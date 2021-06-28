高雄婦行駛途中車屢傳「詭聲」嚇到報警　警開引擎蓋見2喵星人

▲行駛途中車子不斷傳出怪聲，婦人連忙向警方求救，警打開引擎蓋驚見兩隻「喵星人」。（圖／ 記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄橋頭區日前有名婦人開車途中，一直聽到車子內傳來怪聲，她越想越不對勁，將車子靠邊停在派出所後門求助，員警打開引擎蓋，意外發現兩隻小貓，最後透過工具將小貓們平安救出來，並由這名開車的婦人協助將貓咪帶回家就醫安置，這才結束一場虛驚。

警方指出，這起事件發生在22日上午接近11點，54歲的婦人開車途中一直聽到車內傳出怪聲、且越開聲響越大，婦人擔心再開下去會出狀況，因此急忙把車停在橋頭分駐所的後門，向警方求援，警方一靠近婦人的車子就聽到尖銳高亢的聲音，聽起來像是幼貓叫聲，找尋聲源後，在車子的引擎蓋下方發現兩隻幼貓。

不過員警發現幼貓的當下，貓咪小小的身軀疑似被引擎燙得紅腫，員警急中生智連忙拿取長鐵夾及桶子，小心翼翼地夾取小貓，只是沒想到將一隻小貓救出來後，意外在下方發現另一隻，且小貓疑似受到驚嚇，一度想繼續往下鑽逃，幸好員警溫柔地輕敲小貓旁邊的引擎發出聲響，利用聲音引導小貓往上爬，順利伸手進高熱的引擎室內將小貓救起，員警為了救貓，也因此稍微燙傷了手臂。

▲行駛途中車子不斷傳出怪聲，婦人連忙向警方求救，警打開引擎蓋驚見兩隻「喵星人」。（圖／ 記者黃子倩翻攝）

向警方求救的許姓婦人看到員警如此積極耐心拯救動物，激動地連忙點頭表示感謝，且善良的她見兩隻幼貓發出喵喵叫聲感到十分心疼，考量家中已養狗，不方便再養貓，原想拜託警方協助安置貓咪，但聽到可能要聯繫動保處處理，許姓婦人感到於心不忍，在惻隱之心的驅使下，再打電話徵得先生同意後，決定先帶幼貓去看醫生，之後再想辦法安置，也讓這起幼貓的救援行動畫下完美句點。

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