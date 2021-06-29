台灣防疫排名暴跌「倒數第10」　高虹安分析4大關鍵原因

▲高虹安分析台灣防疫排名暴跌4大關鍵原因。（圖／高虹安臉書）

記者徐政璿／台北報導

全球指標性的商業媒體《彭博社》（Bloomberg），針對全球53個國家做出最新一期的排名，台灣從過去的第5名，這個月雪崩式暴跌至44名，成為倒數第10名。對此，民眾黨立委高虹安分析4大關鍵原因。

高虹安指出，她研究了這一份最新的評比，發現台灣大幅落後的4個指標分別為：疫苗覆蓋率（People Covered by Vaccines）、單月死亡率（Fatality Rate）、社區封閉（Community Mobility）、恢復國際交流（Vaccinated Travel Routes）

高虹安進一步統整與分析本次排名暴跌的幾個原因，第一，疫苗施打率依然低落，僅有4%人口有疫苗覆蓋，根據上月報告推估需費時6年才能達到75%群體保護。

第二，台灣的上月死亡率9.2%，在全部53個國家中排名第四高，只落後於波蘭（15.5%）、羅馬尼亞（12.7%）與墨西哥（10.1%）。

第三，雖然疫情看似趨緩、確診數下降，但國際採購疫苗遲遲不到貨，疫苗依靠外援，而國產疫苗尚未通過國際科學標準認證的情況下，台灣的疫苗荒除了造成對外難以開放正常旅行往來，對內也引發諸多疫苗分配優先順序的爭奪與特權施打亂象。

第四，防疫封鎖措施與檢疫作為不夠嚴格，包括太遲採取邊境普篩作為、地方政府疫調責任界定不明確等，導致屢屢出現社區感染破口，甚至讓變種病毒攻破台灣。

「台灣的防疫沒有鬆懈輕忽的空間」，高虹安認為，在這份研究中，台灣上下10名（33-53名）的國家中，台灣是人類發展指數分數最高的（0.91），全民健康照護覆蓋的分數也是最高的（79），但防疫表現卻差強人意，政府能不深自反省嗎？

高虹安表示，希望政府及疫情指揮中心要即時補足缺漏之處，外界建議該採納就採納，同時也呼籲政府，應思考加強境外防堵與檢測相關作為、檢討境內疫調SOP，最重要的，加大疫苗採購力道、超前部署二代疫苗，才能更好地守護全體國人，一起度過嚴峻的疫情難關。