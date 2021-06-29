台灣防疫淪倒數第10名　國民黨嘆：《彭博》早警告過蔡英文

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

全球指標性的商業媒體《彭博社》（Bloomberg），針對全球53個國家做出最新一期的排名，台灣的排名雪崩式暴跌至44名，成為倒數第10名。對此，國民黨表示，彭博去年11月即點出台灣「疫苗資源處於劣勢」，今年更是每個月都指出台灣「疫苗覆蓋率過低」的癥結，蔡政府就是聽不進去。

國民黨表示，《彭博社》在去年11月即點出台灣「疫苗資源處於劣勢」的問題；去年12月再度呼籲，台灣「在疫苗取得上還有努力空間」；到了今年，更是每個月都指出台灣「疫苗覆蓋率過低」的癥結。

國民黨指出，其他如美國CNN、紐時、Time、華爾街日報、外交政策雜誌、英國BBC、金融時報等皆看見了台灣採購海外疫苗的行動不夠快、疫苗接種率過低等問題，但蔡政府防疫方式流於專斷，不肯廣納專家建言，且貿然執行3+11政策，終導致防疫破口，讓台灣防疫成績一落千丈。

國民黨表示，《彭博社》的最新排名，這對台灣不僅是嚴重的警訊，更驗證了國際媒體對於蔡政府對抗疫表現得過度自滿、以致未能獲得足夠疫苗的警告，蔡政府應該虛心檢討改進，積極爭取國際認證疫苗，若不願接受各方建言，恐讓台灣脫離新冠疫情的時程遙遙無期。

國民黨強調，疫情仍難紓緩，變種病毒Delta已入侵台灣，讓國人的健康安全受到更嚴峻的威脅，希望蔡政府能真正聽見國際輿論及專家的建言，不要再自陷於意識型態之中，應以人民安全為重，儘快布局二代疫苗的採購策略，讓台灣盡早脫離疫情的危害。