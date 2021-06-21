他買「網美級手搖飲」氣炸留負評：被歧視！　同行曝真相：習慣了

▲手搖飲。（示意圖／視覺中國CFP）

記者邱晟軒／綜合報導

來自香港的傳統甜湯「楊枝甘露」近年來搖身成為人手一杯的網美級飲品。不過，有網友分享近日在購買時，碰到一名客人強調自己就是要喝「無糖」，店員解釋，「最低只能做到微糖」，雖然該名客人最終還是點了同品項，但被發現竟還上網留負評，氣炸直呼該店家「歧視無糖主義者」。

有網友在Dcard以「怎麼什麼人都有」為題發文指出，近日在某手搖飲店購買飲料時，遇上前面的客人跟店員在起爭執，仔細一聽原來是該名消費者要求「楊枝甘露做無糖」，店員則不斷地解釋，「冰沙要有一點糖才能攪拌，最低只能做到無糖」。

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▲有網友買完「楊枝甘露」後上網怒留負評。（圖／翻攝自Dcard）

原PO指出，該名客人聽完店家解釋仍不買帳，強調「我飲料都喝無糖的，為什麼不能做無糖？」店員仍耐心表示，「最低只能做微糖，還是您要換其他可以做無糖的飲料？」結果該名客人最後還是點了「楊枝甘露微糖」。

原PO表示，事後發現那名客人竟還上網對店家留下負評，評論寫道「歧視無糖主義者，無糖者不推薦，跟店員說要無糖卻死一定要加糖，生意太好不差你一位！」

貼文一出後，立刻引起許多網友紛紛留言，「奧客SOP：以前可以，為什麼現在不行？」、「就真的有些飲料不能調整糖和冰，有事嗎」、「要體諒腦弱的客人」；更有飲料店員工出面解釋，「通常都是跟客人解釋，冰沙類因為融冰會被稀釋，所以最低都是微糖」、「不放糖的話冰沙很難成形，不然就是倒不太出來，沒辦法綿密」。

▼有網友買完「楊枝甘露」後上網怒留負評。（圖／翻攝自Dcard）