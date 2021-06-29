快訊／台美TIFA明復談　「藥品醫材、供應鏈」11項議題搶先看

▲蔡英文發表談話，說明防疫、台美TIFA會談。（圖／翻攝直播）



記者陳家祥／台北報導

在中斷將近5年的時間，第11屆台美「台美貿易暨投資架構協定」（TIFA）會議確定在6月30日復談。行政院經貿談判辦公室表示，雙方預計就智慧財產權、數位貿易、藥品醫材、貿易便捷化、法規透明化、投資、供應鏈、非市場經濟、金融服務等議題展開對話。另外，為順應國際貿易情勢的變化，雙方亦預計納入環保及勞工權利議題。

行政院經貿談判辦公室29日表示，預定於30日召開的「台美貿易暨投資架構協定」（TIFA）會議，我方將由行政院經貿談判辦公室（OTN）副總談判代表楊珍妮率各部會與談；美國貿易代表署（USTR）將由助理貿易代表Terrence J. McCartin率美方各單位與談。



經貿辦表示，此次會談將注重提升及深化台美經貿關係之途徑與台美雙方在疫後經濟復甦上的合作，在中斷近5年之後，這將是未來台美雙邊經貿合作重要的基礎。



經貿辦進一步表示，雙方預計就智慧財產權、數位貿易、藥品醫材、貿易便捷化、法規透明化、投資、供應鏈、非市場經濟、金融服務等議題展開對話。另外，為順應國際貿易情勢的變化，雙方亦預計納入環保及勞工權利議題。



經貿辦表示，期盼此次會議能為台灣企業注入活水，例如貿易便捷化、數位貿易等議題，將有助於企業促進創新、貨品進出口與投資，轉型邁向新經濟，本次議題涵蓋的項目相比過去更加廣泛，除一般貿易議題之外，國際貿易新議題的討論，能讓台美雙方加深國際合作並讓臺灣經貿順利與國際接軌，為我方長期戰略目標先打下重要基礎。