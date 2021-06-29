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桃園娃娃機店違規營業還搞賭博　市府斷水斷電+重罰30萬元

▲桃園市平鎮區某家娃娃機店，本月偷偷營業還涉嫌擺設賭博機台被警方查獲，市府經發局29日配合警方執行強制斷水斷電。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市平鎮區某家娃娃機店，本月偷偷營業還涉嫌擺設賭博機台被警方查獲，市府經發局29日配合警方執行強制斷水斷電。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

全國各縣市進入三級警戒，桃園市平鎮區某家娃娃機店本月違規營業，甚至還擺設賭博機台供不特定消費者把玩，後來經檢舉後，警方突檢查獲，經市府裁處後，桃園市政府經濟發展局29日配合警方前往該店進行斷水斷電，全案依「傳染病防治法」重罰傅姓業者新台幣30萬元罰鍰。

▲桃園市平鎮區某家娃娃機店，本月偷偷營業還涉嫌擺設賭博機台被警方查獲。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市平鎮區某家娃娃機店，本月偷偷營業還涉嫌擺設賭博機台被警方查獲。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

平鎮警分局行政組組長盤新枝指出，這家位於平鎮區復旦路二段一家娃娃機店，日前遭檢舉偷偷營業，警方趕往查看，店面外觀雖已歇業，但警方深入調查後發現，業者將店內選物販賣機改裝成賭博機台，並提供不特定消費者把玩，員警當場查獲賭客賭博，並將現場傅姓負責人移送偵辦，並將違規營業事證函報市府主管機關裁處。

▲桃園市平鎮區復旦路二段某家娃娃機店，本月偷偷營業還涉嫌擺設賭博機台被警方查獲，市府經發局29日執行強制斷水斷電。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市平鎮區復旦路二段某家娃娃機店，本月偷偷營業還涉嫌擺設賭博機台被警方查獲，市府經發局29日執行強制斷水斷電。（圖／記者沈繼昌翻攝）

本案經桃園市經發局裁罰，依「傳染病防治法」重罰傅姓業者新台幣30萬元罰鍰，29日配合經發局進行斷水斷電措施，對不肖業者不遵守規定給予當頭棒喝。

近期平鎮警分局呼籲，因疫情持續延燒，為有效防堵防疫破口，市府祭出鐵腕，對違規營業業者祭出重罰，警方加強各特種娛樂場所稽查，若仍違規營業，除依法函報市府主管機關開罰外，並將視情節強制斷水斷電，店家切勿以身試法。

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