭皆可加入「基隆親子照護平台」，讓24小時的專業團隊成為育兒路上的後盾，共同為孩子打造更安全、健康、快樂的成長環境。