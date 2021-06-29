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曾接觸枋寮確診者與足跡重疊　台東16人PCR陰性6人採檢中

▲ 饒慶鈴表示:台東持續為相關貨運與市場人員施打疫苗，提醒鄉親忍耐不跨縣市移動。（圖／台東縣政府提供）

▲ 曾接觸枋寮確診者與足跡重疊，台東16位縣民PCR陰性另6人採檢中。（圖／台東縣政府提供）

記者楊漢聲／台東報導

Delta病毒來勢洶洶，傳染力相當高，曾與屏東枋寮的新冠肺炎確診者（案14734）接觸或足跡重疊的22位台東縣民，台東縣府今(29)日表示，其中，16人經PCR採檢結果為陰性、有6人採檢中，目前10位居家隔離、12位列為自主健康管理。

台東縣政府表示，屏東縣枋山鄉爆發新冠狀病毒疾病(COVID-19）Delta變種病毒群聚感染，饒慶鈴表示談東有1位鄉親6月6日與秘魯祖孫搭同班機返台，在台中居家隔離期滿後返回台東，縣府立刻安排PCR篩檢，所幸為陰性；另外，昨日上午也接獲屏東縣通知，縣內有10人與枋寮果農確診案14734有接觸史、必須居家隔離，其中2人主動洽詢衛生局採檢陰性、其餘8人經衛生局緊急安排PCR採檢，昨天晚間PCR核酸檢測結果7人為陰性、1人採檢中；另有12人列為自主健康管理，其中7人PCR篩檢為陰性、5人採檢中。

饒慶鈴指出，針對Delta病毒擴散危機，縣府已快速啟動村里長關懷機制，請村里長主動關心自熱區或國外回來的鄉親，也請有相關旅遊史、足跡史的民眾務必做好自我健康監測，並盡速至就近衛生所或醫療機構進行自費快篩。

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關鍵字：

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