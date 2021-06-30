民進黨團批江啟臣「不倫不類」　拿台美TIFA類比兩岸服貿不恰當

▲立院民進黨團書記長羅致政指國民黨主席江啟臣把TIFA比作兩岸服貿是「不倫不類」。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

睽違5年的台美TIFA會議30日透過視訊舉行，國民黨主席江啟臣指出，正如幾年前兩岸《服貿》爭議所凸顯的，「訊息透明」、「民主參與」與「國會監督」是不可迴避的原則。對此，民進黨立法院黨團書記長羅致政表示，江啟臣把TIFA比作兩岸服貿，「這樣的類比是不倫不類的比較」。

江啟臣30日在臉書表示，台美將舉行中斷近五年的TIFA會談，正如幾年前兩岸《服貿》爭議所凸顯的，台灣在民主化進程中，政府對外經貿談判，也要面對內部溝通、民主問責更高的期待。經貿談判要能取得社會支持與信任，「訊息透明」、「民主參與」與「國會監督」是不可迴避的原則。

民進黨團30日上午召開「經貿持續開拓，疫苗依序進來」線上記者會，與會者包括羅致政、民進黨團幹事長劉世芳、民進黨立委鄭運鵬等人。劉世芳表示，TIFA會議是台灣開拓國際經貿的另一個里程碑。

▲民進黨立法院黨團召開「經貿持續開拓，疫苗依序進來」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



羅致政表示，時隔5年台美TIFA正式重新啟動，美國在這個時間點重啟談判，反映在美國的經貿戰略中，台灣的重要性正在提升，照理講台灣各個政黨都應該肯定，但是很遺憾國民黨做了非常錯誤的類比。

羅致政指出，江啟臣把台美TIFA與兩岸的服貿談判類比，很遺憾他是用國民黨主席、甚至黨主席候選人的身分發表看法，「完全看不到江啟臣教授，過去曾經是台灣經濟研究院APEC研究中心主任的角色」，這方面應該是江啟臣的專長與專業，因此這樣的類比是不倫不類的比較。

羅致政說明，TIFA是台美之間的經貿對話、談判平台，「它只是一個平台，很多議題在裡面，是雙方之間很重要的談判機制」，可是服貿協議涉及到兩岸具體的服務貿易談判，衝擊的面向與產業非常明顯，當時國民黨在立法院利用半分鐘通過，也引起社會很多反彈。

羅致政強調，台美TIFA已經進行過實質談判，連國民黨執政時期都有照常舉行，所以TIFA是依循過去的基礎，該有的透明公開、國會監督一樣都不會少，過去十幾次的談判都會完全比照，「所以如果現在懷疑TIFA有黑箱、沒有國會監督，也等於是在打臉過去的國民黨」。

羅致政說，TIFA依循的基礎、進行方式、模式跟過去都一樣，國民黨為了打擊執政的民進黨「為了反對而反對」，不惜把台美之間的合作平台污名化，並且拿來和兩岸服貿談判做對比，「希望國民黨主席的身份退場，江啟臣教授的身份進場」。

羅致政呼籲，江啟臣應該用專業告訴大家，台美之間經貿合作的重要性，以及談判上可能涉及到符合兩國的國家利益應該怎麼走，「把TIFA比喻成兩岸服貿是非常不恰當、不倫不類的比較」。

劉世芳表示，對於台美TIFA即將上場，民進黨的立場就是肯定與歡迎，任何國會監督都是正常，但是希望在野黨不要隨便引用，把TIFA談判比喻成兩岸服貿，套用一句台語俗諺就是「竹篙湊菜刀」，呼籲江啟臣還是把專業拿出來，放棄在野黨黨主席「來亂」的身份。

▲國民黨主席江啟臣。（圖／記者黃克翔攝）

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