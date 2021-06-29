肯定高雄防疫南漂！無罩搭車遭通緝身分曝　桃園男哀求：別送回去　

▲員警查獲一名來高雄「躲疫情」的桃園工人，不過他已經被通緝 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市長陳其邁的防疫作為連通緝犯都肯定！苓雅分局福德二路派出所員警發現一名通緝犯，他向警方表示是刻意躲到高雄，因為疫情比北北桃要來得穩定、安全，不過有趣的是，他被警方查獲的原因竟然是「沒有戴口罩」。

28日下午3點左右，高雄市福德二路派出所的員警在巡邏的過程當中，發現一部廂型小貨車，裡頭載滿了人，可是每一名乘客都沒有依照規定戴口罩，上前盤查發現他們都是「做工的人」，不過其中有一名竟然是通緝犯。這名通緝犯姓張，因為詐欺案件被桃園地檢署發布通緝。

▲員警查獲一名來高雄「躲疫情」的桃園工人，不過他已經被通緝 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

張男表示，因為北北桃的疫情關係，所以不敢留在北部，看到高雄的疫情相對穩定非常多，本土病例不是加零，就是零星幾個案，而且感染源都非常明確，因此從過年之後來到高雄，不敢回到桃園住家，所以沒收到「公文通知書」。不過他躲了這麼久，還是得回到桃園接受司法審判，張男還私下詢問員警：「能不能在高雄審判就好，因為我比較怕疫情。」

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