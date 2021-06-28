台灣防疫排名暴跌至「全球44名」落後巴西　疫苗接種進度慘輸

▲台灣防疫排名下降到全球44名。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

全球指標性的商業媒體《彭博社》（Bloomberg News），針對全球53個國家 2000億美元以上經濟體的防疫成效，做出最新一期的排名，台灣的排名從過去的第5名，掉到疫情爆發初期的15名，這個月的最新排名更是雪崩式暴跌至44名，甚至排在巴西後面。

《彭博社》28日公布的最新版全球抗疫排行（Covid Resilience Ranking），僅統計全球53個 2000億美元以上經濟體，評分項目包括「疫苗接種率」、「封鎖嚴格度」、「航班飛行力」、「已接種疫苗旅客的旅行路線開放度」等4項指標，圖表分別以藍色和橘色的深淺，來區別指標的優劣，深藍色最佳，深橘色最差。

▲台灣最新防疫排名，暴跌至第44名。（圖／翻攝自彭博社）



報導指出，美國因為注射高效能的mRNA疫苗，所以4項指標都是最高的，現在排名世界第一，現在美國已接種疫苗的人口，已經不再需要戴口罩，餐廳座無虛席，人們也開始重啟度假計畫。

報導中特別點名，因為嚴格的封鎖管制仍然存在，加上對於小規模社區感染「0容忍」的防疫態度，限制了一些去年防疫表現良好的「亞太地區國家」對外開放能力，，包括新加坡、香港、澳洲，台灣的排名下滑也跟這些國家理由相同，再加上疫苗接種進度落後，與疫情再度大爆發。

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