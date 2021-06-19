正妹長裙捲車輪！怕走光當街罰站　他路過秒蹲斷開危險連結

▲一名女子的長裙被捲進輪胎內，員警用剪刀幫忙脫困 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

這真的很危險！高雄市一名李姓女子穿長裙騎機車，但沒想到裙擺竟然捲進車輪當中，機車當場熄火，然後女子又無法將裙擺拉出，最後只好求助警方，最後警方用「剪刀」斷開這個危險連結，讓女子十分感謝。

兩名員警巡邏的時候看到一名女子扶著車就困在路中央，然後也動不了，覺得很奇怪就上前詢問，這才發現原來這名女子的長裙因為風勢的關係，在騎車過程當中，裙擺被捲進了輪胎當中，車子熄火，又因為如果移動車子，裙子恐怕會被「輪胎」拉扯走光，所以才不敢動。

▲一名女子的長裙被捲進輪胎內，員警用剪刀幫忙脫困 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

還好員警的勤務包當中，現在因為防疫期間，所以除了防護衣、面罩以及口罩之外，還多放了一把小剪刀，所以其中一名黃姓員警就用這把剪刀，當場蹲下幫忙剪破裙角，讓女子可以脫困，女子非常感謝，但也坦言說「男警蹲下的那一刻」真的讓人很害羞。

不過這起案件傳回派出所，成了同事口耳相傳的一段「佳話」，因為23歲的黃姓員警近期才剛面臨分手，處於「情傷的單身階段」，所以被同事笑說這一次會不會是「月老安排」透過剪裙角，就意外「剪出了自己的紅線」。

▲一名女子的長裙被捲進車輪，員警用剪刀幫忙脫困 。（圖／記者吳奕靖翻攝）