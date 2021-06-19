蘇花撞山事故體檢出爐！1185輛遊覽車中高達「66％未按圖施工」

▲蘇花遊覽車撞山壁6死，運安會認為座椅固定方式有疑慮。（圖／記者許力方翻攝）

記者李宜秦／台北報導

舊蘇花公路（台9線）宜蘭蘇澳段3月16日發生遊覽車自撞山壁事故，釀成6死39傷，國家運輸安全委員會指出，事故車輛座椅僅以U型夾固定，建議交通部檢視107年、109年、110年間三起公路事故同型遊覽車及國道客運之乘客座椅安裝及固定方式，近日報告出爐，1185輛車中竟有789輛車未按圖施工。

運安會表示，本次事故的遊覽車座椅固定方式有疑慮，照理說座椅應以四根螺絲釘鎖住，然而這台車上座椅卻只有在靠窗邊處打了兩根螺絲釘，另外一側則是以U型夾夾在車窗薄板，薄板再焊接於車體，等於少打了兩根螺絲釘，另外民國107年的事故也有類似情況。

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交通部表示，依照運安會建議，針對107年、109年、110年間三起公路事故同型遊覽車及國道客運檢驗，本次查驗重點為相關座椅的固定方式及是否固定在骨架上，如與檢測認證規格不一致將要求業者依規定召回改善。

▲撞山遊覽車座椅僅以U型夾固定，運安會建議交通部進一步檢視其他遊覽車。（圖／記者許力方翻攝）

除事故車及報廢車外，共檢查1,185輛遊覽車及國道客運車輛，經拆除座椅並以內視鏡或目視檢查左右各一組座椅，無論座椅強度法規實施前後或領牌後有無換裝座椅，所有車輛之座椅均有以螺絲、J型鈎或U型塊固定於車身金屬骨材上。

交通部清查比對受查驗車輛座椅固定方式與辦理審驗時報告，發現共有789輛與報告不符。此789輛車多數均是文件、程序、實品不同缺失以致與檢測認證規格不一致。

交通部表示，5月下旬已要求名盛、鉅松、鉅鼎3家車身打造廠限期於30日內以書面向審驗機構提出說明、改善措施及所需改善期限，由審驗機構辦理品質一致性複驗，限致此789輛車相同合格證明之車型再至公路監理機關登檢領照，並應召回全部已登檢領照之車輛實施改正及辦理臨時檢驗。