潘孟安駁斥「Delta祖孫疫調甩鍋」：吹哨者還要被凌遲

▲屏東縣長潘孟安。（圖／翻攝潘孟安臉書直播）

記者葉國吏／綜合報導

從秘魯返台的Delta染疫祖孫，該個案居住地為台中市，結果卻在屏東居檢後確診，到底疫調該算台中還屏東？外界一度爭論不已。對此屏東縣長潘孟安28日受訪時直言「我們是吹哨者，還要被凌遲」。

本站稍早報導指出，屏東縣政府表示，境外移入嬤孫6/6自秘魯返國，搭防疫計程車直奔屏東縣枋山鄉居家檢疫，屏東縣政府接獲民政體系通知後，啟動電話居家關懷，得知兩人有症狀後通知救護車送醫，6/14確診收治，因為案主是境外移入，由中央流行疫情指揮中心6/15列在境外移入案例公告，不計入縣市案例，而一般國人若為境外移入個案，通報至發病前14天期間均居住於境外，則以出境前居住地為原則，個案居住地填寫為台中市。因此，疫調主責在系統通報後由台中市接手處理。

屏縣府表示，居家檢疫是無法與外界接觸的。換言之，在6/22枋山群聚案出現第一例之前，屏東縣政府知道有兩位在枋山居檢的台中市民確診，但沒有接獲疫調單位通報此案有接觸者。縣長潘孟安28日接受訪問時也直言「我們是吹哨者，還要被凌遲」。潘孟安表示，防疫工作不需要口水戰，「沒有時間去吃別縣市豆腐」，也希望防疫工作不要互噴口水、多留一些汗水。