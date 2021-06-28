「檯面上全是酒囊飯袋！」邱毅點國民黨3大惡習：喜歡正經說謊話

▲邱毅以陸劇《叛逆者》點出現今國民黨的3大惡習。（圖／資料照，下同）

記者閔文昱／綜合報導

前立委邱毅21日公開表示，他從台北松山機場搭機前往廈門，準備在隔離3週後去打疫苗。而他在28日於微博發文，以大陸連續劇《叛逆者》中的國民黨，對比現今國民黨，並點出「3大惡習」，直言「檯面上全是酒囊飯袋，有能力的人都走了，不走也要被排擠冷落。」

邱毅28日在微博指出，他時常在看大陸諜報劇時，都會不禁拍案叫絕，直呼劇中的國民黨形象跟現實「怎麼那麼像」。他舉例，國民黨談事情得先吃飯喝酒，還得備好伴手禮，吃飯時也不肯開門見山，總是試探東是探西，摸索半天還不進入正題，「我就最苦惱國民黨這種『創造性模糊』的互動模式，一個會本可10分鐘結束，結果耗上2個小時還弄不清楚對方真正的意思。」

邱毅提到，接著是「棒打出頭鳥」，在國民黨裡千萬別功勞太大，否則人人都怕位子被搶，有些人能力強功勞大，卻莫名其妙招惹一堆敵人，「在前線打仗，突然背後就被射滿了箭，原來都是自己人射的；弄到最後，檯面上全是酒囊飯袋，有能力的人都走了，不走也要被排擠冷落，所以國民黨只有『小刀』能夠成名立萬，大開大闔的『大刀』是沒得混的。」

最後，邱毅認為，國民黨還有一個壞習慣就是喜歡正經八百的說謊話，騙別人也騙自己。他說，某天他看了一位國民黨名嘴在自媒體中說要談些有深度的，結果看了半天不僅沒什麼深度，而且還是在玩「創造性模糊」那一套，「反正誰都不得罪」。

邱毅總結，「現在的國民黨跟劇裡的國民黨一樣壞，一樣皮笑肉不笑，一樣翻臉無情、過河拆橋，但是能力比那時要差多了。」

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