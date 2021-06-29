　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

雲端最前線／藍綠齊聲逆時中？地方喊「入境兩篩」防Delta

新聞節目中心／綜合報導

藍綠大咖「逆時中」？為防範Delta變種病毒株，包括新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦都認為，應該實施入境篩檢兩次。台中市長盧秀燕也說，過去不斷建議針對入境者一律進行篩檢，但未被接受；中央現在因Delta病毒入侵，開始實施入境旅客進行普篩，「雖然晚了點，但總比不做好。」目前只針對高風險7國，實施入境、解隔前都篩檢，中央政策真不夠完善？《雲端最前線》29日邀請台北市議員鍾小平以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲▼0628指揮中心記者會陳時中。（圖／YouTube／衛生福利部疾病管制署）

▲指揮中心記者會陳時中。（圖／YouTube／衛生福利部疾病管制署）

面對Delta病毒，總統蔡英文28日晚間透過臉書表示，已經啟動「三大加強措施」。首先，從國外入境「一律集中隔離」，從七個重點高風險國家入境者，都要入住集中檢疫所，從其他國家入境者，也取消居家檢疫，要入住防疫旅館。另外，所有入境者隔離期滿前，一律PCR篩檢；至於從重點高風險七國入境者，則進入隔離前加做一次PCR篩檢。中央嚴防Delta，屏東疫情真的得到控制？

台灣自購41萬劑莫德納疫苗要來了！據了解，第三批41萬劑疫苗預計在週三送抵桃園機場，指揮官陳時中也在記者會證實此事，不過飛機班次及抵台時間仍有待確認。副指揮官陳宗彥今（29）日表示， 正常狀況下，應是明（30）日下午、傍晚會抵達。登上《雲端最前線》一同揭秘。

《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，週二及週三中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每週二及週三中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

ET快訊
快訊／女「打疫苗11天後猝死」　PCR結果出爐
桃園1護理之家住民確診！「全院110人」PCR結果出爐
自購41萬劑莫德納疫苗明16:40抵台　這次換長榮從荷蘭直送
快訊／侯友宜怒：中央不聽勸才引爆「諾富特重大災難」
快訊／防堵Delta病毒！　屏東「3133人採檢」結果出爐
神秘死亡公路「半年逾50人消失」　6倖存者曝恐怖真相
英疫苗混打研究！這組合「抗體濃度」比2劑AZ高9倍　內行破1
快訊／Delta侵台沒堵住　侯友宜N次喊話：入境＋解隔前PC
陳昭榮被控「慣老闆」火大怒了！連發心聲「社會病了」斥亂爆料
從蝦趴襯衫→只穿紙尿褲「坐大船走了」　刺青伯生前狂盯2字惹哭

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台灣防疫淪倒數第10名　國民黨嘆：《彭博》早警告過蔡英文

龍山寺地下街申請29日復業被擋　北市要求下午會勘再決定

7月打國產「確定夢碎」？　他分析：總統先說不打、EUA延後審解套

快訊／侯友宜怒：中央不採入境普篩建議　引爆諾富特重大災難

台美TIFA重啟對話　蕭美琴揭台灣曾被認為政治決心不足

黃曙光無緣國防部長因為她？　黃珊珊：有這樣的哥哥很驕傲

台灣人挺台灣貨！　國民黨團買100箱屏東枋山芒果力挺果農

民進黨團批江啟臣背書疫苗乞丐說　「就是羅智強的背後影武者」

雲端最前線／藍綠齊聲逆時中？地方喊「入境兩篩」防Delta

快訊／Delta侵台沒堵住　侯友宜喊N遍：入境＋解隔PCR篩檢

不用衛生紙！她分享6種替代方案「上完廁所用小方巾擦拭更乾淨」

阿公訪一半突倒下！羅時豐嚇壞　粉絲16歲就嫁人...大牛哥：真的還假的

老公見「辣妻脫浴袍」露詭異笑容　下秒被抓頭髮壓制！眼神超怨念

遊客請離開！民眾闖北海岸觀浪　金山區公所「每日巡邏」驅趕遊客

網紅實測「直視男友6秒會被親」　對方盯臉看超久冷回：快去卸妝

鼠薯.春風私訊C羅慘遭忽略..偷譙：很壞餒QQ　小禎笑爛「是不是追蹤到雲林西螺了XD」

王子深夜發文「告別鄧麗欣」　3年姐弟戀終結：新的旅程一切安好

取餐問進度...外送員遭嗆你怎樣 「你的單我最後給」和店家釀衝突

太投入！2人在家裡大跳性感舞蹈 下秒抓錯距離「抬腳飛踢友」笑翻

宜蘭男撒20萬放煙火幫女友慶生 留下滿地垃圾...最高可罰6000元！

台灣防疫淪倒數第10名　國民黨嘆：《彭博》早警告過蔡英文

龍山寺地下街申請29日復業被擋　北市要求下午會勘再決定

7月打國產「確定夢碎」？　他分析：總統先說不打、EUA延後審解套

快訊／侯友宜怒：中央不採入境普篩建議　引爆諾富特重大災難

台美TIFA重啟對話　蕭美琴揭台灣曾被認為政治決心不足

黃曙光無緣國防部長因為她？　黃珊珊：有這樣的哥哥很驕傲

台灣人挺台灣貨！　國民黨團買100箱屏東枋山芒果力挺果農

民進黨團批江啟臣背書疫苗乞丐說　「就是羅智強的背後影武者」

雲端最前線／藍綠齊聲逆時中？地方喊「入境兩篩」防Delta

快訊／Delta侵台沒堵住　侯友宜喊N遍：入境＋解隔PCR篩檢

潘孟安委屈喊「 吹哨者被凌遲」　專家譏：為何不甩到秘魯去！

靈性汪異常哭叫求救　她開門見「嬤帶車跌倒」秒懂：盡責的保安

屏東枋山農會籲改訂台南芒果　黃偉哲運送防疫物資互助

Pixel 5a傳將於8月亮相！僅於美國、日本銷售

台灣防疫淪倒數第10名　國民黨嘆：《彭博》早警告過蔡英文

山豬王Bugatti Chiron與F1賽車尬直線　海放距離嚇死人

說・流行／時尚迷必看Netflix《侯斯頓傳奇》　5亮點揭開設計師戲劇一生

立陶宛感謝信！87筆善款「全來自台灣」　網淚讚爆：善的循環

快訊／嘉市再爆1死！59歲女「打疫苗11天後猝死」　PCR結果出爐

一口咬下酥軟交織！高雄煎餅果子舖　香煎餅皮捲入滿滿餡料超獨特

政治熱門新聞

館長隱藏YT訂閱數「遭質疑人氣下降」

遭酸「該學蔡壁如到前線」！林靜儀1句話狠打臉

台灣防疫排名暴跌「倒數第10」　高虹安分析4大關鍵原因

陳怡君爆北市府115人確診　黃瀞瑩：74人康復「勿以統計製造恐慌」

綠營大數據／疫情三級藍營支持度下滑　他負面聲量高漲

快訊／Delta侵台沒堵住　侯友宜喊N遍：入境＋解隔PCR篩檢

逆時中防Delta！　藍綠大咖齊喊「入境兩篩」

足當模範生！沈富雄：台灣延長三級是國際笑話

盤點赴陸接種疫苗人物：對品質有信心

邱毅點國民黨3惡習：檯面上都酒囊飯袋

王浩宇「求助韓國瑜」幫賣襪：可寄給您試穿

Delta病毒侵襲！柯文哲11字喊話：沒冒險本錢

「Delta祖孫」疫調遭疑甩鍋　潘孟安：吹哨者還要被凌遲

蔡英文政府因應Delta病毒侵襲　96小時圍堵工作一次看

更多熱門

相關新聞

明起買500元芒果送50元「再抽福袋」

明起買500元芒果送50元「再抽福袋」

全台正值芒果產季，但受到全國新冠肺炎持續三級警戒，以及屏東縣發生印度變種病毒感染案例等影響，部分消費者購買意願降低，農委會今（29日）重申，國內專家已澄清全球目前並未有因蔬果及包裝而染疫的案例發生，為讓國人多支持台灣芒果，提出4點呼籲，並宣布6月30日起結合電商業者推出「滿500送50優惠」活動。

韓職首都圈球團有教練確診

韓職首都圈球團有教練確診

關鍵字：

雲端最前線直播ET直播民進黨國民黨鍾小平楊文嘉王時齊防疫新冠肺炎疫苗Delta

讀者迴響

熱門新聞

搶莫德納授權在台量產　台灣備戰疫苗2策略曝光

6天跑7間旅館！「中壢旅宿王」職業曝光

一家四口美國返台　怨防疫旅館分房睡太貴

印度神童三度預言成真？再揭5大關鍵時間點

「5種男人」別碰，寧願單身也要躲

通勤人潮增多！他酸「公司不會不見」網嘆：工作會

謝承均公開告白曾莞婷！網友猛敲碗：該閃婚了

機場肉球！3天出不了澎湖癱地睡

柯文哲再「逆時中」率先解封夜市

快訊／7樓墜下！高雄「應屆畢業」女高中生亡

拿零錢取餐！外送員「爆氣拒收」：自己下樓

娶19歲嫩妹！窮大叔21年狂生15兒

惡意裁員、不給加班費　陳昭榮遭控慣老闆拗員工

即／關聯找到了！祕魯Delta嬤上救護車前與鄰交談

女友搭太魯閣號倖存疑劈腿　真相逆轉

更多

最夯影音

更多
不用衛生紙！她分享6種替代方案「上完廁所用小方巾擦拭更乾淨」

不用衛生紙！她分享6種替代方案「上完廁所用小方巾擦拭更乾淨」
阿公訪一半突倒下！羅時豐嚇壞　粉絲16歲就嫁人...大牛哥：真的還假的

阿公訪一半突倒下！羅時豐嚇壞　粉絲16歲就嫁人...大牛哥：真的還假的

老公見「辣妻脫浴袍」露詭異笑容　下秒被抓頭髮壓制！眼神超怨念

老公見「辣妻脫浴袍」露詭異笑容　下秒被抓頭髮壓制！眼神超怨念

遊客請離開！民眾闖北海岸觀浪　金山區公所「每日巡邏」驅趕遊客

遊客請離開！民眾闖北海岸觀浪　金山區公所「每日巡邏」驅趕遊客

網紅實測「直視男友6秒會被親」　對方盯臉看超久冷回：快去卸妝

網紅實測「直視男友6秒會被親」　對方盯臉看超久冷回：快去卸妝

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面