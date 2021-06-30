快訊／新北莫德納預約網站塞爆　「這8區」衛生所名額秒被搶空





▲新北市開放一至五類公費對象預約莫德納疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

記者羅婉庭／新北報導

新北市30日上午8點起開放第一類至第五類公費對象預約莫德納疫苗，因使用人數太多，預約網站上午一度大當機。對此，研考會說明目前狀況，中和、永和、板橋、土城、樹林、三峽、蘆洲、新店等8區衛生所已經預約額滿。

研考會主委林豐裕指出，預約的非常踴躍，瞬間湧入大量預約，目前系統持續正常運作，排除當機狀況，中和、永和、板橋、土城、樹林、三峽、蘆洲、新店等衛生所已經預約額滿，至於28座大型接種站，尚有餘額可以預約，預計可在三天內預約完畢。

林豐裕表示，這2日可以完成所有的11.6萬劑疫苗接種預約。由於前三波接種者的年紀較大，因此以民政系統為主，由區里鄰發放通知單，預約系統為輔。隨著開放接種者的年齡逐漸下降，將會以預約系統為主，民政系統為輔。

市長侯友宜上午於市政會議中表示，民眾對莫德納期待很高，一定要細心安排，也呼籲先前沒有施打疫苗的長者可回頭來施打，提高覆蓋率。

此外，在疫苗覆蓋率持續提升的前提下，是否能盡快解除三級警戒？侯友宜強調，若稍有不慎，疫情就會快速往上飆，雖然民眾很期待解封，但目前仍須落實三級警戒的措施，廣篩也要持續進行，且現在還有一定比例的隱形傳播鏈在社區中傳播，到7/12還有最後一哩路，盼大家堅持下去。