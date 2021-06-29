寧夏夜市今晚微解封　柯文哲祝攤商開市大吉

記者蘇晏男／台北報導

北市府29日除公布夜市「微解封」5原則外，也指出寧夏夜市今晚實施「微解封」，對此，柯文哲在臉書表示，只要自治會能夠自治，落實防疫工作，讓夜市比照餐廳營業，有何不可？

▲寧夏夜市29日起實施微解封。（圖／翻攝自Facebook／柯文哲，下同）

「如果餐廳可以只限外帶，為什麼夜市不行？」柯文哲指出，昨天他在記者會宣布，台北市的夜市、商場可以視狀況微解封，根據6月份中央流行疫情指揮中心發布的「夜市、傳統市場安心採買守則」，只要求減少出入口、落實實聯制、攤商與民眾須全程戴口罩，只限外帶、禁止試吃等。全國暫停營業的11大場所，並不包含夜市。

柯文哲表示，5月份因為疫情爆發，許多夜市及商場都配合台北市政府暫停營業，一個半月下來，他很感謝大家共體時艱，但既然北市的疫情趨緩，我們也要跟著調整。

柯文哲指出，先前已停業的夜市、傳統市場想恢復營業，要先向北市衛生局、市場處報備防疫措施、通過後可以有限度的營運。例如，寧夏夜市就想出了「得來速夜市的方法」，買了就走、只限外帶、避免人潮群聚，不准邊走邊吃；攤商要戴面罩、口罩、進出量體溫；而且減攤到四分之一，大家輪流做生意，他們並不求大富大貴，只求一個溫飽。

柯文哲強調，只要自治會能夠自治，落實防疫工作，讓夜市比照餐廳營業，有何不可？他也說，給夜市裡正為著生活奮戰的大家，辛苦了！開市大吉！

另外，北市夜市微解封五大原則為：一、向市府提出申請，經市場處審查許可後才能復業；二、自助減攤，以原規模四分之一為原則；三、嚴格落實實聯制防疫；四、攤商嚴格自主健康管理，佩帶口罩、量體溫；五、一律只能外帶。接著，林珍羽也透露寧夏夜市29日起微解封。