桃園娃娃機店違規營業還搞賭博　市府斷水斷電+重罰30萬元

股東會即將解禁，但國內本土疫情嚴峻，７月份要召開家數就有734家，引外界擔憂恐有群聚風險，金管會今（29）日宣布可實體加視訊輔助召開股東會，但因系統建置時間，8月16日以前要召開的股東會不再適用範圍，另外，室內實體股東會人數也放寬，提高至20人。