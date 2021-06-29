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「可爾必思」聯手萬里情月老廟線上求姻緣抽好物　幫衝桃花運

▲▼可爾必思,月老,萬里,桃花運,姻緣。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲陽光明媚、充滿活力的夏天，讓人好想找個伴，談一場酸酸甜甜的戀愛。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

消費中心／綜合報導

又到了陽光燦爛的夏天，好想和喜歡的那個人一起去海邊玩，在沙灘奔跑嬉鬧留下足跡和青春回憶；或著是和心儀對象，在晚風輕拂的溫柔夜色下散步，聊到兩個人都捨不得回家；更期待著一場單獨約會，和對方喝同一杯飲料，品嚐那既酸又甜的青春滋味。這些都讓人忍不住在心中大喊「好想談戀愛」！

▲▼ summer, beach, couple 。（圖／pixabay）

▲夏天海邊最適合戀人一起造訪，手牽手踏浪留下甜蜜回憶。（圖／取自免費圖庫pixabay）

來自日本人氣飲料品牌「可爾必思」解你想談戀愛的渴！在即將迎來暑假的此刻，和萬里情月老廟跨界合作「Peace青春可神了」活動，就算疫情不能出門，宅家也能求得好姻緣。即日起至7/11參與線上活動，完成指定動作就有機會獲得「戀愛保庇好物」，讓月老的祝福為你帶來好姻緣。 

▲▼可爾必思,月老,萬里,桃花運,姻緣。（圖／可爾必思提供）

▲「可爾必思」和萬里情月老廟推出《Peace青春可神了》活動，Peace眾人的桃花運。（圖／「可爾必思」提供）

今年7/7正式步入102歲的日本飲料品牌「可爾必思」，是常在青春校園戀愛場景中出現的重要角色。暗戀的人在球場上揮灑汗水展現帥氣模樣，為打完球的對方送上一瓶冰涼的「可爾必思」解渴補水，喝起來清爽酸甜就像愛情萌芽的味道；那個人上課認真學習的樣子超級迷人，趁對方沒注意在桌上擺一瓶「可爾必思」、留下署名小紙條，幫他快枯竭的體力和腦力恢復元氣。

一幕幕青春酸甜回憶裡少不了的「可爾必思」，是創辦人三島海雲以在旅行中讓他一喝恢復元氣的傳統酸奶（發酵乳）研發改良製成。第一款商品發售日就在1919年的7月7日（七夕），且包裝上具代表性的水玉圓點就象徵七夕銀河中的星星，給人浪漫美好的感覺。「可爾必思」的酸酸甜甜味道，就像初戀那種不安又甜蜜的心情，也因此在日本有「初戀的滋味」的美稱。為了感謝消費者長久以來的支持，今夏「可爾必思」牽線月老，要讓大家再次回味酸甜如初戀的美好感受。

▲▼可爾必思,月老,萬里,桃花運,姻緣。（圖／可爾必思提供）

▲今年102歲的可爾必思，產品包裝上一直有的水玉圓點，象徵著七夕銀河中的星星，意象非常浪漫。（圖／可爾必思提供）

「為什麼都沒有出現好對象？真想去求月老拿紅線」、「暗戀那個人好久了，如果告白會成功嗎？」種種關於戀愛的煩惱，好想到月老廟求籤解惑，偏偏疫情影響無法出門。別心慌，「可爾必思」懂大家想拜月老求姻緣的心情，貼心和新北萬里情月老廟聯手Peace眾人的桃花運，手機滑開「可爾必思」《Peace青春可神了》網站，線上就能拜月老！

即日起至7/11，在網站寫信給月老，填好喜歡的外型、個性等資訊，信件將會被印製出來投入萬里情月老廟的愛神快遞郵筒中，讓你的祈願直達天廳，還能得到月老即時回覆的戀愛運指示。另外，分享結果有機會抽中月老加持過的戀愛保庇好物，像是在家也能自己擲筊向月老諮詢愛情課題的「月老廟聯名愛心筊」、戴上後戀愛氣場爆棚的「月老加持手環」、喝了感受初戀滋味的酸甜「可爾必思」等多款好禮。

▲▼可爾必思,月老,萬里,桃花運,姻緣。（圖／可爾必思提供）

▲想線上拜月老就點進「可爾必思」《Peace青春可神了》網站，不僅能得到戀愛運指點，還有機會得到月老加持過的戀愛保庇好物。（圖／「可爾必思」提供）

夏天就該談一場酸酸甜甜、悸動不已的戀情，讓百年初戀滋味「可爾必思」和姻緣之神月老一起為你助攻。「可爾必思」也將持續帶來和日本同步的美味，提供清爽酸甜的乳酸菌飲料Peace你的渴！

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關鍵字：

可爾必思月老萬里桃花運姻緣

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