桃園歇業火鍋店12男女開趴　到案認「悶壞了」下場曝光

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市桃園區同安街附近一家已歇業的火鍋店，本月26日有網民目睹在3樓露台上聚集12名男女深夜喝酒喧鬧，住戶從高樓層拍照檢舉，清晰拍下12名男女喝酒開趴照片，桃園警分局事後約男包括周姓業者與楊姓男子等人到案說明，眾人坦承違反規定，警方將12名男女完成紀錄表，依違反傳染病防治法函送桃園市衛生局進行裁處，恐面臨最高360萬元裁罰。

▲桃園市同安街附近一家已歇業火鍋店，26日深夜聚集12名男女躲在3樓露台喝酒喧鬧，引發鄰居從高樓層處拍照檢舉。（圖／翻攝自臉書《桃園爆報》）

據臉書《桃園爆報》指稱，位於桃園區同安街上一家火鍋，本月26日晚間約9時30分許，聚集12名男女在3樓露台上喝酒喧鬧，鄰近住戶從高樓層處拍下照片，當時曾向桃園警分局檢舉，懷疑店家是否政商關係良好，為何報案1小時都無人關切？網友直言「而且都還無罩狂歡，室內5人室外10人以上就算違法…」、「後台很硬喔」，「甚至還看到1名女子醉倒在地」等語。

▲桃園市同安街附近一家已歇業火鍋店，26日深夜聚集12名男女躲在3樓露台喝酒喧鬧，警方當晚到現場時拍照存證。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局同安派出所接獲報案後立即派員到場，但因火鍋店歇業未開燈且大門深鎖，同時未察覺有喧鬧聲，幾度敲門店家均未回應，只能先行離去，警方根據臉書照片，陸續通知包括周姓負責人與楊姓男子等12人到案說明。

其中周姓業者聲稱，當晚將場地借給楊姓男子，楊姓男子則坦承找來其他11名男女在3樓露台小酌餐聚，他知道違反相關規定；其他男女也坦承有到場，坦承悶壞了，並想在3樓露台，心想在3樓聚會應該不會被發現等語。警方事後將12名男女完成記錄表製作函送桃園市衛生局裁處，每人將面臨6萬至30萬元不等罰鍰，罰緩最重恐需面臨360萬元重罰。

桃園警分局指出，26日晚間9點26分接獲報案，警員9點34分抵達現場，當時餐廳未開燈，敲門許久業者均未回應，並非不理會民眾報案。警方根據民眾在臉書貼文，聯繫周姓業者到派出所說明，調查後檢具相關事證移請桃園市衛生局，依違反傳染病防治法進行裁處，警方呼籲民眾應遵守三級警戒期間的各項防疫規定，勿成為防疫破口，對於相關違規警方也將持續落實稽查取締。

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