訂14杯飲料遭檢舉群聚！警到場點人頭傻眼　她氣炸：不想送上樓就說

▲網友訂14杯飲料被檢舉群聚，氣得喊話外送員「不想送上樓就說」。（示意圖／ETtoday資料照）



記者柯振中／綜合報導

近期正值疫情期間，依據指揮中心規定，禁止室內5人以上群聚。一名網友發文爆料，她訂了14杯飲料，結果外送員送完餐以後，警察立刻上門關切，得知確切人數後離開，離奇的事件她氣炸，「其實不想送上樓應該提前說，我想疫情期間都是可以理解及接受的。」

這名網友在「爆料公社」發文，她日前訂了飲料，因為有買一送一活動，店家一共做了14杯，外送員致電告知「到了」，她立刻打開樓下鐵門，也穿衣服準備往樓下移動。

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不過，等她出門時，外送員已經爬上5樓，給了飲料以後，還丟了句「下次點這麼多還是下來拿」，語氣聽起來相當不開心。

▼網友點了14杯飲料，被檢舉群聚。（示意圖／記者許力方攝）



沒想到，過了約30分鐘，立刻有警察上門關切，原來是她家被檢舉「群聚」，讓網友當場傻眼，家中明明只有2名大人、2名小孩。

等到員警查清屋內人數，確認沒有群聚的狀況，當即離開現場，網友也感到十分不好意思，疫情期間已經夠辛苦，還讓員警跑了一趟。

▼雖然點了14杯飲料，但網友家裡只有2大2小。（示意圖／記者許力方攝）



網友也相當無奈，若真的不想送上樓，可以提早說，「我想疫情期間，都是可理解及接受的，而不是浪費警察資源，還特別來一趟關心，家裡老人家會嚇到擔心的！」

眾人看完離奇的經過，在下方留言回應，「別再亂了！上班族也要吃喝啊」、「五杯都我一人喝不行嗎…群什麼聚啦」、「所以家裡有超過5人也不行，有一個人要睡路邊」、「我一個人喝14杯有問題嗎？」

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