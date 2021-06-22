郵差、郵局窗口7月起可打疫苗　蘇貞昌赴中華郵政發加菜金答謝

▲蘇貞昌赴中華郵政頒發加菜金，慰勉郵政第一線同仁辛勞。（圖／中華郵政提供）

記者賴文萱／台北報導

行政院今日宣佈，7月起優先接種疫苗名單，其中也包含中華郵政在內，交通部長王國材表示，交通運輸人員、郵差等會於7/1起陸續施打疫苗。行政院長蘇貞昌下午也前往台北郵局視察郵局相關防疫措施，同時頒發加菜金，慰勉郵政第一線同仁辛勞。

蘇貞昌致詞時，特別感謝全體郵政同仁堅守崗位，兢兢業業、通力合作圓滿完成多項交付任務，自去年疫情初始，即肩負口罩及酒精等防疫物資上收及配送物流任務，協助口罩實名制政策順利推動；7月間配合政府振興措施，續承擔紙本振興三倍券運輸、配送、發放及兌付作業，透過綿密的郵遞網絡、豐沛的人力資源及遍及城鄉離島的營業據點，有效整合資源，發揮最大量能，支持政府政策執行。

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▲▼蘇貞昌赴台北郵局，視察郵件遞送、窗口紓困金匯票兌領及簡訊實聯制、量測體溫、總量管制等防疫措施。（圖／中華郵政提供）

近期疫情嚴峻，行政院為減緩疫情造成之經濟衝擊，發布多項紓困補助政策，中華郵政為配合紓困4.0方案，提供全國約13萬人無金融機構帳戶者之領款，承接急難紓困金匯票印製、遞送及兌領業務；同時因受疫情三級警戒影響，網購訂單爆量，郵局包裹投遞也增量2至3成，各地郵局機動增派人力，提升運能。

另外，為減緩南部及東部地區農產配送壓力，中華郵政於產地縣市指派專責郵局，強化農產上收服務，協助農產品安全快速送達，齊心擔負全國物流配送重責。

▲蘇貞昌表示，感謝全體郵政同仁堅守崗位，兢兢業業、通力合作圓滿完成多項交付任務。（圖／中華郵政提供）

不過，在這波疫情影響下，中華郵政已累積13名員工確診，引發不少基層恐慌。行政院今日宣布7月起優先接種疫苗名單中也把中華郵政納入。中華郵政表示，接種名單要依分配到的疫苗數量進行調整，第一優先是以雙北、基隆、桃園及苗栗的外勤人員為主，之後則是窗口人員。