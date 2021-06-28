一家四口美國返台　怨防疫旅館「分房睡」太貴：要10萬元耶

▲一家四口返台，抱怨檢疫旅館太貴。（圖／《東森新聞》）



記者柯振中／綜合報導

依據台灣防疫規定，凡是從境外抵台的旅客，都要進行14天的檢疫。不過，一名女子抱怨，美籍丈夫14日帶2名小孩返美探親、打疫苗，而她也打算到美國去，不過這樣一來，回台就要分住2間防疫旅館，花費將近10萬元，根本沒辦法撐下去。

根據《東森新聞》報導，女子表示，她的丈夫擁有美國籍，14日帶著2名小孩返美探親，順便接種疫苗，而按照原定計畫，她也會搭機赴美，一同接種疫苗。

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不過，政策規定，只要有2位大人入境，不管小孩人數有幾位，一律要分住2間房間，一間房每晚3,000元起跳，再加上小孩子的人頭費，每晚要再多800到1,000元，算下來15天花費大約要10萬元，「如果小朋友要找爸爸或媽媽，這樣15天，真的是沒辦法撐下去。」

▼一家四口返台，抱怨檢疫旅館太貴。（圖／《東森新聞》）



女子說明，丈夫已經返美，而現在最新政策出爐，意味著「是否我就不要回去」，但回台生活後，爸爸有打疫苗、媽媽沒打疫苗，「也不對啊，尤其我們又有小孩。」

此外，由於Delta變異株侵台，邊境管制再升級，只要民眾出國，回台就要自費入住檢疫旅館，原先許多人打算到關島旅遊，順便打疫苗，如今卻爆出退訂潮，將近5成訂單被取消。

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