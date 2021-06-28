　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

訂14杯飲料遭檢舉群聚！警到場點人頭傻眼　她氣炸：不想送上樓就說

▲▼宅配,外送,防疫,UBereat,foodpanda。（圖／記者周宸亘攝）

▲網友訂14杯飲料被檢舉群聚，氣得喊話外送員「不想送上樓就說」。（示意圖／ETtoday資料照）

記者柯振中／綜合報導

近期正值疫情期間，依據指揮中心規定，禁止室內5人以上群聚。一名網友發文爆料，她訂了14杯飲料，結果外送員送完餐以後，警察立刻上門關切，得知確切人數後離開，離奇的事件她氣炸，「其實不想送上樓應該提前說，我想疫情期間都是可以理解及接受的。」

這名網友在「爆料公社」發文，她日前訂了飲料，因為有買一送一活動，店家一共做了14杯，外送員致電告知「到了」，她立刻打開樓下鐵門，也穿衣服準備往樓下移動。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，等她出門時，外送員已經爬上5樓，給了飲料以後，還丟了句「下次點這麼多還是下來拿」，語氣聽起來相當不開心。

▼網友點了14杯飲料，被檢舉群聚。（示意圖／記者許力方攝）

▲▼手搖飲料店,手搖杯,果汁。（圖／記者許力方攝）

沒想到，過了約30分鐘，立刻有警察上門關切，原來是她家被檢舉「群聚」，讓網友當場傻眼，家中明明只有2名大人、2名小孩。

等到員警查清屋內人數，確認沒有群聚的狀況，當即離開現場，網友也感到十分不好意思，疫情期間已經夠辛苦，還讓員警跑了一趟。

▼雖然點了14杯飲料，但網友家裡只有2大2小。（示意圖／記者許力方攝）

▲▼珍奶，奶茶。（圖／記者許力方攝）

網友也相當無奈，若真的不想送上樓，可以提早說，「我想疫情期間，都是可理解及接受的，而不是浪費警察資源，還特別來一趟關心，家裡老人家會嚇到擔心的！」

眾人看完離奇的經過，在下方留言回應，「別再亂了！上班族也要吃喝啊」、「五杯都我一人喝不行嗎…群什麼聚啦」、「所以家裡有超過5人也不行，有一個人要睡路邊」、「我一個人喝14杯有問題嗎？」 

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

ET快訊
曾載Delta確診祖孫回屏東！新北計程車司機PCR結果出爐
台北第一間「知名麻辣鍋店」熄燈　拆招牌永久停業

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

訂14杯飲料遭檢舉群聚！警到場點人頭傻眼　她氣炸：不想送上樓就說

深U正妹穿超緊身小背心逛超市　踮腳拿貨「半球狂晃」畫面瘋傳

台北第一間「無老鍋」正式熄燈　北上10年拆招牌永久停業

郭台銘捐1萬件防護衣、隔離衣　「專車急送屏東」助抗Delta病毒

載祕魯返台染Delta祖孫回屏東！小黃司機：有在關廟休息站上廁所

聯亞二期中和抗體「效價偏低」　實驗主持人：仍有機會通過EUA

7月12日可能解封？醫揭疫情趨緩「追保險分」：明天挑戰70大關

快訊／潮境公園擠爆！　基隆海科館28日起「禁止人車進入」

恩主公高雄確診案挨轟！陳其邁公開感謝他們配合：請別獵巫

聯亞疫苗「稱可對抗Delta」　專家點出隱憂：抗體效價太低！

Delta病毒入侵！賈永婕急奔屏東　親帶儀器、800套防護衣贈4醫院

6少年洗車場「砸泡沫慶生」！　見員警開告發單...壽星臉秒垮

曾之喬回憶「小時候一件事」激動落淚！　曝隋棠一舉動：對我人生有很大影響

7旬嬤回收推車占道被「比中指」　網肉搜罵翻！騎士愧疚當面道歉

離島班機大砍！他連續「候補5天」　等不到機位...跪求總統：讓我回家

Delta變種侵台「賈永婕聽到秒衝屏東！」　「親自搬儀器＋贈800套防護衣」哽咽喊話

「大眼仙妹」報案協尋失聯爸　人找到了網暴動謝警：岳父還好嗎

張新成梁潔開房「被問保險套」：自備2盒！　忍不住親她結果又交換了…少女式崩潰ＸＤ

柴犬坐車獨占座椅間縫隙當寶座　臉擠成像方形吐司...舒服到睡著

王思佳秀「LED名牌包」小禎看到流血　曝要價40幾萬..莫莉驚呼：姐妳贏了！

訂14杯飲料遭檢舉群聚！警到場點人頭傻眼　她氣炸：不想送上樓就說

深U正妹穿超緊身小背心逛超市　踮腳拿貨「半球狂晃」畫面瘋傳

台北第一間「無老鍋」正式熄燈　北上10年拆招牌永久停業

郭台銘捐1萬件防護衣、隔離衣　「專車急送屏東」助抗Delta病毒

載祕魯返台染Delta祖孫回屏東！小黃司機：有在關廟休息站上廁所

聯亞二期中和抗體「效價偏低」　實驗主持人：仍有機會通過EUA

7月12日可能解封？醫揭疫情趨緩「追保險分」：明天挑戰70大關

快訊／潮境公園擠爆！　基隆海科館28日起「禁止人車進入」

恩主公高雄確診案挨轟！陳其邁公開感謝他們配合：請別獵巫

聯亞疫苗「稱可對抗Delta」　專家點出隱憂：抗體效價太低！

鄰近印度醫院都塞爆！孟加拉封城阻Delta病毒擴散　民眾逃離首都

英國機密文件丟在公車站　內有與俄軍艦「黑海衝突」線索

Delta變種擴散感染全球！莫斯科單日144人不治　創新高紀錄

彰化市長震怒「不二坊排隊超長」　店家退讓拉下鐵門：改電話預約

Delta肆虐！印尼單日暴增2.1萬確診破紀錄　病患湧入雅加達求救

女兒懷裡拉衣吸奶...許孟哲癢到尖叫！　曝奇妙感受：推薦爸爸試試

訂14杯飲料遭檢舉群聚！警到場點人頭傻眼　她氣炸：不想送上樓就說

快訊／國道1號彰化段3車追撞！一對男女受困車內失去呼吸心跳

珉娥男友發聲強調「沒劈腿」！　親曝交往時間線：別再散播謠言

快訊／冒雨騎腳踏車逆向國道慘死！滿地血肉糊成一團⋯性別難辨認

幫女模扣比基尼　他：摔角史只有我

生活熱門新聞

台北第一間「無老鍋」熄燈　北上10年永久停業

Delta病毒症狀兩痛一水！專家曝判別辦法

聯亞疫苗稱可對抗Delta　專家點出隱憂

百貨公司美食街塞爆！櫃姐問1句傻眼了

深U正妹超市拿貨「狂晃」畫面瘋傳

訂14杯飲料遭檢舉群聚！她氣炸：不想送就說

載祕魯返台祖孫回屏東！司機：在關廟休息站上廁所

訂6公斤芒竟縮水！他看體重計當場氣炸

Delta入侵　指揮中心宣布「新指示」

醫籲屏東升四級：停工！停止移動！

7月12日可能解封？醫揭疫情趨緩「追保險分」

郭台銘捐1萬件防護衣、隔離衣　專車急送屏東

聯亞和抗體效價偏低　實驗主持人這麼說

不是用嗅覺判斷！Delta「新5大症狀」曝光

更多熱門

相關新聞

送餐收四位數小費！他公布明細糗了

送餐收四位數小費！他公布明細糗了

一名男子近日剛加入外送員的行業，趟次還不多，沒想到竟收到「四位數小費」，讓他開心上網分享。沒想到，老鳥一看小費紀錄，才發現事情糗大了，男子誤會相當嚴重。

台中早餐名店排爆！20人擠滿騎樓

台中早餐名店排爆！20人擠滿騎樓

超值握壽司全擠假日取餐！晶華3大措施防人潮

超值握壽司全擠假日取餐！晶華3大措施防人潮

噴飛畫面曝！女外送員與左轉車碰撞重摔骨折

噴飛畫面曝！女外送員與左轉車碰撞重摔骨折

804醫院清零　鄭文燦：保留最低運能

804醫院清零　鄭文燦：保留最低運能

關鍵字：

外送外送員飲料群聚

讀者迴響

熱門新聞

快訊／冒雨騎單車上國道慘死　性別難辨

曾雅蘭憂鬱臉凹　3天不吃喝

快訊／曾載秘魯返台祖孫回屏東！新北防疫計程車司機PCR結果出爐

送餐收四位數小費！他公布明細糗了

王子「3年姐弟戀」疑終結！　IG告別女方祝福

台北第一間「無老鍋」熄燈　北上10年永久停業

打工族1萬元補貼領到嗎？三種人不符合

女全裸露「三點黑星」！派出所當背景

有綠卡不回美國打疫苗！阿Ben曝原因

又有女網友被騙色！鳳梨放狠話：妳們太離譜

她4優點激推「用清水洗澡」網吵翻！醫認證：只限3種人

Gino假日搭北捷！　見「忠孝敦化站實況」嚇傻

Delta病毒症狀兩痛一水！專家曝判別辦法

防Delta！她籲「口罩戴雙層」堪比N95　醫：戴錯更可怕

2市民接觸疑Delta感染者　北市府晚間回應

更多

最夯影音

更多
Delta病毒入侵！賈永婕急奔屏東　親帶儀器、800套防護衣贈4醫院

Delta病毒入侵！賈永婕急奔屏東　親帶儀器、800套防護衣贈4醫院
6少年洗車場「砸泡沫慶生」！　見員警開告發單...壽星臉秒垮

6少年洗車場「砸泡沫慶生」！　見員警開告發單...壽星臉秒垮

曾之喬回憶「小時候一件事」激動落淚！　曝隋棠一舉動：對我人生有很大影響

曾之喬回憶「小時候一件事」激動落淚！　曝隋棠一舉動：對我人生有很大影響

7旬嬤回收推車占道被「比中指」　網肉搜罵翻！騎士愧疚當面道歉

7旬嬤回收推車占道被「比中指」　網肉搜罵翻！騎士愧疚當面道歉

離島班機大砍！他連續「候補5天」　等不到機位...跪求總統：讓我回家

離島班機大砍！他連續「候補5天」　等不到機位...跪求總統：讓我回家

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面