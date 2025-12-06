　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

24小時專業諮詢守護家庭　基隆親子照護平台成效亮眼

▲基隆親子照護平台成效亮眼。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆親子照護平台滿兩周年，2.4萬家庭信任加入、諮詢量破6,100件。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市全國首創的「基隆親子照護平台」成立滿兩周年，市府今（6日）於基隆港好時城2樓舉辦成果發表會。平台透過 LINE 提供24小時線上專業諮詢，已累計超過2萬4,000名好友、6,100件即時諮詢，讓家長隨時獲得兒科醫師或專科護理師的回覆，成為本市幼兒家庭最信賴的智慧育兒支持系統，有效減輕家長育兒焦慮，深獲肯定。

市長謝國樑表示，他上任後將兒少福祉列為市政重點，並率全國之先成立「兒童及少年事務處」，加強跨局處整合及專業服務量能。平台兩年吸引2萬4,000名好友加入，是市府團隊與多家醫療院所共同努力的成果。他感謝衛生局、兒少處及醫療單位投入，使家長在面臨育兒焦慮時，都能透過平台的專業建議獲得即時支持。

▲基隆親子照護平台成效亮眼。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市衛生局長張賢政（右）、兒少處長吳雨潔（左）。

衛生局長張賢政說明，平台整合兒少社福、健康照護與親職教育等資源，提供家長可立即運用的資訊。今年並新增線上預約服務、疫苗時程提醒、幼兒專責醫師制度申請等功能，進一步擴大服務面向。他指出，2萬4,000名照顧者加入代表超過兩萬個家庭的信任，而6,100件諮詢意味著市府在6,100個重要時刻陪著家長一起守護孩子。

兒少處長吳雨潔表示，兒少處將持續深化與平台的合作，串聯更多育兒資源，讓家長能以更順暢、便利的方式取得服務。她也預告兒少處即將啟用新場館，邀請家長關注平台資訊，以掌握最新服務內容。

▲基隆親子照護平台成效亮眼。（圖／記者郭世賢翻攝）

「基隆親子照護平台」最大特色為「有溫度的即時服務」。家長加入 LINE 平台後，遇到孩子半夜發燒、過敏、腸胃不適等突發狀況時，只需上傳症狀即可獲得建議，有效降低不安與焦慮，顯著提升居家照護信心。

今日成果發表會由雨都舞蹈團揭開序幕，歡樂魔法劇團則以情境短劇呈現常見幼兒照護情形，讓兒童在輕鬆環境中學習自我保護。現場並由社會處、兒少處及居家托育服務中心設置多元服務攤位，協助家長一次掌握市府完整的育兒支持網絡，展現跨局處合作推動兒童健康照護的成果。

張賢政最後呼籲，凡家中有12歲以下兒童的家庭皆可加入「基隆親子照護平台」，讓24小時的專業團隊成為育兒路上的後盾，共同為孩子打造更安全、健康、快樂的成長環境。

【更多新聞】

►基隆啟動「1127水污事件3大補助」　減輕7萬餘受災戶用水衝擊

►國光客運保修廠亂排廢水重罰100萬　基市府加速清淤、續追污染源

►自來水飄汽油味！謝國樑：2家偷排廢水非元兇　真正污染源仍待查

►河川污染追查加速！謝國樑衝前線指揮　暖暖仁愛供水延長10天

►找到了！害基隆、汐止15萬戶喝汙水疑似源頭曝光　今緊急清除

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 2 0084 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
又是139線！重機撞「牛魔王」Supra　騎士噴飛
鮮芋仙香港爆欠租2000萬又拖薪、5店接連熄燈！台灣總部發聲
AAA完整得獎名單一次看！
小紅書登下載第一！禁令一出反爆紅　Cheap曝原因
IU奪本屆最大獎　「世運狂放煙火慶祝」5萬人看傻
嘴破塗「魔鬼級神藥」痛到狂抖！醫揭原理　網激動：擦了馬上好

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

神明入厝！富陽軒八卦祖師廟入火安座　信徒擲筊把好運背回家

市定古蹟「坪林尾橋」修復完成　侯友宜：百年橋身再現風華

百萬冠軍茶王出爐！鄭冬泉5度奪特等獎　侯友宜：傳承好茶最香

做工行善12周年　大台南總工會攜手志工修繕315戶弱勢家園

24小時專業諮詢守護家庭　基隆親子照護平台成效亮眼

基隆消防3志工獲全國菁英獎　游家懿：城市韌性真正力量

基隆教育再創亮點！尚仁國小勇奪「教學卓越金質獎」

不法業者冒名上門推銷滅火器　基隆消防提醒3步驟識破詐騙

高雄人快儲水！明11行政區停水10hrs　影響60萬戶範圍曝

1500人坐滿願景園區草皮推正向數位生活　黃偉哲：陪伴比螢幕更重要

遇客人也是GD粉直接開聊　聽可幫搶票2人驚訝後退

等了快2年金孫終於回家！哭抱鹹粥嬤：以後會找正當工作

賴瑞隆兒子霸凌同學惹議　自責道歉：先動手就不對

男子報案稱自己遭綁架！警方急追30小時，靠一隻金蒼蠅找到遭埋屍體｜詐團活埋命案●上｜《我在案發現場》

神明入厝！富陽軒八卦祖師廟入火安座　信徒擲筊把好運背回家

市定古蹟「坪林尾橋」修復完成　侯友宜：百年橋身再現風華

百萬冠軍茶王出爐！鄭冬泉5度奪特等獎　侯友宜：傳承好茶最香

做工行善12周年　大台南總工會攜手志工修繕315戶弱勢家園

24小時專業諮詢守護家庭　基隆親子照護平台成效亮眼

基隆消防3志工獲全國菁英獎　游家懿：城市韌性真正力量

基隆教育再創亮點！尚仁國小勇奪「教學卓越金質獎」

不法業者冒名上門推銷滅火器　基隆消防提醒3步驟識破詐騙

高雄人快儲水！明11行政區停水10hrs　影響60萬戶範圍曝

1500人坐滿願景園區草皮推正向數位生活　黃偉哲：陪伴比螢幕更重要

電動車充電商「推688訂閱75折優惠」！營業車＆高里程車主更划算

又是139線！重機撞「牛魔王」Supra　騎士噴飛送醫

民進黨沒改國號原因　賴清德：留「中華民國」有助團結

神明入厝！富陽軒八卦祖師廟入火安座　信徒擲筊把好運背回家

市定古蹟「坪林尾橋」修復完成　侯友宜：百年橋身再現風華

AAA完整得獎名單！IU抱走本屆最大獎　李ㄐㄩㄣˋ三帥同框掀高潮

小紅書登下載第一！禁令一出反爆紅　Cheap曝原因

直擊／最高規格大賞！IU奪本屆最大獎　「世運狂放煙火慶祝」5萬人看傻

百萬冠軍茶王出爐！鄭冬泉5度奪特等獎　侯友宜：傳承好茶最香

高中鋁聯高一陳仕鴻拆彈成功　普門提前扣倒重返四強

【驚險1秒逃生】水泥車煞不住猛撞轎車！ 再衝人行道婦人險被撞

地方熱門新聞

60萬戶高雄人快儲水！明11區停水10hrs

台中捷運綠線延伸明年第一季送審

地方特考屏東考區411人應試　錄取率僅8％

台日文化交流最強助攻！黃偉哲：台南好YOUNG每年都把日本藝人請來

消防機器人變身小小網紅烏山頭生活節吸引大小朋友排隊互動

從戰機材料到半導體關鍵技術馬堅勇博士台南開講

1500人坐滿願景園區草皮推正向數位生活陪伴比螢幕更重要

悶燒疑慮說清！烏樹林火災全滅後市府公布空品、水質檢測皆正常

國際扶輪3502地區實踐 ESG　寶眷是重要推手

台南市勞工領袖大學結訓186人！強化職能展現終身進修行動力

張啓楷嘉義贈菜　喊話爭取嘉義建設

桃源殿水官大帝聖誕　劉和然親赴參拜

大型車肇事飆升　里港警啟動重點取締

仁愛國中安心就學交通車啟用

更多熱門

相關新聞

防疫在家！寵物飼料用品免費外送

防疫在家！寵物飼料用品免費外送

本土疫情升溫，東森寵物雲推出貼心服務，除了寵物飼料用品滿額免費外送宅配，還有森寵動物醫院獸醫師線上諮詢，讓毛孩與飼主可以安心在家防疫。同時，東森寵物雲全台119家門市嚴格執行防疫工作，定時清潔消毒並記錄門市人員健康狀況，提供安心購物空間。

屏縣府推出LINE服務　可1對1諮詢

屏縣府推出LINE服務　可1對1諮詢

IS線上諮詢　即時幫聖戰士解惑

IS線上諮詢　即時幫聖戰士解惑

關鍵字：

基隆育兒親子平台線上諮詢兒少福祉智慧育兒

讀者迴響

熱門新聞

入冬最強寒氣侵台！低溫下探10度連凍4天

繳電費「發票爽中1000萬」　獎落這縣市！

Joeman新女友「醫美前」舊照流出 　和現在判若兩人

全台第3家「島語」12/29開幕

塑膠微粒在全身跑透透！醫師教3排毒方式

阿公阿嬤溜滑梯上演活春宮！分別遭拘役40、25日

目睹鼎泰豐「大型雙標現場」震驚了　OL喊：下次講英文

他買交換禮物「小到看不清楚」　網驚：增值又實用

楓葉姐姐GG？抖音正式下令「嚴禁過度美顏」

胸悶掛號！她進診間才知「醫師是高大成」

朱孝天被F4除名很受傷！妻揪心開砲：有人在傷害他

快查是不是你！喝手搖飲「爽中發票1000萬」

以為標到3千萬宅　夫妻驚覺買到泥土路

勞工10萬救命錢來了！　12／15開放申請

吃麵包搭「1飲品」」可有效控血糖！

更多

最夯影音

更多
遇客人也是GD粉直接開聊　聽可幫搶票2人驚訝後退

遇客人也是GD粉直接開聊　聽可幫搶票2人驚訝後退
等了快2年金孫終於回家！哭抱鹹粥嬤：以後會找正當工作

等了快2年金孫終於回家！哭抱鹹粥嬤：以後會找正當工作

賴瑞隆兒子霸凌同學惹議　自責道歉：先動手就不對

賴瑞隆兒子霸凌同學惹議　自責道歉：先動手就不對

男子報案稱自己遭綁架！警方急追30小時，靠一隻金蒼蠅找到遭埋屍體｜詐團活埋命案●上｜《我在案發現場》

男子報案稱自己遭綁架！警方急追30小時，靠一隻金蒼蠅找到遭埋屍體｜詐團活埋命案●上｜《我在案發現場》

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面