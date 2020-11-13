要拉出漂亮的拉花首先要先選對鮮乳！咖啡師愛用光泉乳香世家原因大公開

▲拿鐵咖啡好喝的秘訣，除了要有好咖啡之外，新鮮、高品質的牛乳更是關鍵，光泉乳香世家則是許多咖啡師指定使用的牛乳。（圖／記者湯興漢攝）



生活中心／台北報導

真希望每天早上叫醒自己的不是鬧鐘，是滿室的咖啡香！喜歡喝咖啡的人越來越多，咖啡對很多人來說，已經成為生活裡的必需品，不僅每天早上上班前要來一杯，週末假日更要找間咖啡廳「喝咖啡聊是非」，再進階的咖啡愛好者，甚至喜歡在家裡享受磨豆、親自手沖的樂趣，在飲食文化豐富的台灣，各種飲食文化都可以衍生出在地吃法，咖啡師們更會發揮創意、將咖啡添加進獨特風味。2020台灣國際咖啡展於11/13（五）～11/16（一）在台北南港展覽館1館四樓登場，除了有2020最夯的必買新品，還有咖啡展獨享優惠及現場攤位活動，ETtoday也來到現場直擊咖啡的美味秘密！

咖啡口味種類繁多，除了經典不敗的美式咖啡之外，人氣最旺的應該就是拿鐵咖啡了，因為添加了牛奶，使咖啡的口感更溫醇，減去苦味、取而代之的是牛奶的天然香甜，一杯好喝的拿鐵咖啡，除了要準備自己喜歡的咖啡豆，還要有好喝、新鮮的高品質牛乳，才能帶出完美香氣及口感，互相襯托出彼此的風味。營養師游承逸表示，因為拿鐵咖啡是含乳量較高的咖啡飲品，所以牛奶扮演了很重要的角色，新鮮牛乳帶有奶油香氣、自然且無其它雜味，更能提升咖啡的風味，他也建議可挑選經過脫氧製程的鮮乳，味道乾淨且香醇，能突顯咖啡豆本身特色。

▲營養師游承逸建議可挑選經過脫氧製程的鮮乳，味道乾淨且香醇，能突顯咖啡豆本身特色。（圖／游承逸營養師提供）

游承逸營養師分享，高品質的鮮乳含有好的乳脂肪及乳蛋白質比例，因為這樣的特性，可以提供拿鐵咖啡醇厚滑順的口感，在拉花時更能製作出綿密安定的奶泡，更容易描繪出細緻、立體的拉花圖樣，咖啡師也分享，製作拿鐵咖啡的鮮乳會根據鮮乳特性挑選，而台灣產的鮮乳較具黏性，在製作拉花使用「牽引」技巧時會更加穩定。而光泉乳香世家從生乳開始就有嚴格的品質控管，乳牛皆有酪農、獸醫提供完整的照護，生乳殺菌、低溫管控等都不馬虎，使用日本脫氧技術，減少乳脂肪氧化時影響鮮乳風味的可能，並保留了完整的蛋白質、鈣質、維生素B2及維生素D⋯⋯等營養成分，讓鮮乳維持新鮮與細緻的口感。

▲選購鮮乳時，需挑選包裝上印有CAS、TQF等驗證標章的產品，才能喝得安心。（圖／記者湯興漢攝）



新鮮的牛乳不僅咖啡師愛用，游承逸營養師也指出，一般家庭選購鮮乳時，最重要的就是「安全」及「健康」，因此需挑選貼有「國產鮮乳標章」的100%純鮮乳產品，以及包裝上有CAS（台灣優良農產品標章）、TQF（台灣優良食品標章）等驗證標章，才能買得放心、喝得安心。

▲台灣國際咖啡展光泉乳香世家攤位前聚集滿滿人潮，互動踴躍、熱情難擋。（圖／記者湯興漢攝）



▲光泉乳香世家獲2019世界品質評鑑大賞金獎肯定。（圖／記者湯興漢攝）

▲光泉乳香世家攤位前天天有精彩拉花表演。（圖／記者湯興漢攝）



2020台灣國際咖啡展於今日起正式登場，為期四天至11/16（一），今年大會特別舉辦TCA台灣拉花邀請賽及TCA台灣創意咖啡大賽，各路咖啡好手都將齊聚一堂，咖啡迷必朝聖！身為咖啡愛好者，怎麼能不把握時間衝一波。乳香世家今年也力邀多位重量級冠軍咖啡師，在品牌攤位天天有精彩演出！快來一睹拉花冠軍用乳香世家製作的絕美拉花，現場還有機會喝到冠軍親手做的咖啡哦！