沒生意慘況曝！遊覽車輪胎驚見有鳥巢…網傻眼：已經出生了

▲遊覽車久未行駛，輪胎上竟出現鳥巢。（圖／翻攝自臉書）

圖文 ／CTWANT

台灣這波新冠肺炎疫情大爆發，從4月中旬一路持續到今時今日，加上中央發布全國三級警戒，各行各業都受到影響，其中影響甚鉅的莫過於旅遊業，日前遊覽車司機就在臉書分享影片，只見一輛遊覽車因為停放時間太久，車底的輪胎竟然已經出現鳥巢，而且仔細一看，巢內的鳥已出生嗷嗷待哺，令網友不禁大喊：「已經出生了！」

受到這波疫情影響，國內旅遊業全數停擺，數十台遊覽車也被迫得停放在停車場內無法出車，如今臉書上就流傳一段影片，只見掌鏡者將鏡頭對著遊覽車前門，之後慢慢移往前車輪，結果就發現車輪上出現一個鳥巢，而且仔細一看，鳥巢裡頭竟然已經出現幾隻嗷嗷待哺的小鳥，可見遊覽車生意有多冷清，從鳥築巢到孵化這段時間，車子都沒有離開過停車場。

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▲巢內已有鳥孵化。（圖／翻攝自臉書）

影片分享至網路，網友們全笑翻了，紛紛留言：「還出生了呢」、「令人哭笑不得」、「遊覽車變成鳥的暫時居住點了」、「幽默，自我娛樂中的痛」。

新冠肺炎疫情重創國內旅遊業，行政院在這個月初通過紓困4.0方案，其中計程車、遊覽車、租賃車等駕駛人將一次性薪資補貼3萬元。

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