莽男沒帶陪病證疫情期探病受阻　抓狂K保全吐口水罵「俗辣」

▲羅男去年3月間到部立桃園醫院探病，因未申請陪病證遭保全攔阻，竟打傷保全，還對前來支援的保全開譙吐口水。（資料照／記者沈繼昌攝）

桃園市羅姓男子去年3月間到部立桃園醫院探病，因未攜帶陪病證遭保全攔阻，羅竟惱羞成怒對保全揮拳攻擊保全成傷，此時2名保全趕來支援將羅男壓制，警方到場時，羅不但以三字經與「俗辣」等語辱罵保全，還吐口水表達不滿，事後遭2名保全提告；桃園地院法官審訊後依傷害、公然侮辱等罪判處合併應執行拘役60天，還可上訴。

檢警調查，57歲的羅姓男子於去年3月8日晚間7時許到部立桃園醫院探視友人，因正值新冠肺炎疫情期間，羅男未攜帶醫院發放的陪病證，不滿遭到林姓保全攔阻，羅竟揮拳攻擊林姓保全臉部，導致臉部有6乘8公分挫瘀傷，隨後，羅男被趕來的林姓、邱姓保全壓制，但在等待警方前來處理期間，仍對邱姓保全辱罵三字經與俗辣等語，還吐口水。

檢方偵訊時，羅坦承犯行，檢方根據監視器畫面、診斷證明等，依傷害、公然侮辱等罪嫌提起公訴。桃園地院法官審酌，羅男因未符合醫院探病規定被攔阻，竟出手攻擊，顯然缺乏尊重他人的法治觀念，考量犯後坦承犯行，態度尚可，依傷害罪判處拘役50天、公然侮辱罪判處30天，合併應執行拘役60天，如易科罰金以每日1千元折抵1日，本案還可上訴。

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