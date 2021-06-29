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忍了一週凍未條　法籍網紅「酷」回台後狂塞紫色聖品

▲▼ 光泉,芋頭牛奶,法國網紅,酷,飲料,消暑（圖／光泉提供）

▲愛台灣芋頭愛上創立「芋頭教」的網紅「酷」。（圖／擷取自ETtoday影片）

消費中心／綜合報導

若提到台灣的優點你會想到什麼？是美麗的自然風光、遠近馳名的名勝古蹟，還是溫暖在地的人情味？對在台灣定居已經四年的法籍網紅「酷」而言，最讓他著迷的就是台灣種類與品項多元的在地美食。

雖然受到疫情的影響，沒辦法上街趴趴走，但防疫待在家裡也是可以自己準備台灣美味在家獨享。身穿紫色T-shirt、臉上戴著紫色口罩的「酷」，搞笑說自己穿著的是法國貴族顏色，而在台灣則是芋頭的代表色。熱愛芋頭的他，吃過一次芋頭料理之後，念念不忘，甚至瘋狂到成立「芋頭教」，自命芋頭教主。四年來他上山下海，吃過的芋頭美食多到手指拿起來數都數不完，去年返回法國，更因為太久沒有吃到芋頭料理，回到台灣後就展開為期一週、只吃芋頭當主食的驚人挑戰。說到私房的芋頭美食，他可是達人級的如數家珍，防疫期間更是大方分享「好吃健康又美味」的芋頭料理。

▲▼ 光泉,芋頭牛奶,法國網紅,酷,飲料,消暑（圖／光泉提供）
▲前陣子回去法國無法吃到芋頭的「酷」，返台後馬上展開大吃芋頭的美食巡禮。

台灣芋頭是食材界的奇葩，最常運用在甜點結合，酷第一道端出的料理就是「芋頭司康」，他非常專業地先抹上一層奶油，再塗上一點點的藍莓醬，送進嘴中大口咬下，好吃到迸出鄉音，大呼「媽媽咪呀～」。接著，他再從冷凍庫拿出「芋頭千層塔」，在幾番努力之下，終於將芋頭千層塔切分開來，扎實厚道的口感，讓「酷」忍不住當場翻起高潮眼，大呼「我是在做夢嗎？」

▲▼ 光泉,芋頭牛奶,法國網紅,酷,飲料,消暑（圖／光泉提供）

▲芋頭司康濃郁香甜，抹上奶油與藍莓醬，讓「酷」大喊：「媽媽咪呀。

在吃完前面這麼多甜點之後，當然要送上飲料，「酷」接著眼露金光，分享自己最近發現一款「方便又美味」的芋頭聖品。到底是什麼壓軸品項，可以讓他這麽激動大推？只見他一拿到粉紫色包裝的飲料，一句話都不說馬上牛飲起來，喝到滿足了才終於以芋頭教主的身分開示，「我有喝過很多芋頭牛奶，但這個光泉台灣芋頭牛乳的特色，除了滿好喝之外，它的芋頭味很自然，感覺得到真的用芋頭做的，而且牛奶也很濃郁。」話還沒說完，他忍不住又在鏡頭前一口口喝了起來，他接著強調，「台灣很多芋頭牛奶會太甜，但是這個呢，剛剛好，不會膩。」

▲▼ 光泉,芋頭牛奶,法國網紅,酷,飲料,消暑（圖／光泉提供）
▲▼光泉台灣芋頭牛乳使用台灣在地芋頭製造，呈現台灣經典風味，甜而不膩的口感，讓「酷」忍不住一口接一口。▲▼ 光泉,芋頭牛奶,法國網紅,酷,飲料,消暑（圖／光泉提供）

備受國人信賴的光泉牛乳，新推出的台灣芋頭牛乳嚴選台灣在地芋頭，大甲芋頭添加綿密的芋泥融合滑順的牛乳，在唇齒之間瀰漫著牛乳與芋泥的香氣，呈現出正宗的台灣經典風味。光泉堅持不使用鮮奶油與奶精，不添加色素以及芋頭粉，乳含量達50%以上，讓嗜喝飲料的國人可以喝得更沒有罪惡感，香濃的口感就像現打一般，第二口、第三口、第四口，也不會覺得甜得太過頭，單獨飲用，或是搭配食物一起享用，都非常合適。看完心動了嗎？快點跟上法籍網紅「酷」的腳步，來一場防疫優先在家嚐鮮的美食之旅，現在只要到全家、OK便利商店、萊爾富掃貨，就可以宅在家享受夏日的芋頭香氣，解渴消暑。喝不過癮嗎？別擔心，還有936ml大包裝也華麗登場，首波在家樂福和愛買開賣，之後全聯、大潤發都有販售。

▲▼ 光泉,芋頭牛奶,法國網紅,酷,飲料,消暑（圖／光泉提供）
▲光泉推出台灣芋頭牛乳、木瓜牛乳、綠豆沙牛乳等屬於台灣人的經典飲品。

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