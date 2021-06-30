高雄1人確診「社區60戶」直送隔離！14天噴掉萬元　網嚇：手段超硬

▲高雄1人確診全社區住戶送隔離。與本文無關。（示意圖／記者林敬旻攝）



記者黃可昀／綜合報導

高雄鳳山某大樓傳出疑似有住戶確診，消息一曝光市府隨即大動作圍堵，第一時間就召回60戶共158人進行PCR檢測，甚至要求整個社區的人都送防疫旅館隔離14天，且費用僅部分補貼，引來諸多反彈聲浪，PTT上也在討論高雄市府過於鐵腕，這種強制行為太過強硬。

有網友在PTT指出，高雄市政府把社區住戶全送旅館隔離，「這麼離譜的做法，也只有毫無法治意識的民進黨鐵粉會覺得很棒」，他認為市府強制封鎖大樓、全數送PCR檢測，不論篩檢結果陰性或陽性全部隔離，而且直接送到防疫旅館「強迫消費」，「做比威權國家還蠻橫的手段，還好意思再吹民主體系下的防疫策略嗎？」

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▲高雄某大樓住戶全數PCR檢測並隔離。（圖／記者許宥孺翻攝）



原PO表示，封鎖整棟大樓不代表就沒事，確診者有可能會到附近早餐店、超商、超市消費，那這些店家豈不是也要一起強迫隔離，1人確診就整個社區清空未免太過偏激，「除了入境管制，有哪個民主政體把PCR陰性的公民強制隔離的，舉一個出來好嗎？」

多數人最在意的還是防疫旅館的費用，高雄市府只有些微補貼，住戶還是得自己負擔大部分費用，此舉簡直強迫消費，「強迫消費真的蠻扯的，又不是國外回來」、「我看高雄板還說一人一戶，一天要是一千（扣掉補助後），我家兩人14天就噴28k（如果被抓去住的話）」、「我以為被政府隔離防疫旅館免費住耶！靠北，那鄰居確診關我屁事？在家隔離不行，先不說工作被影響，還要多花錢？」網友也認為，社區出現1例確診就全數送隔離，住戶完全任由政府擺布，這手段太過強硬，「我也一直在想這有法律依據嗎」、「一人確診小區封鎖。」

不過，也有網友支持這項作法，雖然強硬但確實有效，「這套要是用在入境，我就安心多了」、「其實這個方法很謹慎沒什麼不好吧」、「不然等它爆嗎？再一堆重症死亡嗎」、「我覺得不錯阿，市長認真保護市民，自己花錢支持是應該的。」