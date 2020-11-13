　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

要拉出漂亮的拉花首先要先選對鮮乳！咖啡師愛用光泉乳香世家原因大公開

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼光泉乳香國際咖啡展。（圖／記者湯興漢攝）

▲拿鐵咖啡好喝的秘訣，除了要有好咖啡之外，新鮮、高品質的牛乳更是關鍵，光泉乳香世家則是許多咖啡師指定使用的牛乳。（圖／記者湯興漢攝）

生活中心／台北報導

真希望每天早上叫醒自己的不是鬧鐘，是滿室的咖啡香！喜歡喝咖啡的人越來越多，咖啡對很多人來說，已經成為生活裡的必需品，不僅每天早上上班前要來一杯，週末假日更要找間咖啡廳「喝咖啡聊是非」，再進階的咖啡愛好者，甚至喜歡在家裡享受磨豆、親自手沖的樂趣，在飲食文化豐富的台灣，各種飲食文化都可以衍生出在地吃法，咖啡師們更會發揮創意、將咖啡添加進獨特風味。2020台灣國際咖啡展於11/13（五）～11/16（一）在台北南港展覽館1館四樓登場，除了有2020最夯的必買新品，還有咖啡展獨享優惠及現場攤位活動，ETtoday也來到現場直擊咖啡的美味秘密！

咖啡口味種類繁多，除了經典不敗的美式咖啡之外，人氣最旺的應該就是拿鐵咖啡了，因為添加了牛奶，使咖啡的口感更溫醇，減去苦味、取而代之的是牛奶的天然香甜，一杯好喝的拿鐵咖啡，除了要準備自己喜歡的咖啡豆，還要有好喝、新鮮的高品質牛乳，才能帶出完美香氣及口感，互相襯托出彼此的風味。營養師游承逸表示，因為拿鐵咖啡是含乳量較高的咖啡飲品，所以牛奶扮演了很重要的角色，新鮮牛乳帶有奶油香氣、自然且無其它雜味，更能提升咖啡的風味，他也建議可挑選經過脫氧製程的鮮乳，味道乾淨且香醇，能突顯咖啡豆本身特色。

咖啡師愛用光泉乳香世家原因大公開 。

▲營養師游承逸建議可挑選經過脫氧製程的鮮乳，味道乾淨且香醇，能突顯咖啡豆本身特色。（圖／游承逸營養師提供）

游承逸營養師分享，高品質的鮮乳含有好的乳脂肪及乳蛋白質比例，因為這樣的特性，可以提供拿鐵咖啡醇厚滑順的口感，在拉花時更能製作出綿密安定的奶泡，更容易描繪出細緻、立體的拉花圖樣，咖啡師也分享，製作拿鐵咖啡的鮮乳會根據鮮乳特性挑選，而台灣產的鮮乳較具黏性，在製作拉花使用「牽引」技巧時會更加穩定。而光泉乳香世家從生乳開始就有嚴格的品質控管，乳牛皆有酪農、獸醫提供完整的照護，生乳殺菌、低溫管控等都不馬虎，使用日本脫氧技術，減少乳脂肪氧化時影響鮮乳風味的可能，並保留了完整的蛋白質、鈣質、維生素B2及維生素D⋯⋯等營養成分，讓鮮乳維持新鮮與細緻的口感。

▲▼光泉乳香國際咖啡展。（圖／記者湯興漢攝）

▲選購鮮乳時，需挑選包裝上印有CAS、TQF等驗證標章的產品，才能喝得安心。（圖／記者湯興漢攝）

新鮮的牛乳不僅咖啡師愛用，游承逸營養師也指出，一般家庭選購鮮乳時，最重要的就是「安全」及「健康」，因此需挑選貼有「國產鮮乳標章」的100%純鮮乳產品，以及包裝上有CAS（台灣優良農產品標章）、TQF（台灣優良食品標章）等驗證標章，才能買得放心、喝得安心。

▲▼光泉乳香國際咖啡展。（圖／記者湯興漢攝）

▲台灣國際咖啡展光泉乳香世家攤位前聚集滿滿人潮，互動踴躍、熱情難擋。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼光泉乳香國際咖啡展。（圖／記者湯興漢攝）

▲光泉乳香世家獲2019世界品質評鑑大賞金獎肯定。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼光泉乳香國際咖啡展。（圖／記者湯興漢攝）

▲光泉乳香世家攤位前天天有精彩拉花表演。（圖／記者湯興漢攝）

2020台灣國際咖啡展於今日起正式登場，為期四天至11/16（一），今年大會特別舉辦TCA台灣拉花邀請賽及TCA台灣創意咖啡大賽，各路咖啡好手都將齊聚一堂，咖啡迷必朝聖！身為咖啡愛好者，怎麼能不把握時間衝一波。乳香世家今年也力邀多位重量級冠軍咖啡師，在品牌攤位天天有精彩演出！快來一睹拉花冠軍用乳香世家製作的絕美拉花，現場還有機會喝到冠軍親手做的咖啡哦！

►衛生紙1串1元！　東森購物雙11剁手攻略曝

ET快訊
吳宗憲「同框安苡愛」爆緋聞　本人還原「被偷拍真相」打臉
分手1個月　周興哲爆「合體趙岱新」...經紀人證實了
快訊／士林驚傳「9歲童7樓墜落」　倒臥1樓
蘇貞昌吃完牛肉麵霸氣買單！掏「一疊千元大鈔」　老闆笑呵呵
28歲媽打疫苗命危　藥害救濟要等6個月…老公淚喊：她不能等了
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

還原奶揭祕！「真假鮮奶」成本差數倍、價格差不多　買了變冤大頭

三倍券廝殺！高雄飯店掀「沙拉吧大戰」　頂級牛菲力竟只要＄158

復刻古早味！王品第一台菜品牌「丰禾台式小館」主打2人就可輕鬆吃辦桌菜

「安全通行証」再進化！LG推口罩型空氣清淨機　個人空氣淨化就靠它

iPhone 12第二波開賣！電商備貨多1倍　Pro Max秒殺色5分鐘完售

要拉出漂亮的拉花首先要先選對鮮乳！咖啡師愛用光泉乳香世家原因大公開

一天內狂掃800支iPhone、4萬件衛生棉　電商公布雙11熱銷爆品

台酒麵攤暖心新作「酒燉排骨湯麵」　藥膳酒包+排骨清湯=冬天驅寒聖品

美到尖叫！寶雅限定「時尚醫用口罩」11/14開賣，限量10萬盒

青春活力遠勝同齡人！2萬家庭見證「激密」威力　腺體平衡理論改寫計歲方式

抓得剛好！他趁紅燈下車買早餐 2分鐘內完成...網：時間管理大師

惹錯人！小偷凌晨撬便利店門　機警店員下秒拿酒瓶重擊制伏

邵雨薇「不排斥再和圈內人交往」　稱吳慷仁：我的啟蒙老師！

法拉利姐高鐵開直播1hr狂罵髒話！　被勸阻還嗆站務員：有人檢舉嗎？

Jasper不願寫作業...自貶：我沒那麼棒　外公管不住「應采兒一來趕快寫」XD

長髮女投20元「洗車場彎腰洗頭」　一旁小弟嚇到當機...蹲地板直盯

張庭168億倉庫「根本美式大賣場」　女兒被酸顏值低...她霸氣：鳳眼是中國風！

原住民家長初見面！提親超歡樂 媽讚親家母遺傳好：怎麼做的？

台中500棵木瓜遭人「詭異斷頭」　損失至少50萬...24歲果農心血毀

蕭亞軒1999年《Cappuccino》黃皓沒聽過　他要求唱一句...Elva與弟弟隔空合唱！

三倍券廝殺！高雄飯店掀「沙拉吧大戰」　頂級牛菲力竟只要＄158

復刻古早味！王品第一台菜品牌「丰禾台式小館」主打2人就可輕鬆吃辦桌菜

「安全通行証」再進化！LG推口罩型空氣清淨機　個人空氣淨化就靠它

iPhone 12第二波開賣！電商備貨多1倍　Pro Max秒殺色5分鐘完售

要拉出漂亮的拉花首先要先選對鮮乳！咖啡師愛用光泉乳香世家原因大公開

一天內狂掃800支iPhone、4萬件衛生棉　電商公布雙11熱銷爆品

台酒麵攤暖心新作「酒燉排骨湯麵」　藥膳酒包+排骨清湯=冬天驅寒聖品

美到尖叫！寶雅限定「時尚醫用口罩」11/14開賣，限量10萬盒

青春活力遠勝同齡人！2萬家庭見證「激密」威力　腺體平衡理論改寫計歲方式

只有3天！7-11黑五限定優惠「零食買5送5、現萃茶20杯狂省200元」

成大男開戶1個月「股票慘賠14.7萬」　曬對帳單：不會特別傷心啦！

國家隊艾司鉄克推聖誕口罩　東森購物搶先上架...企鵝家族卡哇伊

東南旅行社「裁員15%」！員工「領底薪」吐苦水：好想被裁

領航猿、璞園兵分兩隊名單確定　人員調整到最大戰力

紫南宮求財！他以為擲聖杯就能拿…1個月「連偷2隻金雞＋錢母」

鄭中基隔18年回歸小螢幕！「單親爸爸」憶亡妻逼哭粉

國鼎生技AML血癌二期臨床　療效指標優於其他上市藥物

「美牛大部分都用萊劑」　陳吉仲：24小時內代謝8成

沙灘驚見怪奇海底生物...激似「情趣用品」　網笑噴：電池裝了嗎？

三倍券廝殺！高雄飯店掀「沙拉吧大戰」　頂級牛菲力竟只要＄158

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

消費熱門新聞

只有3天！7-11黑五限定優惠來了

寶雅「時尚醫用口罩」10萬盒明日開賣

衣服有火鍋味超尷尬？日本大絕招

博田醫院高品質打造國際醫美中心

時間曝光！好市多黑色購物節又來了

松本清、屈臣氏優惠折扣大比拚

Dyson雙11明星商品獨家現折1萬4

台酒麵攤暖心新作酒燉排骨湯麵

統一獅封王「7-11不打折」！業者回應

潮穿adidas與明星尬跑大安森林

美商威力馬秀獨家「激密」顧活力

家樂福「巧克力黑糖生吐司」新登場

雙11圖書折價爭議　momo發聲明回應

全聯「請支援收銀」口罩加碼補貨

更多熱門

相關新聞

NEW ERA「百年咖啡店」必打卡

NEW ERA「百年咖啡店」必打卡

NEW ERA在今年（2020年）邁入100週年，此次驚喜聯手知名咖啡店CAFE!N共同打造「KEEP !T 100」百年特展限定店，除了提供2款限量主題920老帽、鑰匙圈以及黑金水壺之外，咖啡店也化身展覽廳，一口氣呈現品牌百年來的精選聯名設計帽款。

為日常增添儀式感！打造質感生活

為日常增添儀式感！打造質感生活

自稱比金城武帥、怒嗆媒體他Ｘ的　100分馮世寬「大鵬語錄」精選

自稱比金城武帥、怒嗆媒體他Ｘ的　100分馮世寬「大鵬語錄」精選

崑山科大成立全國唯一國際咖啡認證中心

崑山科大成立全國唯一國際咖啡認證中心

Nespresso倒數月曆天天有新味

Nespresso倒數月曆天天有新味

關鍵字：

台灣國際咖啡展咖啡拉花鮮乳光泉乳香世家

讀者迴響

發燒話題

雙11 美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

沒穿內衣看楊丞琳演唱會！她上衣全開「亮出車頭燈」

小A辣去鵰後「下半身真實現況」曝光！

悲父想拿回女兒手機　女婿竟要他立借據才點頭

3000元三倍券擴大發放　領取資格曝

台灣路上為什麼一堆休旅車？內行人曝真相

2位男神現身台北車站大廳

徐玄索吻！高庚杓私下小動作超甜

黑男女友交往2年認感情出問題！

即／台大男學生頂樓墜落　5天釀2死1重傷

洗澡到一半　男演員「全裸握鳥」闖浴室

買4份早餐回家目睹「妻兒遺體被抬出」　人夫崩潰嘶吼

小A辣去鵰變性成功！「真女人絕美照曝光」

台電4000人退休　明年招考700人起薪曝

交往11年無性「女友懷孕了」　老實男堅持照娶

只有3天！7-11黑五限定優惠來了

更多

最夯影音

更多
抓得剛好！他趁紅燈下車買早餐 2分鐘內完成...網：時間管理大師

抓得剛好！他趁紅燈下車買早餐 2分鐘內完成...網：時間管理大師
惹錯人！小偷凌晨撬便利店門　機警店員下秒拿酒瓶重擊制伏

惹錯人！小偷凌晨撬便利店門　機警店員下秒拿酒瓶重擊制伏

邵雨薇「不排斥再和圈內人交往」　稱吳慷仁：我的啟蒙老師！

邵雨薇「不排斥再和圈內人交往」　稱吳慷仁：我的啟蒙老師！

法拉利姐高鐵開直播1hr狂罵髒話！　被勸阻還嗆站務員：有人檢舉嗎？

法拉利姐高鐵開直播1hr狂罵髒話！　被勸阻還嗆站務員：有人檢舉嗎？

Jasper不願寫作業...自貶：我沒那麼棒　外公管不住「應采兒一來趕快寫」XD

Jasper不願寫作業...自貶：我沒那麼棒　外公管不住「應采兒一來趕快寫」XD

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城雙11開跑！

寵物雲商城雙11開跑！

全館通通免運！11/10晚上6時起還有毛孩好物買一送一！快把握機會搶便宜！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面