寧夏微解封40攤位首日營業額曝　夜市理事長：人流只有2到3成

▲寧夏夜市29日微解封。（圖／記者周宸亘攝）

記者袁茵／台北報導

位於北市大同區的寧夏夜市29日微解封，寧夏觀光夜市協會理事長林定國30日表示，寧夏夜市原本攤位約有180攤，29日縮小營業範圍，且採單側營業模式，每週約40攤，29日營運總體人流約平日兩至三成，雖然人不多，但幾乎都是目標客，總體營業額平均約五到六成。

對於寧夏夜市微解封後的首日營運狀況，林定國表示，總體人流約平常日的兩至三成，雖然人不多，但是來到夜市的人和平日不同，幾乎都是目標客，也就是比較少閒逛，只滿足吃的外帶需求，一個人可能就買3、4份，因此單客消費額較高，加上得來速外帶服務，總體營業額平均約五到六成。

林定國也指出，寧夏夜市原本攤位約有180攤，29日縮小營業範圍，且採單側營業模式，每週約40攤，由於多處是開放空間，甚至店家樓上就是住戶，所以無法實施單一入口進出，因此攤位每攤都有各自的QRcode碼，嚴格執行先掃碼再消費政策，落實真正疫調，清楚記錄每個消費者路徑，全場也有設置9座量體溫、酒精消毒儀器，攤販要營業也得全副裝備，除了量體溫、戴口罩和護目鏡外，各攤前方準備酒精噴霧器給消費者使用。

針對市場、夜市規範，南萬華地區想復業要先申請，其他地區建議四分之一攤商漸進解封，台北市長柯文哲29日於北市防疫記者會中提及，就科學來講，新冠肺炎傳染還是以飛沫傳染，脫下口罩吃飯、講話才有危險，原則上只要外帶、不要群聚就不會有更高的危險。

▲台北市長柯文哲。（資料圖／記者湯興漢攝）

柯文哲認為，防疫跟經濟要維持平衡，要顧慮到沒工作就沒飯吃的那一群人，南萬華地區疫情較嚴重，市場自治會要跟市場處先申請，並評估防疫計劃後才能復業；其他地方部分，原則上不要一下全開，從減量、降載，從四分之一攤位量開始營業，且以不會拿下口罩的交易優先。

台北市副發言人林珍羽也補充，寧夏夜市29日起微解封，為了避免消費者過度群聚和停留時間過長，會採取單邊攤商營業、得來速外帶型態提供外帶服務，並且都需要配合實聯制，保持安全距離、全程佩戴口罩。

▲寧夏夜市29日首日恢復營運，採單邊攤商營業、得來速外帶型態提供外帶服務。（圖／記者周宸亘攝，以下皆同）