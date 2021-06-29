再拖餓死比病死多！柯文哲再「逆時中」率先解封夜市　網戰翻

記者黃翊婷／綜合報導

新冠肺炎本土疫情逐漸減緩，部分餐飲業者希望能夠「微解封」恢復營業，但中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中認為，要等指引訂出來才會考慮；台北市長柯文哲則在28日率先宣布，台北市除了南萬華地區的市場、夜市必須提出申請，其他夜市則授權自治會決定，建議可以先開四分之一的攤位，且維持禁止內用的運作方式。消息一出，隨即引發網友正反意見熱議。

▲寧夏夜市攤商暫時停業至6月28日。（圖／記者李毓康攝）

全國三級警戒已三度延長至7月12日，各行各業都受到不少影響。柯文哲在5月31日的防疫記者會上曾提到，雖然疫情還算可以壓制住，但壓住的代價很大，「問題是我們這樣能維持多久？坦白講現在餐廳、夜市等藝文活動全停，這樣我們還可以撐多久？如果再撐3個月，我認為餓死的會比病死的還多，這要開始思考怎麼處理。」

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據了解，台北市市場處先前公告各大夜市的停業時間，廣州街夜市、梧州街夜市、西昌街夜市、華西街夜市、寧夏夜市停業至6月28日，艋舺夜市、南機場夜市、公館夜市則停業至7月12日。面對本土疫情逐漸趨緩，不少餐飲業者紛紛跳出來希望「微解封」，更有部分夜市攤商喊話，期望從29日起恢復正常營業。

對此，陳時中表示，餐飲業是目前可能產生最高風險的地方，因為民眾會脫下口罩密切接觸等行為，所以目前還是維持外帶不內用，待等到相關夜市或餐廳指引定出來，專家覺得可行後，才會考慮餐飲業可以「些微解封」。

▲柯文哲宣布台北市的夜市將分成兩部分恢復營業。（圖／記者袁茵攝）

不過，柯文哲28日率先宣布，台北市的夜市將分成兩個部分陸續恢復營業，考量到南萬華地區還是熱區，如果這個地區的市場、夜市要解封，需要跟衛生局、市場處討論並提出申請，其他地方則維持禁止內用、只准外帶的運作方式。

柯文哲表示，授權自治會不代表解封就是可以全部開幕，建議先開放四分之一的攤商，大家控制一下，非熱區維持不內用規定，畢竟脫口罩群聚是最危險的，可以開但從四分之一開始。

▲艋舺夜市發表聲明，強調將在7月12日後視情況開業。（圖／翻攝自Facebook／艋舺夜市）

由於中央、地方對夜市復業的看法不同調，獲得「復業許可」的艋舺夜市、廣州街夜市、梧州街夜市、華西街觀光夜市28日發表聯合聲明，表示會在7月12日以後視情況開業。另外，PTT八卦板上也有多篇相關討論文章，大多數網友都很擔心，萬一復業造成防疫破口該怎麼辦，「大家一起撐到7月12日很難嗎？」、「夠不夠醫療成本？別這樣玩吧」；但也有另一派人認為，重點是要做好人流管制，「畢竟傳統市場跟夜市差不多」、「只是外帶的話應該還好吧」。