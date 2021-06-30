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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

時隔5年！台美TIFA會談今視訊復談　聚焦疫後經濟復甦

▲▼蔡英文發表談話，說明防疫、台美TIFA會談。（圖／翻攝直播）

▲蔡英文宣布台美TIFA會談將復辦。（圖／翻攝直播）

記者陳家祥／台北報導

在中斷近5年後，第11屆台美「台美貿易暨投資架構協定」（TIFA）會議將在30日舉行。行政院經貿辦表示，雙方預計就智慧財產權、數位貿易、藥品醫材、貿易便捷化、法規透明化、投資、供應鏈、非市場經濟、金融服務等議題展開對話。另外，為順應國際貿易情勢的變化，雙方也預計納入環保及勞工權利議題。

行政院經貿談判辦公室表示，「台美貿易暨投資架構協定」（TIFA）會議，我方由行政院經貿談判辦公室（OTN）副總談判代表楊珍妮率各部會與談；美國貿易代表署（USTR）則由助理貿易代表Terrence J. McCartin率美方各單位與談。行政院預計在下午4點30分召開記者會說明。

TIFA會談1995年開展　中間一度因美牛停辦

「台美貿易暨投資架構協定」（TIFA）在1995年至2016年間，輪流在台北、華府舉行，並在2004年提升為次長層級對話。但受到美牛議題影響，TIFA會談一度在2008年到2011年停開。

TIFA機制主要是搭建平台以利台美進行貿易談判，透過推動經貿體制自由化改革、洽簽「堆積木協定」，為後續的「台美自由貿易協定」（FTA）奠定基礎。利用TIFA進行貿易談判與經濟合作對話，可將相關議題集中討論，較易突顯整體國家戰略利益所在，整合協調國內立場，爭取國家最大整體利益。

上一次召開的第10屆TIFA會談為2016年，由時任經濟部次長兼經貿辦副總談判代表王美花出席，美方是USTR副貿易代表何禮曼（Robert Holleyman），台美當時在農業、區域與多邊合作、智慧財產權及醫藥品、技術性貿易障礙與投資及透明化議題5大領域的深化合作達成共識。但後續因美國官員缺位未補實、美中貿易戰等原因，TIFA對話一延就是5年。

開放美豬掃完貿易障礙　TIFA復辦定調疫後經濟復甦

經貿辦表示，此次會談重點在於提升、深化台美經貿關係之途徑台美雙方在疫後經濟復甦上的合作，在中斷近5年之後，這將是未來台美雙邊經貿合作重要的基礎。

針對會談重點，經貿辦指出，雙方預計就智慧財產權、數位貿易、藥品醫材、貿易便捷化、法規透明化、投資、供應鏈、非市場經濟、金融服務等議題展開對話。另外，為順應國際貿易情勢的變化，雙方亦預計納入環保及勞工權利議題。

經貿辦期盼，此次會議能為台灣企業注入活水，例如貿易便捷化、數位貿易等議題，將有助於企業促進創新、貨品進出口與投資，轉型邁向新經濟。

經貿辦表示，本次議題涵蓋的項目相比過去更加廣泛，除一般貿易議題之外，國際貿易新議題的討論，能讓台美雙方加深國際合作並讓台灣經貿順利與國際接軌，為我方長期戰略目標先打下重要基礎。

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