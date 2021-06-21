公路客運擴大砍班「衝擊396條路線」　平日減幅57%、假日達62%

▲公路客運砍班擴大「衝擊396條路線」。（圖／記者李毓康攝）
記者賴文萱／台北報導
國內本土疫情持續延燒，因應疫情影響，公路總局表示，截至6月18日，共有47家業者提出申請，已核准396條路線。平、假日減幅從先前的51%、55%，擴大變成57%、62%，顯見對客運業者的營運影響甚鉅。
根據公路總局彙整資訊，截至6月18日，全台客運路線有396條申請減班，平日減幅57%，假日減幅62%。其中，一般客運路線有230條，平日減幅40%，假日減幅40%；國道客運路線166條，平日減幅65%，假日減幅74%。
減幅達100%形同停駛的路線包含：中興大業巴士【2025】台北市－瑞芳區（假日）、基隆客運【1011】四腳亭－基隆（平、假日）、國光客運【1839】台北－屏東（平、假日）、國光客運【1842】松山機場－大園（假日）、 國光客運【1806】基隆-南投（平、假日）、國光客運【1812】台北-南方澳（平、假日）。
▲公路客運短期減班路線又增加，平、假日減幅達5成。（圖／記者湯興漢攝）
還有國光客運【1828】台北-彰化（平、假日）、國光客運【1835】台北-阿里山（平、假日）、 苗栗客運【5805(A)】竹南→南庄（平、假日）、 金牌客運【5700】竹北火車站－獅山遊客中心（平、假日）、杉林溪客運【6277】溪頭－杉林溪（平、假日）、杉林溪客運【6871】台中－杉林溪（平、假日）。
另外，南投客運【6669】日月潭－伊達邵－玄奘寺－玄光寺（平、假日）、台中客運【6187】（平、假日）、彰化客運【6908】、彰化客運【6909】、彰化及員林客運【6870】、彰化客運【6910】、 彰化客運【6935】、彰化客運【6936】、南投客運【6653(B)】、嘉義客運【7218】、屏東客運【8201】等。
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