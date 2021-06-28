　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

一家四口美國返台　怨防疫旅館「分房睡」太貴：要10萬元耶

▲▼一家四口返台，抱怨檢疫旅館太貴。（圖／《東森新聞》）

▲一家四口返台，抱怨檢疫旅館太貴。（圖／《東森新聞》）

記者柯振中／綜合報導

依據台灣防疫規定，凡是從境外抵台的旅客，都要進行14天的檢疫。不過，一名女子抱怨，美籍丈夫14日帶2名小孩返美探親、打疫苗，而她也打算到美國去，不過這樣一來，回台就要分住2間防疫旅館，花費將近10萬元，根本沒辦法撐下去。

根據《東森新聞》報導，女子表示，她的丈夫擁有美國籍，14日帶著2名小孩返美探親，順便接種疫苗，而按照原定計畫，她也會搭機赴美，一同接種疫苗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，政策規定，只要有2位大人入境，不管小孩人數有幾位，一律要分住2間房間，一間房每晚3,000元起跳，再加上小孩子的人頭費，每晚要再多800到1,000元，算下來15天花費大約要10萬元，「如果小朋友要找爸爸或媽媽，這樣15天，真的是沒辦法撐下去。」

▼一家四口返台，抱怨檢疫旅館太貴。（圖／《東森新聞》）

▲▼一家四口返台，抱怨檢疫旅館太貴。（圖／《東森新聞》）

女子說明，丈夫已經返美，而現在最新政策出爐，意味著「是否我就不要回去」，但回台生活後，爸爸有打疫苗、媽媽沒打疫苗，「也不對啊，尤其我們又有小孩。」

此外，由於Delta變異株侵台，邊境管制再升級，只要民眾出國，回台就要自費入住檢疫旅館，原先許多人打算到關島旅遊，順便打疫苗，如今卻爆出退訂潮，將近5成訂單被取消。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

ET快訊
歌手「額頭鑲6.7億鑽石」　傷口感染急摘除
印度神童三度預言成真　這5國接連出事！他揭5大「關鍵時間點」
「口交惡徒」登美國T霸廣告　南投縣急回應！網：拜託大谷翔平了
快訊／水神再臨！大雨夜襲「倒不停」　紫爆地區出爐
快訊／7樓墜下！「應屆畢業」女高中生身亡
確診女每天台鐵+捷運通勤　感染源不明
鄧福如首曝兒子正臉　HowHow粉絲嗨：還好像媽媽

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

夏季小霸王！災害預報「台北將破39℃」極端高溫　颱風爆發期出爐

一家四口美國返台　怨防疫旅館「分房睡」太貴：要10萬元耶

快訊／水神再臨！大雨夜襲「倒不停」紫爆　南台灣還要濕3天

日本贈AZ疫苗「未列WHO緊急使用清單」！莊人祥證實：不是必要條件

【英語多益通】變種病毒傳染力更強　英文怎麼說？

50多歲男打疫苗完突疲倦…3天後「倒廁所身亡」　3天29人猝死

受新冠肺炎影響小　直播主調整策略求生存

反擊了！樹德科大性學所喊檢討學籍　童仲彥：所長不知SWAG合法？

華榮市場「4年前名單造冊」一半都地主！攤販崩潰…甩鍋慘被打臉

台大醫曝「聯亞疫苗我也看不懂」！稱可抗Delta病毒…只淡定回一句

Delta病毒入侵！賈永婕急奔屏東　親帶儀器、800套防護衣贈4醫院

6少年洗車場「砸泡沫慶生」！　見員警開告發單...壽星臉秒垮

曾之喬回憶「小時候一件事」激動落淚！　曝隋棠一舉動：對我人生有很大影響

王思佳秀「LED名牌包」小禎看到流血　曝要價40幾萬..莫莉驚呼：姐妳贏了！

7旬嬤回收推車占道被「比中指」　網肉搜罵翻！騎士愧疚當面道歉

離島班機大砍！他連續「候補5天」　等不到機位...跪求總統：讓我回家

孫協志、王仁甫錄《我難過》200人接唱　小刀也來了！畫面公開聽了超感動

Delta變種侵台「賈永婕聽到秒衝屏東！」　「親自搬儀器＋贈800套防護衣」哽咽喊話

前車壓車+急彎、後車雙黃線超車 2三寶撞一團...驚險畫面引網論戰

「大眼仙妹」報案協尋失聯爸　人找到了網暴動謝警：岳父還好嗎

夏季小霸王！災害預報「台北將破39℃」極端高溫　颱風爆發期出爐

一家四口美國返台　怨防疫旅館「分房睡」太貴：要10萬元耶

快訊／水神再臨！大雨夜襲「倒不停」紫爆　南台灣還要濕3天

日本贈AZ疫苗「未列WHO緊急使用清單」！莊人祥證實：不是必要條件

【英語多益通】變種病毒傳染力更強　英文怎麼說？

50多歲男打疫苗完突疲倦…3天後「倒廁所身亡」　3天29人猝死

受新冠肺炎影響小　直播主調整策略求生存

反擊了！樹德科大性學所喊檢討學籍　童仲彥：所長不知SWAG合法？

華榮市場「4年前名單造冊」一半都地主！攤販崩潰…甩鍋慘被打臉

台大醫曝「聯亞疫苗我也看不懂」！稱可抗Delta病毒…只淡定回一句

美國夢幻男籃12人名單出爐！史上第3老　KD領軍挑戰奧運4連霸

夏季小霸王！災害預報「台北將破39℃」極端高溫　颱風爆發期出爐

德國名將爆粗話批大坂直美壓力是哪來　「你沒飯吃還是失業？」

林舒語快篩忍不住打噴嚏、流淚！　曝「每次錄影都要篩」：比驗孕緊張

女生注意！「5種男人」別碰，寧願單身也要閃得遠遠的

一家四口美國返台　怨防疫旅館「分房睡」太貴：要10萬元耶

謝承均公開告白曾莞婷！她一看害羞回應　網友猛敲碗：該閃婚了

爸媽荷包獲救！中市圖也玩得來速　借還書通通免入館

台中2國中小校長玩創意　填詞譜曲拍MV伴師生度疫情

神秘「仙女城堡」座落峭壁　隱密性高修築原因成謎

低胸大眼妹「建國高賣玉蘭花」網暴動！　本人是她！背後殘酷事實曝光

生活熱門新聞

訂14杯飲料遭檢舉群聚！她氣炸：不想送就說

6天跑7間旅館！「中壢旅宿王」職業曝光

確診女台鐵+捷運北桃通勤　感染源不明急匡10人

快訊／再增3死！今本土病例+60

憂染疫不敢回家住　確診男6天跑7家摩鐵

預估「最快降級」時間　醫：其實我沒有悲觀

通勤人潮增多！他酸「公司不會不見」網嘆：工作會

訂6公斤芒竟縮水！他看體重計當場氣炸

起底確診男6天住7家摩鐵　鄭文燦只給恐怖8個字

即／中山女碩生猝死一屍兩命！PCR結果出爐

本土Delta病毒維持8例！秘魯祖孫同班機34人檢驗結果出爐

「712有望解封？」陳時中曝：有最重要工作

即／Delta病毒入侵枋寮5天急篩2000人　PCR結果出爐

「5生肖」下半年逆勢走大運　財運、愛情兩得意

更多熱門

相關新聞

桃園火鍋店12人深夜開趴　　群聚照曝光網傻眼

桃園火鍋店12人深夜開趴　　群聚照曝光網傻眼

桃園一家知名廣東火鍋店26日晚間傳出12人群聚喝酒聊天，一路吵鬧到午夜。附近一名住戶不堪其擾，錄下現場畫面，質疑店家是不是政商關係良好，不然為何報案一小時都無人關切？對此，桃園警方回應，已通知店家到案說明，並函送衛生局裁罰，總計最重可處360萬元。

印度神童三度預言成真？再揭5大關鍵時間點

印度神童三度預言成真？再揭5大關鍵時間點

中國科興疫苗效力 連遭義大利總理印尼醫界質疑

中國科興疫苗效力 連遭義大利總理印尼醫界質疑

日本贈台AZ疫苗　未列WHO緊急使用清單

日本贈台AZ疫苗　未列WHO緊急使用清單

中央別再黑箱！王欣儀籲：公開施打疫苗的官員名單

中央別再黑箱！王欣儀籲：公開施打疫苗的官員名單

關鍵字：

新冠肺炎台灣防疫新冠疫情疫苗Delta

讀者迴響

熱門新聞

訂14杯飲料遭檢舉群聚！她氣炸：不想送就說

《愛玩客》男星出櫃「宣布已結婚」！

打工族紓困1萬元今開放申請

6天跑7間旅館！「中壢旅宿王」職業曝光

曾雅蘭憂鬱臉凹　3天不吃喝

快訊／冒雨騎單車上國道慘死　性別難辨

月薪3萬！小資女「貸款全投股票」慘賠光

快訊／那對夫妻報喜懷孕了！流產2年生回二胎

送餐收四位數小費！他公布明細糗了

超商限時2天「大杯美式、拿鐵買1送1」

確診女台鐵+捷運北桃通勤　感染源不明急匡10人

百貨直播女樓管試穿內衣　業績飆

快訊／再增3死！今本土病例+60

打工族1萬元補貼領到嗎？三種人不符合

Gino假日搭北捷！　見「忠孝敦化站實況」嚇傻

更多

最夯影音

更多
Delta病毒入侵！賈永婕急奔屏東　親帶儀器、800套防護衣贈4醫院

Delta病毒入侵！賈永婕急奔屏東　親帶儀器、800套防護衣贈4醫院
6少年洗車場「砸泡沫慶生」！　見員警開告發單...壽星臉秒垮

6少年洗車場「砸泡沫慶生」！　見員警開告發單...壽星臉秒垮

曾之喬回憶「小時候一件事」激動落淚！　曝隋棠一舉動：對我人生有很大影響

曾之喬回憶「小時候一件事」激動落淚！　曝隋棠一舉動：對我人生有很大影響

王思佳秀「LED名牌包」小禎看到流血　曝要價40幾萬..莫莉驚呼：姐妳贏了！

王思佳秀「LED名牌包」小禎看到流血　曝要價40幾萬..莫莉驚呼：姐妳贏了！

7旬嬤回收推車占道被「比中指」　網肉搜罵翻！騎士愧疚當面道歉

7旬嬤回收推車占道被「比中指」　網肉搜罵翻！騎士愧疚當面道歉

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面