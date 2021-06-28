桃園火鍋店12人深夜開趴嗨翻！群聚照曝光網傻眼　老闆：我知道規定

▲附近民眾不堪其擾，拍下現場誇張群聚景象。（圖／翻攝自臉書社團／桃園爆報）

記者柯沛辰／綜合報導

桃園一家知名廣東火鍋店26日晚間傳出12人群聚喝酒聊天，一路吵鬧到午夜。附近一名住戶不堪其擾，錄下現場畫面，質疑店家是不是政商關係良好，不然為何報案一小時都無人關切？對此，桃園警方回應，已通知店家到案說明，並函送衛生局裁罰，總計最重可處360萬元。

一名網友27日在臉書社團「桃園爆報」表示，同安街與莊二街口某火鍋店二樓，26日晚間有12人喝酒喧嘩，吵到午夜12點，「平日常常深夜還在唱歌擾民，每次警察來都沒事，昨天更扯，報案一小時都還沒人來關切，警察呢？桃園無法了？」

許多網友看完紛紛留言，「都不戴口罩還群聚」、「要也是躲起來，還光明正大的，太扯了」、「這些喜歡亂聚會的，他們家人真的很衰」、「晚上12點還在吵真的不行」。除此之外，還有人在留言處提供現場影片，可見現場喝酒嬉鬧，還疑似有女子太嗨，當場醉倒在地。

對此，轄區警方回應，當晚9點26分接獲民眾報案後，員警9點34分就抵達現場，但當時餐廳未開燈，也未聽聞有喧嘩聲，加上鐵門深鎖，敲門許久都未獲店家回應，才先行離去，絕未不理民眾報案。

警方指出，經熱心民眾提供相關影音事證，已聯絡餐廳負責人47歲周姓男子到案說明。周姓老闆供稱，他出借3樓露台給楊姓友人餐聚，自己在現場，也明白三級警戒下相關防疫規定。

事後，警方請12人到案說明，由於違反戶外10人限聚令，全案將函送市府衛生局裁罰，每人可處6至30萬罰鍰，總計最重可處360萬元。

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