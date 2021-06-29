雲端最前線／藍綠齊聲逆時中？地方喊「入境兩篩」防Delta

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藍綠大咖「逆時中」？為防範Delta變種病毒株，包括新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦都認為，應該實施入境篩檢兩次。台中市長盧秀燕也說，過去不斷建議針對入境者一律進行篩檢，但未被接受；中央現在因Delta病毒入侵，開始實施入境旅客進行普篩，「雖然晚了點，但總比不做好。」目前只針對高風險7國，實施入境、解隔前都篩檢，中央政策真不夠完善？《雲端最前線》29日邀請台北市議員鍾小平以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲指揮中心記者會陳時中。（圖／YouTube／衛生福利部疾病管制署）

面對Delta病毒，總統蔡英文28日晚間透過臉書表示，已經啟動「三大加強措施」。首先，從國外入境「一律集中隔離」，從七個重點高風險國家入境者，都要入住集中檢疫所，從其他國家入境者，也取消居家檢疫，要入住防疫旅館。另外，所有入境者隔離期滿前，一律PCR篩檢；至於從重點高風險七國入境者，則進入隔離前加做一次PCR篩檢。中央嚴防Delta，屏東疫情真的得到控制？

台灣自購41萬劑莫德納疫苗要來了！據了解，第三批41萬劑疫苗預計在週三送抵桃園機場，指揮官陳時中也在記者會證實此事，不過飛機班次及抵台時間仍有待確認。副指揮官陳宗彥今（29）日表示， 正常狀況下，應是明（30）日下午、傍晚會抵達。登上《雲端最前線》一同揭秘。

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根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，週二及週三中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每週二及週三中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。