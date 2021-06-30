雲端最前線／3萬人瘋搶！雙北長者預約莫德納 民眾搶殘劑

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台北市長6月30日、7月1日開放72歲以上長者、55歲以上原住民於網路預約接種莫德納疫苗，此次不發放通知單，沒預約者7月3日要自行打電話給各個區公所民政課電話預約。面對開放預約首日，台北市副市長蔡炳坤30日表示，30分鐘就有3萬9249人預約取號。全民搶打疫苗，台中市甚至推出「殘劑施打網」，政府該如何妥善分配疫苗施打？《雲端最前線》30日邀請前立法委員沈富雄以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲雙北開放長者預約莫德納。（示意圖／記者游芳男攝）

台北市長柯文哲率先宣布「夜市微解封」，29日起可以像餐廳得來速一樣復業「有何不可」。並表示台北市夜市、商場可視狀況微解封，根據6月指揮中心發布的「夜市、傳統市場安心採買守則」，只要求減少出入口、落實實聯制、攤商與民眾須全程戴口罩，不准邊走邊吃。但有網友貼出照片，指出寧夏夜市人潮確實增加。夜市微解封，能在防疫與經濟間取得平衡嗎？

在中斷將近5年的時間，第11屆台美「台美貿易暨投資架構協定」（TIFA）會議確定在6月30日復談。總統蔡英文29日也表示，會談中有一項重要議程，就是簡化疫苗與醫療物資進出口程序，這會是重要助力，她已經交代談判團隊全力以赴。登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，週二及週三中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每週二及週三中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。