地方喊入境兩篩防Delta！陳時中曝不執行「2原因」

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／台北報導

為防堵Delta變種病毒株，藍綠縣市首長齊喊聲，希望中央可做到所有入境者皆執行2次採檢。指揮官陳時中今記者會上再次回應，主要是牽涉到移動風險及管理問題，每個策略都有優劣點，但要考慮風險及成本效益，目前檢驗量能雖不會不足，可是要顧慮到執行面會有風險存在的問題。

指揮中心昨宣布，自國外入境一律集中隔離，從風險7國入境一律到集中檢疫所，且無論是否從7國入境，隔離期滿一律PCR篩檢，從7國入境進入隔離前，則要加做1次PCR篩檢。重點高風險7國包含巴西、印度、英國、祕魯、以色列、印尼及孟加拉。

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不過，藍綠各有地方首長盼中央不只訂定風險7國，而是全面「入境、隔離期滿」皆採檢；同時，外界也疑惑，不全面做2次普篩是否因量能不足？對此，陳時中在今（29）日疫情記者會上澄清，目前檢驗量能相較過去不會不足，最主要是牽涉到移動風險及管理問題。

陳時中說，之所以採用較少量進入再採，或有症狀採檢，是因為這些情況染疫的比例可能性相對高，否則都是14天後採檢，因為案例也相對比較能檢驗出來，或中間有發病可採的出來，移動時對社區風險也較少。

陳時中認為，若要進來就採，過去面臨的難題是要到家戶裡採檢，雖然檢驗量足夠，但醫療部分要到家戶採檢是不可能的，或是中間再採，正在進行隔離的對象若有移動，風險也會相當高。他強調，之所以會把高風險國家入境者放在集中檢疫所，是因為有護理人員在，安排採檢等安全部分較能顧慮到，至於防疫旅館因為與家戶的情況類似，散得很開，要調動醫師到那邊去有困難，而要把人往外移，則又是多一個風險。

陳時中表示，每個策略都有優劣，仍要考慮風險及成本效益，有好的意見提出來，假設可降低移動的風險又能好好進行採檢不反對，但現在執行上是仍有風險存在。