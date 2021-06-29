居家防疫期間料理魂大爆發！燃燒創意的料理紛紛出籠　擺盤大賽釣出一票餐廳級神手

▲得意的一天推出「好油品味擺盤大賽」，號召網友們分享自己的居家防疫期間料理照。（圖／翻攝自FB「得意的一天」，下同）



消費中心／綜合報導

過了一個多月的居家防疫生活，沒事少出門、餐餐「自煮管理」，這段時間下來也練就了一身好廚藝。看準這波居家防疫的「自煮熱潮」，得意的一天推出「好油品味擺盤大賽」，在FB上PO出各式創意擺盤，並號召網友們上傳自己的得意之作，吸引大票網友分享自己的料理成果，有家常感滿滿的澎湃料理、餐廳等級的素食餐桌、更有讓人看了少女心噴發的造型便當，創意爆棚，眼睛看著肚子都餓了起來，整排留言滑下來令人大嘆「只要有心，人人都可以是廚神」！

▲居家自主期間網友料理手藝超高，西式套餐擺盤滿桌超專業，在家就能過過上餐廳的癮（圖／網友提供，請勿翻攝）





▲簡單的韓式泡菜炒肉片也能料理得色香味俱全，不能出國就用味蕾環遊世界。（圖／網友提供，請勿翻攝）





▲網友使用得意的一天橄欖油，聰明料理各式美味佳餚（圖／網友提供，請勿翻攝）

活動引起廣大網友參與，紛紛將自己這段時間以來練就的好廚藝傳上來讓其他人「聞香」，無論是造型吸睛的親子料理「公主咖哩蛋包飯，孩子超愛吃～」、健康美味的減脂餐盤「用油醋生菜沙拉，開啟美好的一天」、外型直接加分爆表的美型甜點「用得意的一天橄欖油烘焙蘋果花戚風蛋糕，清爽無負擔」、甚至是整桌素食美味都吸引不少網友按讚，留言串堪比異國美食大賞，讓人忍不住手癢準備拿起鍋鏟拚了！

▲網友大秀廚藝，讓其他粉絲也不禁大讚好厲害。

一般人對於橄欖油的印象，多半會選擇拿來做涼拌菜，尤其是品質佳的初榨橄欖油，更可以嚐到原始的橄欖香氣與珍貴的營養，但其實選對具有專業精煉技術與高品質把關的純橄欖油、清淡橄欖油等，由於油質安定，一樣可以做出煎煮炒炸等不同的料理。

除了吸睛的料理成果照之外，宅在家天天自己煮的日子以來，當然希望能吃得更健康，以前習慣外食沒有注意到的各種調味料、油品使用等，經過這段時間竟也漸漸有了幾分研究，就有網友分享關鍵心得，表示這一個多月來天天自己準備三餐，除了選用新鮮的食材很重要之外，挑選油品更是不能馬虎。有些人會特別選用大品牌或強調「無添加」的油品，無論熱炒或是涼拌也都能讓全家人吃得更安心。

得意的一天橄欖油主打「義大利原裝進口」，更強調含有78%單元不飽和脂肪酸、適合多樣料理方式，針對講究的品味料理族，依照不同烹調需求，推出「頂級初榨橄欖油、純橄欖油、清淡橄欖油」，喜歡涼拌、沾食、拌炒義大利麵等，可選用得意的一天「頂級初榨橄欖油」，僅經過一道冷壓初榨，使用中低溫方式烹調更佳，為料理添加清爽口感與層次；常做煎煮炒炸等料理，可選用得意的一天「純橄欖油」，經過精煉製程與在地煉油廠的品質把關，更強調油質安定、發煙點可達210度以上，料理過程不易起油煙，符合亞洲人的料理習慣；如家中小朋友或長輩不習慣橄欖油的獨特果香，則可選擇風味清淡清爽的「清淡橄欖油」，還原食材最鮮美的原味。對於每天都想變換菜色的人來說是相當合適的選擇，也讓居家小當家們豎起大拇指：「果然是要用對油，端出來的菜色就會更加可口。」

過去不常下廚、現在得要天天自煮，疫情指揮中心宣佈三級警戒延長到7/12，網友們紛紛喊聲自己「快沒招」，那不如來看看其他人的創意，順便將這段時間以來練就的拿手絕活上傳到得意的一天FB粉絲專頁讓大家聞香，即日起在貼文底下上傳一張料理擺盤照片、寫下料理名稱並留言Tag一位好友，邀請他一起參加活動，就有機會獲得瑞典SagaformNature系列圓型竹盤（價值$1,150元）。

天天煮到快沒力，卻不知道跟誰分享自己的得意料理？今天晚餐端上桌之後，就先拍張美美的擺盤照，上傳到得意的一天FB，享受網友們的掌聲、再抽美美好禮。